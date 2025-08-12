Colombia

Jurista explicó por qué el asesinato de Uribe Turbay no es considerado un magnicidio o un crimen de lesa humanidad

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Edwin Chaves explicó por qué es correcto que la Fiscalía General de la Nación impute a los capturados por el cargo de homicidio agravado

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El senador y precandidato presidencial
El senador y precandidato presidencial ha sido homenajeado desde varios sectores - crédito Reuters

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha provocado que se generen diferentes debates públicos sobre la forma como debe ser tipificado el crimen registrado el 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Desde la Fiscalía General de la Nación se informó que los seis capturados por el hecho, incluido el menor de edad que le disparó a Uribe Turbay, serán imputados por el cargo de homicidio agravado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta decisión ha provocado diferentes reacciones, principalmente de quienes piden que la justicia colombiana asuma lo registrado en el parque El Golfito como un magnicidio.

De la misma forma, se ha solicitado que el atentado contra Uribe Turbay, que desencadenó su muerte dos meses después, sea considerado un crimen de lesa humanidad.

Piden que el crimen sea
Piden que el crimen sea tipificado como un magnicidio - crédito Colprensa

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Edwin Chaves explicó que el primer punto de debate, con el que se solicita que el crimen sea tipificado como un magnicidio, no es posible por la justicia colombiana.

“El magnicidio, que gramaticalmente consiste en causar de forma violenta la muerte de una persona que goza de importancia en razón de su cargo, no es una conducta consagrada como delito autónomo en la ley penal colombiana”.

Es por ello que para el jurista es correcta la decisión tomada por la Fiscalía General de la Nación, argumentando que la condición de servidor de la víctima ha sido tomada en cuenta en todo momento durante las audiencias y la investigación.

“La imputación contempla como circunstancia de agravación que la víctima sea servidor público o miembro de una organización política, criterios que se cumplen en el caso de Miguel Uribe y que han llevado a la fiscalía a promover procesalmente el cambio de la calificación jurídica para acusar a las personas presuntamente responsables de su muerte”, explicó el abogado.

El atentado se registró el
El atentado se registró el 7 de junio en Fontibón - crédito Reuters

En ese sentido, Chaves explicó que el cambio de crimen imputado sobre los capturados también deja claridad de que no se trató de un caso de lesa humanidad y argumentó su postura al indicar que no se trata de un caso “imprescriptible”.

“Lo anterior difiere de los supuestos del crimen de lesa humanidad que, en aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional —suscrito y ratificado por Colombia—, implica, a nivel interno, que el delito pase a ser imprescriptible, además de hacer viable, en caso de impunidad, la competencia de la Corte Penal Internacional para investigar y juzgar los hechos“.

Por último, el abogado indicó que para que un crimen sea catalogado de lesa humanidad, se debe tener claridad de que se trata de acciones contra una población civil, como en su momento se describió el exterminio de la Unión Patriótica en Colombia.

“Es indispensable tener en cuenta que la calificación como delito de lesa humanidad requiere que el homicidio haya sido parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y que exista conocimiento de dicho ataque”.

Seis personas han sido capturadas
Seis personas han sido capturadas hasta el momento por lo registrado en el parque El Golfito - crédito Reuters

Tras la muerte de Uribe Turbay, desde la Fiscalía General de la Nación reafirmaron su compromiso con el país y los familiares del precandidato presidencial para encontrar a los autores intelectuales del crimen y también de condenar con rigurosidad a los capturados hasta el momento.

“El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio del senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia. Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”, se lee en el comunicado emitido por la entidad.

Temas Relacionados

Muerte Miguel Uribe TurbayFiscalíaCapturadosMagnicidioHomicidio agravadoCrimen de lesa humanidadColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro defendió a Bogotá por polémico comentario de Donald Trump: “No sé si es amenaza o qué”

El presidente de Estados Unidos aseguró que la capital colombiana es uno de los peores lugares de la tierra

Gustavo Petro defendió a Bogotá

Resultados del Sinuano Día: todos los números ganadores del 12 de agosto

Esta tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados del Sinuano Día: todos

Presidente de la Corte Constitucional respondió a Petro y emitió nuevas órdenes al Congreso sobre la reforma pensional

La confrontación entre el presidente y el alto tribunal sumó un nuevo episodio luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar rechazara las acusaciones en su contra

Presidente de la Corte Constitucional

Gustavo Petro pidió un minuto de silencio por Miguel Uribe durante la ceremonia de ascensos en la Policía: “Por la paz de su familia”

El acto presidencial para con la fuerza policial del país tuvo un momento llamativo y representativo, luego de que el mandatario pidiera un instante solemne ante la muerte del senador y precandidato

Gustavo Petro pidió un minuto

EN VIVO: así transcurre la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto

El homenaje en el Congreso de la República, bajo un dispositivo especial de seguridad, continúa convocando a ciudadanos, actores políticos y sociales cercanos al senador y precandidato presidencial

EN VIVO: así transcurre la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estos son los grupos criminales

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

ENTRETENIMIENTO

Los 10 videos en YouTube

Los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Streamer Mr. Stiven le regaló una motocicleta nueva a un repartidor de Rappi en Medellín: pasó la meta de entregas

Lucas Arnau será el jurado internacional en la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ Ecuador

Así fue la reacción de Alejandro Estrada cuando le preguntaron por la participación de su ex Dominica Duque en el ‘After de MasterChef’: “No he visto casi”

Valentina Taguado reveló qué piensa de Michelle Rouillard, luego de su colaboración en ‘Masterchef Celebrity’

Deportes

Atlético Nacional vs. São Paulo,

Atlético Nacional vs. São Paulo, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

América de Cali vs. Fluminense, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

Lothar Matthäus volvió a lanzar dura crítica en contra de Luis Díaz, tras su fichaje al Bayern Múnich: “No quieren quedar mal”

Esta será la nueva fecha para el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios tras los incidentes en el concierto de Damas Gratis: Dimayor lo confirmó