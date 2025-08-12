Colombia

Hombre perdió la vida al caer desde el piso 11 de un edificio en pleno centro histórico de Cartagena

El cuerpo fue encontrado en un espacio entre dos edificaciones en el Centro Histórico; aún no se ha confirmado la identidad de la víctima, y las autoridades mantienen abiertas las hipótesis de accidente o suicidio

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Edificio del Banco del Estado
Edificio del Banco del Estado en Cartagena, desde donde cayó el hombre cuya identidad aún se investiga - crédito red social Facebook

Un hombre falleció este lunes tras caer desde el piso 11 del edificio del Banco del Estado, ubicado en el sector de La Matuna, en el Centro Histórico de Cartagena.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer oficialmente su identidad.

Testigos señalaron que el hombre ingresó solo al edificio poco antes de la 1:00 p. m. y minutos después se precipitó al vacío.

El cuerpo quedó tendido en un espacio entre dos edificaciones, parcialmente cubierto por un polisombra utilizado en obras. La muerte fue instantánea, según reportes de El Universal y La FM.

La Policía Metropolitana y el personal de Criminalística de la Sijín acordonaron la zona y realizaron la inspección técnica del cadáver.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla, donde peritos intentan identificarlo mediante documentos aportados por familiares o cotejo de huellas necrodactilares con la Registraduría Nacional.

Mientras avanzan las investigaciones en
Mientras avanzan las investigaciones en Cartagena, diversas líneas de atención en Colombia ofrecen apoyo a quienes atraviesan crisis emocionales o pensamientos suicidas - crédito Minsa

Las autoridades manejan como hipótesis principales un posible suicidio o un accidente, pero ninguna ha sido confirmada.

Testigos indicaron que el hombre no trabajaba en la zona y su presencia en el edificio fue breve y en solitario, lo que añade incertidumbre a las circunstancias del hecho.

El operativo policial continúa activo mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas de la caída y confirmar la identidad de la víctima.

Busque ayuda si es necesario, no está solo

Hablar sobre lo que se siente puede ser el primer paso para encontrar soluciones a los problemas emocionales y obtener alivio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece diversas recomendaciones para abordar y prevenir la conducta suicida, un problema grave y multifacético que afecta a personas en todo el mundo.

Según la OMS, es esencial restringir el acceso a medios comúnmente utilizados para el suicidio, como plaguicidas, armas de fuego y ciertos medicamentos.

Sector de La Matuna en
Sector de La Matuna en Cartagena, punto de la caída fatal registrada el 11 de agosto - crédito Colprnesa

Los medios de comunicación, como Infobae, tenemos la responsabilidad de informar de manera adecuada sobre estos casos para evitar la propagación de conductas dañinas.

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena destaca la importancia de reconocer señales de alerta relacionadas con el comportamiento suicida, como frases de desesperanza o expresiones de querer morir.

Estas señales no deben ser ignoradas, ya que la prevención es posible si se detectan a tiempo y se actúa con apoyo profesional y familiar.

El director del Dadis, José Saavedra Viana, enfatiza la necesidad de hablar abiertamente sobre el tema y familiarizarse con factores de riesgo, como alteraciones emocionales, aislamiento social, antecedentes de violencia o pérdida de seres queridos.

Estos factores incrementan la vulnerabilidad de las personas, especialmente jóvenes.

Las señales de alarma incluyen pensamientos o planes de autolesión recientes, cambios emocionales graves, aislamiento, consumo de sustancias, conductas autodestructivas, y preparativos para despedirse.

Cartagena y Colombia cuentan con
Cartagena y Colombia cuentan con servicios de atención gratuita para brindar acompañamiento a personas en riesgo, en un esfuerzo por prevenir el suicidio - crédito Difusión

Ante un riesgo inminente, se recomienda crear un ambiente seguro, mantener compañía y acompañar a la persona para que reciba atención médica urgente.

Líneas de atención en Colombia

En Colombia existen líneas de atención gratuitas para las personas que quieren buscar ayuda por conductas suicidas:

  • Bogotá: Línea Psicoactiva Distrital: Línea telefónica gratuita: 018000 112 439. WhatsApp: 301 2761197. Skype: @linea.psicoactiva
  • Línea 106 “El poder de ser escuchado”: Chat por WhatsApp: 3007548933. También puede comunicarse marcando gratis desde cualquier celular o teléfono fijo el número 106.
  • Barranquilla: Línea de la Vida: 3399999 - 3153002003. Línea Alba 195.
  • Medellín: Línea Amiga: 4444448.
  • Cali: La línea 106 del Departamento.
  • Nariño: Recepción de llamadas y mensaje a WhatsApp a través del número 3178054329.

