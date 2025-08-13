Colombia

Esta es la fecha en que abrirán al público las visitas a la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central

Solo familiares, autoridades y personal autorizado participarán en las actividades fúnebres, mientras las visitas y actividades habituales en el camposanto se reanudarán para el público a partir de la fecha programada por el cementerio

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La UAESP informó que el
La UAESP informó que el acceso de visitantes al Cementerio Central estará suspendido durante las exequias del senador, permitiendo el ingreso únicamente a familiares y autoridades - crédito archivo fotográfico IDT - Fotógrafo Daniel Ruiz Vera

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) informó que el cementerio permaneció cerrado el miércoles 13 debido a la llegada de los restos del político y para garantizar la seguridad y logística necesaria durante el sepelio.

La jornada fúnebre incluye una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Colombia, en la Plaza de Bolívar. Tras el acto, el féretro será trasladado en caravana al Cementerio Central, donde reposarán los restos del senador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la Uaesp, “por razones de orden público y respeto al acto conmemorativo, no se permitirá el ingreso de personas ajenas al evento fúnebre durante la jornada de cierre”.

A partir del jueves 14 de agosto de 2025, los ciudadanos podrán visitar la tumba del senador Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central de Bogotá.

El Cementerio Distrital Central, fundado en 1836 y declarado Monumento Nacional en 1984, es reconocido por albergar los restos de personajes clave de la historia política y cultural de Colombia. Mausoleos y monumentos históricos lo convierten en un lugar emblemático para la memoria colectiva de la ciudad.

La Uaesp informó que el
La Uaesp informó que el Cementerio Central estuvo cerrado el 13 de agosto para garantizar la logística y seguridad del sepelio del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Daniela Gallo Hidalgo-Infobae Colombia

La reapertura y reanudación de actividades habituales están programadas para el jueves 14 de agosto. A partir de esa fecha, cualquier ciudadano interesado podrá acercarse al camposanto para rendir un homenaje o visitar la tumba del senador Miguel Uribe Turbay, en uno de los lugares más representativos de la memoria nacional.

Multitudinaria despedida a Miguel Uribe Turbay en la Catedral Primada de Bogotá

El adiós a Miguel Uribe Turbay congregó a centenares de ciudadanos, figuras políticas, familiares y amigos en la Catedral Primada de Colombia, ubicada en el corazón de la Plaza de Bolívar, en Bogotá. El templo, escenario de grandes hechos históricos, fue el punto de encuentro para quienes acudieron a rendir homenaje tras el asesinato del senador, cuyas circunstancias aún generan conmoción nacional.

Desde horas tempranas del miércoles 13 de agosto, la Plaza de Bolívar permaneció rodeada por un amplio dispositivo de seguridad y con acceso restringido parcialmente al público general, mientras delegaciones oficiales, allegados y representantes de partidos llegaban para sumarse a la misa fúnebre.

Cientos de ciudadanos y figuras
Cientos de ciudadanos y figuras públicas acudieron a la Catedral Primada para despedir al senador Miguel Uribe Turbay tras su asesinato - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El cardenal y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio, presidió la ceremonia, Entre las bancas, se encontraban legisladores, exmandatarios, funcionarios de gobierno, así como referentes de distintos sectores de la sociedad civil.

La ceremonia estuvo marcada por emotivas palabras, oraciones, interpretaciones musicales y un ambiente de recogimiento que expresó el impacto que la muerte de Uribe Turbay tuvo en la capital y en el país. Las autoridades facilitaron el ingreso controlado a la Catedral, limitando el acceso únicamente a familiares directos y a una delegación representativa de líderes políticos, en un esfuerzo por preservar la seguridad y la tranquilidad durante el rito.

Honor Guards carry the coffin
Honor Guards carry the coffin of Colombian Senator Miguel Uribe Turbay, who died two months after he was shot in the head at a campaign event, while arriving at the Primada Cathedral, in Bogota, Colombia, August 13, 2025. REUTERS/Sergio Acero Yate

Las afueras del emblemático templo fueron escenario de manifestaciones ciudadanas, entre flores, mensajes y carteles que pedían justicia y rendían tributo. Incluso bajo la lluvia, decenas de personas permanecieron varias horas alrededor de la Plaza de Bolívar para despedirse del senador y saludar a su familia en su salida de la catedral.

Al finalizar la eucaristía, el féretro planea ser acompañado por una caravana fúnebre que recorrió las principales arterias del centro de Bogotá hasta llegar al Cementerio Central, donde se realizó la inhumación. En la despedida, varios asistentes han resaltado su legado y la necesidad de trabajar por la reconciliación y la paz.

El hijo de Miguel Uribe Turbay le entrega una rosa blanca a su padre en un emotivo adiós en la Catedral Primada

Durante la ceremonia exequial en la Catedral Primada de Bogotá, uno de los momentos más emotivos de la despedida de Miguel Uribe Turbay fue protagonizado por su hijo, Alejandro Uribe Tarazona, quien se acercó al féretro cubierto con la bandera nacional y depositó sobre él una rosa blanca.

El gesto, observado por cientos de asistentes y seguido en transmisión nacional, capturó la atención y el sentimiento de quienes presenciaban la homilía.

El pequeño enterneció el dejar
El pequeño enterneció el dejar una rosa blanca en el ataúd de su padre - crédito redes sociales

El homenaje se dio después de los discursos de autoridades y de la emotiva intervención de Miguel Uribe Londoño, padre del senador, quien expresó que su hijo había sido su “guía y maestro” y pidió que “su luz siga iluminando el camino de los colombianos”.

Temas Relacionados

Tumba Miguel UribeAsí quedó la tumba de Miguel UribeEntierro Miguel UribeMiguel UribeCementerio CentralCementerio Central BogotáCementerio Central Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Envían a la cárcel a mujer que habría obligado a su nieta a tener relaciones sexuales con un docente universitario en Barranquilla: no aceptó cargos

El juez envió a prisión a Ingrid María Meza Cantillo, de 59 años, tras ser señalada de proxenetismo agravado y explotación sexual de una menor de 13 años en la capital del Atlántico

Envían a la cárcel a

Conozca el municipio antioqueño que rinde homenaje a un expresidente colombiano: queda a dos horas de Medellín

El municipio, que se destaca por su variedad de climas, rutas ecológicas y patrimonio arquitectónico, es una opción para quienes buscan naturaleza, historia y un buen descanso

Conozca el municipio antioqueño que

Nicolás Maduro llamó “hombre honesto” a Gustavo Petro después del apoyo recibido frente a la recompensa ofrecida por Estados Unidos

El líder del régimen chavista elogió la ética del presidente Gustavo Petro y propuso reforzar la cooperación contra el delito ante la nueva recompensa internacional

Nicolás Maduro llamó “hombre honesto”

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: comienza la misa en la Catedral Primada de Colombia

El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto

EN VIVO: Funeral de Miguel

Así se despidió María Claudia Tarazona de Miguel Uribe Turbay durante sus honras fúnebres: “Eres el amor de mi vida”

El senador y precandidato presidencial murió luego de una larga lucha por sobrevivir tras el atentado del 7 de junio, un asesinato que ha generado conmoción en la política y la sociedad colombiana

Así se despidió María Claudia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

A empleada de una joyería

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘El Desafío’, que

Exparticipante de ‘El Desafío’, que hacía contenido para adultos, asegura que quiere ser predicador: “Dios vino por su pueblo y yo me he quedado”

Ornella Sierra contó detalles de cuando trabajó en un ‘call center’: una de las épocas más tóxicas de su vida

Alejandro Estrada habló del error que cometió con Dominica Duque y que ya había repetido con Nataly Umaña: “No escuché”

Blessd se convirtió en socio de un equipo de la Liga española: ahora el antioqueño tiene dos clubes en Europa

Camilo Cifuentes, el ‘influenciador anónimo’, lanzó advertencia a sus seguidores como a emprendedores: “Es una pelea todos los días”

Deportes

Cuando será el duelo por

Cuando será el duelo por la Copa de Europa entre el Benfica, de Richard Ríos, y el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán habló de su lesión y del partido del Fenerbahçe ante Feyenoord por la Copa de Europa: “No hay que preocuparse”

Javier Gandolfi habló sobre los dos tiros penales errados por Edwin Cardona en el Nacional vs. São Paulo: “Hay que pensar en lo que viene”

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores