Esta es la fecha en que abrirán al público las visitas a la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central

La UAESP informó que el acceso de visitantes al Cementerio Central estará suspendido durante las exequias del senador, permitiendo el ingreso únicamente a familiares y autoridades - crédito archivo fotográfico IDT - Fotógrafo Daniel Ruiz Vera

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) informó que el cementerio permaneció cerrado el miércoles 13 debido a la llegada de los restos del político y para garantizar la seguridad y logística necesaria durante el sepelio.

La jornada fúnebre incluye una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Colombia, en la Plaza de Bolívar. Tras el acto, el féretro será trasladado en caravana al Cementerio Central, donde reposarán los restos del senador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la Uaesp, “por razones de orden público y respeto al acto conmemorativo, no se permitirá el ingreso de personas ajenas al evento fúnebre durante la jornada de cierre”.

A partir del jueves 14 de agosto de 2025, los ciudadanos podrán visitar la tumba del senador Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central de Bogotá.

El Cementerio Distrital Central, fundado en 1836 y declarado Monumento Nacional en 1984, es reconocido por albergar los restos de personajes clave de la historia política y cultural de Colombia. Mausoleos y monumentos históricos lo convierten en un lugar emblemático para la memoria colectiva de la ciudad.

La Uaesp informó que el Cementerio Central estuvo cerrado el 13 de agosto para garantizar la logística y seguridad del sepelio del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Daniela Gallo Hidalgo-Infobae Colombia

La reapertura y reanudación de actividades habituales están programadas para el jueves 14 de agosto. A partir de esa fecha, cualquier ciudadano interesado podrá acercarse al camposanto para rendir un homenaje o visitar la tumba del senador Miguel Uribe Turbay, en uno de los lugares más representativos de la memoria nacional.

Multitudinaria despedida a Miguel Uribe Turbay en la Catedral Primada de Bogotá

El adiós a Miguel Uribe Turbay congregó a centenares de ciudadanos, figuras políticas, familiares y amigos en la Catedral Primada de Colombia, ubicada en el corazón de la Plaza de Bolívar, en Bogotá. El templo, escenario de grandes hechos históricos, fue el punto de encuentro para quienes acudieron a rendir homenaje tras el asesinato del senador, cuyas circunstancias aún generan conmoción nacional.

Desde horas tempranas del miércoles 13 de agosto, la Plaza de Bolívar permaneció rodeada por un amplio dispositivo de seguridad y con acceso restringido parcialmente al público general, mientras delegaciones oficiales, allegados y representantes de partidos llegaban para sumarse a la misa fúnebre.

Cientos de ciudadanos y figuras públicas acudieron a la Catedral Primada para despedir al senador Miguel Uribe Turbay tras su asesinato - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El cardenal y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio, presidió la ceremonia, Entre las bancas, se encontraban legisladores, exmandatarios, funcionarios de gobierno, así como referentes de distintos sectores de la sociedad civil.

La ceremonia estuvo marcada por emotivas palabras, oraciones, interpretaciones musicales y un ambiente de recogimiento que expresó el impacto que la muerte de Uribe Turbay tuvo en la capital y en el país. Las autoridades facilitaron el ingreso controlado a la Catedral, limitando el acceso únicamente a familiares directos y a una delegación representativa de líderes políticos, en un esfuerzo por preservar la seguridad y la tranquilidad durante el rito.

Honor Guards carry the coffin of Colombian Senator Miguel Uribe Turbay, who died two months after he was shot in the head at a campaign event, while arriving at the Primada Cathedral, in Bogota, Colombia, August 13, 2025. REUTERS/Sergio Acero Yate

Las afueras del emblemático templo fueron escenario de manifestaciones ciudadanas, entre flores, mensajes y carteles que pedían justicia y rendían tributo. Incluso bajo la lluvia, decenas de personas permanecieron varias horas alrededor de la Plaza de Bolívar para despedirse del senador y saludar a su familia en su salida de la catedral.

Al finalizar la eucaristía, el féretro planea ser acompañado por una caravana fúnebre que recorrió las principales arterias del centro de Bogotá hasta llegar al Cementerio Central, donde se realizó la inhumación. En la despedida, varios asistentes han resaltado su legado y la necesidad de trabajar por la reconciliación y la paz.

El hijo de Miguel Uribe Turbay le entrega una rosa blanca a su padre en un emotivo adiós en la Catedral Primada

Durante la ceremonia exequial en la Catedral Primada de Bogotá, uno de los momentos más emotivos de la despedida de Miguel Uribe Turbay fue protagonizado por su hijo, Alejandro Uribe Tarazona, quien se acercó al féretro cubierto con la bandera nacional y depositó sobre él una rosa blanca.

El gesto, observado por cientos de asistentes y seguido en transmisión nacional, capturó la atención y el sentimiento de quienes presenciaban la homilía.

El pequeño enterneció el dejar una rosa blanca en el ataúd de su padre - crédito redes sociales

El homenaje se dio después de los discursos de autoridades y de la emotiva intervención de Miguel Uribe Londoño, padre del senador, quien expresó que su hijo había sido su “guía y maestro” y pidió que “su luz siga iluminando el camino de los colombianos”.