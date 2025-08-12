“No soy tan errático”: Petro se desligó de críticas de Marco Rubio con fuerte señalamiento a Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro criticó la postura de Estados Unidos a favor de las acciones militares de Israel - crédito Reuters y Colprensa

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es uno de los políticos norteamericanos más críticos del Gobierno actual colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro. En varias oportunidades ha cuestionado las decisiones del jefe de Estado y sus posturas con respecto a temas internacionales.

A sus comentarios se sumó la situación política y de seguridad del país, que ahora enfrenta el luto por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, que falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá luego de dos meses de hospitalización. De acuerdo con el funcionario norteamericano, el primer mandatario estaría agravando el panorama para Colombia con sus determinaciones.

“Estamos muy preocupados por Colombia. Desafortunadamente, el presidente de Colombia ahora, este tipo Petro, es indiscutidamente alguien que ha sido bastante errático en su toma de decisiones”, aseguró el secretario de Estado en el pódcast Sid and friends in the morning.

El jefe de Estado colombiano respondió a los señalamientos del servidor público, defendiendo su Gobierno y cuestionando la postura de Estados Unidos con respecto a la guerra que está librando Israel contra el grupo terrorista palestino Hamas. Pues, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 60.000 personas han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva israelí. Entre las víctimas hay población civil.

“No soy tan errático como para apoyar un gobierno que hace un genocidio donde mueren 20.000 bebés”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro rechazó críticas por parte de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

En desarrollo...