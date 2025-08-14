Colombia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se refirió a la violencia política en Colombia

En medio de un evento oficial con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, para firmar un acuerdo bilateral de ese país latinoamericano con Washington D. C.:, le dio un espacio a los medios de comunicación para referirse a la situación, polarización y ferocidad que se vive en el territorio nacional

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en una ceremonia en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington D. C., el 16 de julio de 2025 - crédito REUTERS/Umit Bektas

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la coyuntura política y la violencia en Colombia, tras dar por finalizadas las honras fúnebres del senador y aspirante a la candidatura por la presidencia de la República para las elecciones de 2026, Miguel Uribe Turbay.

En medio de un evento oficial con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, para firmar un acuerdo bilateral de ese país latinoamericano con Washington D. C., le dio un espacio a los medios de comunicación para referirse a la situación, polarización y ferocidad que se vive en el territorio nacional por cuenta de los actores políticos, de cara a las elecciones presidenciales en 2026.

Rubio afirmó que el panorama es alarmante, teniendo en cuenta los antecedentes: “Nos preocupa la violencia política en cualquier país, pero un país como Colombia, que ha tenido que sobrevivir tantas épocas tan difíciles, que había progresado tanto, que se encuentra en un momento como este, obviamente nos unimos al pueblo de Colombia y a los esfuerzos de sus instituciones, que tanto han hecho para lograr lo que se puede lograr en Colombia y que lo que no se puede perder. Lo siento”.

En su intervención lamentó el magnicidio del que fue miembro del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay expresando sus condolencias.

En representación de Estados Unidos al funeral del hijo de Diana Turbay, periodista asesinada hace 34 años, asistió el subsecretario de Estado Christopher Landau, hombre que aprovechó el momento para referirse a la violencia que volvió a tocar a la puerta de esta familia y a los momentos de recogimiento que tuvo al poder visitar las tumbas de sus abuelos paternos en la ciudad de Bogotá.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la coyuntura política y la violencia en esta mismo espectro en Colombia - crédito redes sociales/X

Marco Rubio califica a Petro de “errático”

El funcionario del Gobierno de Donald Trump horas antes se habría referido al ejercicio de poder que desarrolla Gustavo Petro en Colombia y sus implicaciones.

En una entrevista para el podcast Sid & Friends de Sidney Ferris Rosenberg, Rubio afirmó que la gestión del exintegrante del M-19 ha fallado y organizaciones criminales de otros países como Venezuela están permeando territorio colombiano.

“Un tipo bastante errático en sus decisiones y acciones (...) operan con impunidad como si nadie las desafiara. Operan abiertamente desde Venezuela, pero proyectan su poder en Colombia y están desestabilizando el país, lo cual sería trágico, porque Colombia ha avanzado mucho”, dejando en claro que no le es ajeno al peligro que se expone el país ante un eventual retroceso en todos los procesos de paz.

El funcionario del Gobierno de Donald Trump horas antes se habría referido al ejercicio de poder que desarrolla Gustavo Petro en Colombia y sus implicaciones - crédito Umit Bektas/Reuters

El secretario también habló sobre el proceso electoral que se avecina en 20216 y las carreras de los cientos de actores políticos e institucionales que intervienen en ella.

“Solo esperamos que las instituciones colombianas, ya sea el ejército, los tribunales, y todos los miembros del Congreso, no participen en este juego que está ocurriendo. Y entonces tendrán elecciones en aproximadamente un año, y con suerte el país volverá al camino en el que estaba”, dijo.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio - crédito Kent Nishimura/Reuters

Con respecto a las relaciones bilaterales de los dos países, el secretario de Estado afirmó que Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos, sin embargo, explicó que desde el actual Gobierno se ha deteriorado esta relación: “en los últimos tres años hemos perdido terreno”.

Recordó la década de 1990, cuando el país estaba sumido por el narcotráfico y otras acciones delictivas de los carteles de droga, situación de la cual fue muy complicado salir: “al borde del colapso (...) La sola idea de que se revierta por violencia política o narcotráfico es desgarradora”, afirmó.

Además de intentar limpiar la imagen ante el mundo y ser vistos por las capacidades a nivel internacional que por las barbaries que eran cometidas por los jefes de la mafia.

