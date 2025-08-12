Miguel Uribe será enterrado en el Cementerio Central de Bogotá, confirmó María Carolina Hoyos: “Estará al lado de muchos grandes”

Hermana de Miguel Uribe, entre lágrimas, envió un mensaje de fortaleza a María Claudia Tarazona y su pequeño hijo Alejandro Uribe - crédito redes sociales

Mientras el país sigue de luto por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador por el Centro Democrático víctima de un atentado con arma el 7 de junio de Bogotá, su familia continúa contando detalles de los últimos momentos que vivirán junto al cuerpo del político.

De hecho, en la mañana del martes 12 de agosto, María Carolina Hoyos Turbay, hermana del congresista, confirmó que el cuerpo de Miguel Uribe será enterrado en el Cementerio Central de Bogotá.

“Miguel va a ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes en el cementerio central”, señaló la familiar en entrevista con La W.

En su intervención, la presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia entregó detalles de los homenajes que se le rendirán al senador mientras permanezca en el Congreso de la República, lugar que recorrió desde 2022, cuando fue elegido como el senador con mayor votación.

“Donde fue su oficina, su segunda casa, allí estará hasta mañana a las 12 del día cuando en la Catedral Primada se hagan las exequias y la ceremonia religiosa”, continuó Hoyos.

En entrevista con La W, la hermana de Miguel Uribe compartió el duro proceso de despedir a su hermano. “Nunca imaginé hablar de la despedida de mi hermano Miguel, me duele enormemente, pensé que el final de este atentado iba a ser distinto, lo había visualizado salir de la clínica de la mano de su hijo Alejandro, de María Claudia y de sus niñas”, expresó, visiblemente afectada. Agregó que levantarse sin él resulta profundamente doloroso y rememoró lo esperado que fue: “Ese niño fue muy esperado”.

Hoyos también relató momentos de su infancia junto a Miguel Uribe, refiriéndose a él como “mi miguel, reemplacé mis muñecas por este príncipe y decirle adiós es muy doloroso”.

Sus palabras estuvieron centradas en la importancia de la familia y el acompañamiento mutuo tras esta pérdida. Sobre Alejandro, el hijo de Miguel de apenas 4 años, aseguró que cuenta con el respaldo de su familia en estos momentos de dolor.

“Alejandro tiene a la mejor mamá, a las mejores hermanas, al mejor abuelo. Vamos a sacar las fuerzas para sacarlo adelante, él no va a estar solo, así como nunca estuvo solo Miguel”, señaló la familiar al medio radial.

Durante la conversación, María Carolina evocó la pérdida previa de su madre y el proceso de escritura de su libro ‘Desde el fondo del mar’. “Desde ayer que supe que mi hermano había fallecido después de dos meses de haber luchado por su vida, volví a recordar ‘Desde el fondo del mar’ y estoy siguiendo los pasos uno a uno para superar este momento que nuevamente la vida me pone, allí expongo muchas lecciones de vida que tengo que me dejó el asesinato de mi madre”, comentó.

En su reflexión sobre el duelo, destacó la necesidad de contar con una red de apoyo sólida. “Lo más importante es tomarse de la mano, como en el buceo, los buzos nunca bajamos a las profundidades del mar solos, cuando un delfín está solo es porque está en peligro, la mejor manera es tomarme de la mano de los que me quieren y de los que yo quiero”.

Esta fortaleza, señaló, proviene de la fe. “Sigo creyendo en mi santo (San Chárbel), en la Virgen María, y por eso entendí que no puedo tener todas las respuestas, mi reflexión hasta hoy es que probablemente, aunque todos pedimos de rodillas y oramos por Miguel, los grandes sabían que el mejor lugar para él era en el cielo”, continuó Hoyos a La W.

A pesar del dolor, reiteró el profundo amor de la familia hacia el senador, especialmente, por su trabajo como esposo, hermano y padre de hogar. “Estoy segura que Miguel se va al cielo sabiendo que lo amo con locura. (...) Me hubiera gustado más hablar de mi mamá con él, pero quiero pensar que Miguel está con mi abuela, mi mamá”, concluyó María Carolina Hoyos.