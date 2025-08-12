Colombia

Miguel Uribe será enterrado en el Cementerio Central de Bogotá, confirmó María Carolina Hoyos: “Estará al lado de muchos grandes”

La hermana del senador del Centro Democrático contó detalles de los eventos que se llevarán a cabo durante los días en los que el cuerpo del político permanezca en cámara ardiente

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Hermana de Miguel Uribe, entre
Hermana de Miguel Uribe, entre lágrimas, envió un mensaje de fortaleza a María Claudia Tarazona y su pequeño hijo Alejandro Uribe - crédito redes sociales

Mientras el país sigue de luto por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador por el Centro Democrático víctima de un atentado con arma el 7 de junio de Bogotá, su familia continúa contando detalles de los últimos momentos que vivirán junto al cuerpo del político.

De hecho, en la mañana del martes 12 de agosto, María Carolina Hoyos Turbay, hermana del congresista, confirmó que el cuerpo de Miguel Uribe será enterrado en el Cementerio Central de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miguel va a ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes en el cementerio central”, señaló la familiar en entrevista con La W.

En su intervención, la presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia entregó detalles de los homenajes que se le rendirán al senador mientras permanezca en el Congreso de la República, lugar que recorrió desde 2022, cuando fue elegido como el senador con mayor votación.

El cuerpo del senador Miguel
El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay permanecerá en cámara ardiente hasta el 12 de agosto - crédito Colprensa

Donde fue su oficina, su segunda casa, allí estará hasta mañana a las 12 del día cuando en la Catedral Primada se hagan las exequias y la ceremonia religiosa”, continuó Hoyos.

En entrevista con La W, la hermana de Miguel Uribe compartió el duro proceso de despedir a su hermano. “Nunca imaginé hablar de la despedida de mi hermano Miguel, me duele enormemente, pensé que el final de este atentado iba a ser distinto, lo había visualizado salir de la clínica de la mano de su hijo Alejandro, de María Claudia y de sus niñas”, expresó, visiblemente afectada. Agregó que levantarse sin él resulta profundamente doloroso y rememoró lo esperado que fue: “Ese niño fue muy esperado”.

Hoyos también relató momentos de su infancia junto a Miguel Uribe, refiriéndose a él como “mi miguel, reemplacé mis muñecas por este príncipe y decirle adiós es muy doloroso”.

Sus palabras estuvieron centradas en la importancia de la familia y el acompañamiento mutuo tras esta pérdida. Sobre Alejandro, el hijo de Miguel de apenas 4 años, aseguró que cuenta con el respaldo de su familia en estos momentos de dolor.

Congreso rendirá homenaje al senador
Congreso rendirá homenaje al senador tras su fallecimiento - crédito X

Alejandro tiene a la mejor mamá, a las mejores hermanas, al mejor abuelo. Vamos a sacar las fuerzas para sacarlo adelante, él no va a estar solo, así como nunca estuvo solo Miguel”, señaló la familiar al medio radial.

Durante la conversación, María Carolina evocó la pérdida previa de su madre y el proceso de escritura de su libro ‘Desde el fondo del mar’. “Desde ayer que supe que mi hermano había fallecido después de dos meses de haber luchado por su vida, volví a recordar ‘Desde el fondo del mar’ y estoy siguiendo los pasos uno a uno para superar este momento que nuevamente la vida me pone, allí expongo muchas lecciones de vida que tengo que me dejó el asesinato de mi madre”, comentó.

En su reflexión sobre el duelo, destacó la necesidad de contar con una red de apoyo sólida. “Lo más importante es tomarse de la mano, como en el buceo, los buzos nunca bajamos a las profundidades del mar solos, cuando un delfín está solo es porque está en peligro, la mejor manera es tomarme de la mano de los que me quieren y de los que yo quiero”.

Esta fortaleza, señaló, proviene de la fe. “Sigo creyendo en mi santo (San Chárbel), en la Virgen María, y por eso entendí que no puedo tener todas las respuestas, mi reflexión hasta hoy es que probablemente, aunque todos pedimos de rodillas y oramos por Miguel, los grandes sabían que el mejor lugar para él era en el cielo”, continuó Hoyos a La W.

A pesar del dolor, reiteró el profundo amor de la familia hacia el senador, especialmente, por su trabajo como esposo, hermano y padre de hogar. “Estoy segura que Miguel se va al cielo sabiendo que lo amo con locura. (...) Me hubiera gustado más hablar de mi mamá con él, pero quiero pensar que Miguel está con mi abuela, mi mamá”, concluyó María Carolina Hoyos.

Temas Relacionados

Miguel UribeCámara ardiente Miguel UribeEntierro Miguel UribeMaría Carolina HoyosMagnicidio Miguel Uribe TurbayColombia-noticias

Más Noticias

Luisa Fernanda W se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe: “No permitan que el odio les robe el corazón”

La creadora de contenido se sumó a otras voces, como la de Carolina Sabino, que también se pronunció en redes sobre lo ocurrido con el senador

Luisa Fernanda W se pronunció

Melissa Gate confirmó su respaldo a Yina Calderón en la pelea con Andrea Valdiri: “Me gusta confiar en los que menos creen”

La empresaria de fajas participará en el ‘Stream Fighters’ organizado por Westcol y que ha tenido varias polémicas por las peticiones de la bailarina barranquillera

Melissa Gate confirmó su respaldo

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

La ‘mechita’ recibe a uno de los grandes favoritos a llevarse el título, aunque el cuadro brasileño, dirigido por Renato Gaucho, tendrá la baja de Jhon Arias

América de Cali vs. Fluminense

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en Congreso, hoy 12 de agosto

Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto de 2025, después de pasar dos meses y cuatro días en cuidados intensivos a causa de un atentado con arma de fuego

EN VIVO: Siga el minuto

Así fue la primera medalla de oro en patinaje que consiguió Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú, China

Con un oro, dos platas y un bronce en la primera jornada, la delegación nacional se perfila como protagonista en las próximas pruebas de 100 metros carriles y 15.000 metros

Así fue la primera medalla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Influencer japonesa causó sensación en

Influencer japonesa causó sensación en redes al escuchar a Diomedes Díaz en un bar: “Dan ganas de beber sake”

Luisa Fernanda W se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe: “No permitan que el odio les robe el corazón”

Melissa Gate confirmó su respaldo a Yina Calderón en la pelea con Andrea Valdiri: “Me gusta confiar en los que menos creen”

Petrona Martínez fue operada de la vesícula en Cartagena: esto se sabe de su estado de salud

Novia de Yeferson Cossio opinó sobre el consumo de drogas del ‘influencer’ y su futuro amoroso: “Se está destruyendo”

Deportes

América de Cali vs. Fluminense

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

Así fue la primera medalla de oro en patinaje que consiguió Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú, China

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

El presidente de la AFA puso a Colombia al nivel futbolístico de Argentina: “En algún momento les va a tocar”

Este fue el equipo del fútbol colombiano al que apoyó el senador Miguel Uribe Turbay en vida