Colombia

Novia de Yeferson Cossio opinó sobre el consumo de drogas del ‘influencer’ y su futuro amoroso: “Se está destruyendo”

La creadora de contenido Carolina Gómez rompió el silencio ante las imágenes que muestran a su pareja inhalando sustancias psicoactivas, algo que él reconoce abiertamente: “Es difícil verlo en esa situación”

Danny Barros

Danny Barros

Carolina Gómez, novia de Yeferson
Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, habló de su futuro junto al 'influencer' y su consumo de sustancias psicoactivas - crédito @yefersoncossio/Instagram

Con más de doce millones de seguidores, Yeferson Cossio es uno de los influencers más destacados del país y aunque su contenido en redes sociales siempre ha sido polémico.

Sus videos en los que queda expuesto mientras consume drogas lo está convirtiendo en centro de críticas por el ejemplo que le da a sus seguidores.

Aunque el también empresario paisa ha negado la veracidad de estas imágenes que se han hecho virales, sí se declara abiertamente un consumidor frecuente de sustancias psicoactivas, declaraciones a las que su novia no se había referido antes, ya que los cibernautas cuestionan el futuro de la modelo al lado del influencer.

“Mi mamá, mi hermanita se imaginan un futuro conmigo sea lo que sea (…) Uno se pone triste con esas cosas, creo que no me merezca ese tipo de comentarios”, expresó Yeferson Cossio durante una transmisión en directo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Yeferson Cossio compartió detalles del
Yeferson Cossio compartió detalles del festival por una transmisión en Kick - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El pronunciamiento, cargado de vulnerabilidad, surgió tras un intercambio tenso con su pareja, Carolina Gómez, en el canal de Kick, donde ambos compartían una sesión culinaria ante miles de espectadores.

El episodio, que expuso la intimidad de la pareja y la presión de la exposición pública, ha generado un intenso debate sobre los límites de la vida privada en el entorno digital.

““Mi opinión en cuanto a ese tema… Yo conocí a Yef siendo una persona (…) Obviamente como pareja, cuando uno está buscando algo en serio, una familia, un futuro, pues es muy difícil verlo en esa situación y no poder hacer nada (…)“, afirmó Gómez.

La transmisión, que inicialmente giraba en torno a la cocina, tomó un giro inesperado cuando un usuario planteó el tema del consumo de drogas de Cossio.

Ante la pregunta, Carolina Gómez accedió a compartir su perspectiva, lo que desencadenó una conversación sincera y, por momentos, incómoda.

“Es como que uno siente que se está destruyendo a sí mismo, y uno lo está acompañando a hacerlo”, manifestó Gómez en respuesta a la inquietud del público.

La sinceridad de Gómez no pasó inadvertida para Cossio, quien reaccionó con incomodidad ante la exposición de su situación personal.

El empresario se refirió al video que se hizo viral y admitió que consume - crédito @letengoelchisme / TikTok

El creador de contenido, visiblemente afectado, replicó: “Ya dijo que no iba a pensar conmigo a futuro, porque soy un drogadicto”. Este comentario evidenció la tensión que se generó en el ambiente y puso de relieve la complejidad de abordar temas delicados en un espacio público y bajo la mirada constante de los seguidores.

Carolina Gómez se refiere a la polémica generada por el consumo de drogas de Yeferson Cossio en público

En una transmisión en vivo desde sus redes sociales la pareja socializó acerca del tema que enloda el nombre de Yeferson, ya que, el influencer se ha ganado el corazón de algunos de sus seguidores por sus actos de generosidad, no obstante, el consumo de drogas en eventos musicales y fiestas se está robando el protagonismo en la opinión pública. El momento de mayor tensión se produjo cuando Cossio profundizó en sus sentimientos, aludiendo al impacto que los comentarios de su pareja podían tener en su entorno familiar.

Yeferson Cossio, creador de contenido colombiano, fue captado en un video durante su asistencia al festival Tomorrowland en Bélgica, generando polémica en redes sociales por un presunto consumo de alucinógenos - crédito @jm_jota.eme / TikTok

Al mencionar a su madre y a su hermana, el creador de contenido dejó entrever la carga emocional que implica la percepción pública de sus acciones y decisiones personales.

La frase “Uno se pone triste con esas cosas, creo que no me merezca ese tipo de comentarios” sintetizó el malestar generado por la situación y abrió un espacio de reflexión sobre la exposición de la vida privada en plataformas digitales.

La viralización del episodio en Kick ha puesto en el centro del debate la relación entre creadores de contenido y su audiencia, así como los límites de la transparencia en la era de las redes sociales.

La interacción entre Cossio y Gómez ilustra cómo la presión de la exposición puede afectar la dinámica de pareja y la percepción pública de temas sensibles como el consumo de drogas.

La más reciente publicación en la que las críticas apuntaron a la novia del creador de contenido se conoció por un en vivo de Kick que estaba haciendo el empresario, se ve cómo se dirige a la cámara y dice: “ahora un corte de comerciales”, para después darse la vuelta, acercarse a su novia, momento en el que rápidamente se lleva la mano a la cara y estornuda, para después preguntarle a su pareja “¿Estoy limpio?, a lo que ella le hace una seña tocándose la nariz para que se limpie.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez
Yeferson Cossio y Carolina Gómez estuvieron juntos en una entrevista en la que hablaron de su compromiso y hasta de las relaciones pasadas del influenciador - crédito @yefersoncossio/Instagram

“Ella jura que está con el hombre de su vida”, “menos mal la novia no mete nada”, " mientras que le dé dinero y cumpla sus caprichos a ella le da igual", “en Tomorrowland es normal, todos lo hacen”, “al mejor estilo de Diomedes Díaz”, hacen parte de los comentarios del video.

Yeferson CossioYeferson Cossio y su noviaYeferson Cossio fortunaCarolina GómezYeferson Cossio consumiendoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

