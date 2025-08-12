Colombia

Qué pasará con Álvaro Uribe y su asistencia a las exequias de Miguel Uribe: esto dice la ley sobre permisos para personas privadas de la libertad

Allegados al expresidente estarían planteándose la posibilidad de pedir al Tribunal Superior de Bogotá el permiso para trasladarlo hasta Bogotá bajo una fuerte custodia del Inpec

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El expresidente estaría considerando la
El expresidente estaría considerando la posibilidad de solicitar permiso a la justicia para asistir a las exequias de Miguel Uribe - crédito Jesús Aviles/Infobae

Entre las incógnitas que rodean la despedida del precandidato presidencial y senador de la República Miguel Uribe, sigue presente la posible presencia de su líder político a las exequias que se adelantarán en la ciudad de Bogotá el miércoles 13 de agosto.

Y es que el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se encuentra detenido en su domicilio después de que la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, lo condenara en primera instancia a una pena de 12 años de prisión por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, según información conocida por La Fm, allegados al exmandatario han sostenido conversaciones privadas sobre la posibilidad de que Uribe Vélez pueda acudir a las honras fúnebres.

Sin embargo, la petición que pudiere hacer el exmandatario al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que llegaría a revisión del Tribunal Superior de Bogotá, por ser la instancia donde reposa el proceso para su revisión, enfrenta múltiples obstáculos.

Según el artículo 139 de la ley 65 de 1993, los condenados y procesados por la justicia solo podrán salir de su lugar de reclusión para ir a un funeral cuando se trate de familiares o allegados hasta cierto grado de afinidad y consanguinidad.

Los permisos excepcionales no pueden gestionarse de manera arbitraria, sino únicamente en casos relacionados con situaciones personales de extrema gravedad vinculadas al entorno familiar.

Entre las causales expresamente mencionadas, destacan el estado de grave enfermedad y el fallecimiento de un ser querido.

La normativa exige que estos hechos se comprueben antes de proceder, por lo que es necesario aportar evidencia fehaciente que acredite la situación sanitaria o el deceso del familiar.

Además, no todo vínculo familiar justifica la concesión de un permiso excepcional. El texto delimita de manera categórica los grados de parentesco que pueden ser tomados en cuenta: se trata de hasta el segundo grado de consanguinidad, primero civil y primero de afinidad.

Estos parámetros excluyen a familiares más lejanos y orientan el alcance de la medida a padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos (para consanguinidad), adoptantes o adoptados (para parentesco civil) y cónyuges o suegros (para afinidad de primer grado).

Este criterio busca equilibrar la sensibilidad frente a hechos dolorosos con la necesidad de mantener el rigor institucional en los establecimientos de reclusión.

En el caso de Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Turbay, los políticos mantenían relaciones de afecto y labores que no estarían incluidas en las excepciones de las leyes colombianas, lo que haría casi inviable su traslado a la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, en caso de que la solicitud recibiera una respuesta favorable, el procedimiento estipula que el Inpec ejecutaría la orden para trasladar al exmandatario al acto fúnebre.

Temas Relacionados

Miguel Uribe funeralÁlvaro UribeCámara ardiente Miguel UribeEntierro Miguel UribeCentro DemocráticoColombia-noticias

Más Noticias

Mujeres en aparente estado de embriaguez fueron bajadas de Transmilenio, por espectáculo dentro del articulado: todo quedó en video

Las imágenes dejan ver el momento que las autoridades tuvieron que bajar a estas mujeres, tras recibir un llamado del conductor y de los pasajeros

Mujeres en aparente estado de

Petro despidió con emoción a excompañero del M-19 y le recordaron la frialdad con que se pronunció por Miguel Uribe Turbay: “Eres diminuto, Gustavo”

La diferencia en el tono y la rapidez de los mensajes de Gustavo Petro tras la muerte de Carlos Noval y el asesinato de Miguel Uribe Turbay provocó una ola de críticas en redes sociales

Petro despidió con emoción a

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

El Rey de Copas del fútbol colombiano, enfrenta su primer paso en la conquista de la tercera copa en su historia, a un viejo conocido en el continente: São Paulo

Atlético Nacional vs. São Paulo

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

La ‘mechita’ recibe a uno de los grandes favoritos a llevarse el título, aunque el cuadro brasileño, dirigido por Renato Gaucho, tendrá la baja de Jhon Arias

América de Cali vs. Fluminense

Daniel Briceño pidió a Petro que le baje al tono de su discurso “desmontando las bodegas que se burlaron de la tragedia de Miguel Uribe”

El concejal de Bogotá afirmó que la solicitud de que los políticos moderen el tono de sus afirmaciones tiene que ver con lo que escriben sus seguidores en redes sociales

Daniel Briceño pidió a Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

ENTRETENIMIENTO

Karina García confirmó su salida

Karina García confirmó su salida de OnlyFans y habló del estigma que le dejó esta plataforma: “Se pagan las consecuencias”

Con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, desarticulan en Colombia red de tráfico de migrantes: entre los capturados hay tres funcionarios

Shakira recibió críticas de sus fanáticos en México por peculiar petición para sus conciertos: “Me preocupo por el medio ambiente”

Tras su salida del ‘Desafío 2025′, Andrey habló de sus heridas y el golpe que Gero le dio en la nariz: “No puedo respirar bien”

Influencer japonesa causó sensación en redes al escuchar a Diomedes Díaz en un bar de Tokio: “Dan ganas de beber sake”

Deportes

Atlético Nacional vs. São Paulo

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

Esta será la nueva fecha para el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios tras los incidentes en el concierto de Damas Gratis: Dimayor lo confirmó

Así fue la primera medalla de oro en patinaje de Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú, China

El presidente de la AFA puso a Colombia al nivel futbolístico de Argentina: “En algún momento les va a tocar”