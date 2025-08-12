Colombia

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Habitantes de zonas rurales en Tame y Puerto Rondón enfrentan toque de queda nocturno tras anuncio del grupo armado, que justifica la medida por enfrentamientos con bandas rivales y advierten sobre consecuencias para quienes colaboren con adversarios

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
El ELN impone toque de
El ELN impone toque de queda nocturno en 17 veredas de Arauca por confrontación armada. - crédito AFP

La difusión de un comunicado oficial en el que el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anuncia restricciones de movilidad para los habitantes de 17 veredas en Arauca, generó inquietud y alarma en las comunidades rurales de los municipios de Tame y Puerto Rondón.

De acuerdo con la misiva, a partir del 12 de agosto de 2025, el grupo armado dispuso un toque de queda forzoso, prohibiendo la circulación nocturna desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente, bajo la justificación de un contexto de confrontación armada en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pronunciamiento, firmado por el Mando Político Militar Estratégico del Frente de Guerra Oriental, fue divulgado el lunes 11 de agosto en canales que suele emplear el grupo insurgente para comunicarse con la población. En el texto, que inicia con un saludo al “pueblo del oriente colombiano, el país y el mundo”, la organización enumera seis puntos principales en los que justifica la medida y ofrece un panorama de la situación en esta zona fronteriza.

El grupo armado restringe la
El grupo armado restringe la movilidad de 7:00 p. m. a 5:00 a. m. en Tame y Puerto Rondón - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Les informamos que a partir del 12 de agosto del presente año, se restringe la movilidad nocturna de las 7:00 pm a las 5:00 am, para evitar ser afectados en esta confrontación armada con esas bandas”, se lee en el comunicado, que nombra explícitamente las veredas afectadas: Carraos, La Holanda, La Esperanza, El Garrotazo, Lucitania, Santo Domingo, Siberia 1 y 2, Las Nubes, Las Canoas, El Palmar, La Esmeralda, El Progreso, Normandía, Lejanías, El Cesar y Caño Verde.

La orden especifica que solo los casos graves de salud podrán circular durante los horarios restringidos y que, en todo momento, los habitantes deben “bajar los vidrios y hacer el pare cuando sean requeridos por nuestras unidades”.

Este nuevo régimen de movilidad nocturna, según la organización, responde a la “confrontación armada con bandas mercenarias narcoparamilitares” que, de acuerdo con el ELN, se han asentado en la región desde 2023, identificando como responsables a “mercenarios narcoparamilitares de las exFarc al mando de ”Antonio Medina" y “Pescado”, con la permisividad, complacencia y protección de las fuerzas armadas del estado”.

El grupo denuncia que “desde allí citan, amenazan, chantajean, ordenan cometer actos terroristas y asesinatos contra la población”.

La medida afecta a comunidades
La medida afecta a comunidades rurales y busca evitar daños colaterales en el conflicto con bandas rivales - crédito AFP

El ELN afirmó que, a pesar de combatir estos grupos, estos “se escudan en la población y los obligan a pedir la presencia de sus aliados militares”, lo cual, a juicio de los insurgentes, acentúa la violencia y pone en peligro a las comunidades.

La misiva también advierte a los líderes comunales y habitantes de los municipios afectados sobre las consecuencias de colaborar o ser instrumentalizados por las facciones rivales, llamando a evitar “inconvenientes o procesos acorde a la normatividad de nuestra organización”.

El grupo armado contextualizó su presencia en Arauca desde 1980, asegurando que han mantenido “presencia, control y vida en todo el departamento... combatiendo la delincuencia, el paramilitarismo, las fuerzas armadas y políticas del régimen”.

Sobre la justificación de la restricción, el ELN distingue que su objetivo no es la población civil sino sus adversarios armados: “La guerra es contra estas bandas mercenarias narcoparamilitares y a todos aquellos que le hagan daño a la región, no contra la población de esta hermosa y productiva tierra, a la cual nos debemos y estamos dispuestos a luchar hasta nuestro último aliento de vida”, se destaca en el documento.

El ELN responsabiliza a exFarc
El ELN responsabiliza a exFarc y fuerzas estatales de la violencia en la región fronteriza - crédito Reuters

En el texto oficial insisten en la postura tradicional del grupo, apelando a consignas históricas como “Ni Un Paso Atrás, Liberación o Muerte”, y “Siempre Junto al Pueblo”, para cerrar anunciando su disposición de continuar enfrentando a las fuerzas que, según ellos, amenazan a la región.

El comunicado finaliza con referencias a la geografía y el alcance del grupo insurgente: “Montañas, selvas, sabanas y ciudades del oriente colombiano, agosto 2025”, ubicando la declaración en el ambiente territorial donde se desarrolla este nuevo episodio del prolongado conflicto armado colombiano.

Temas Relacionados

Ejército de Liberación NacionalELNConflicto armadoAraucaTamePuerto RondónNarco-paramilitarismoFrente de Guerra OrientalColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Magnicidio de Miguel Uribe enfrentó a Daniel Mendoza con Daniel Quintero, por polémico mensaje: “¿Por qué no deja de ser tan hij....?”

El abogado y creador de la controversial serie web ‘Matarife’, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sorprendió con su fuerte arremetida contra un viejo aliado, el imputado exalcalde de Medellín, que es uno de los precandidatos del Pacto Histórico al primer cargo de la nación

Magnicidio de Miguel Uribe enfrentó

Murió Miguel Uribe: instalan oficialmente la cámara ardiente del senador asesinado

En medio de actos solemnes por el fallecimiento del precandidato presidencial, llevados a cabo en Salón Elíptico, el Gobierno colombiano anunció duelo nacional durante 24 horas

Murió Miguel Uribe: instalan oficialmente

Así buscan eliminar el reclutamiento de mercenarios colombianos para guerras extranjeras: cómo va la repatriación de los connacionales abatidos en Sudán

El ministro de Defensa señaló que desde el Legislativo se trabaja en identificar canales de captación, rutas internacionales y estructuras que facilitan la salida de exmilitares hacia conflictos en el exterior

Así buscan eliminar el reclutamiento

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

El conjunto Verdolaga se medirá con el equipo dirigido por Hernán Crespo por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional dio a conocer

Melissa Gate aseguró saber la razón por la que Karina García y Altafulla habrían terminado

Un comentario viral de la creadora de contenido puso de nuevo en el centro de la polémica a la pareja

Melissa Gate aseguró saber la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Queman un camión que prestaba

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate aseguró saber la

Melissa Gate aseguró saber la razón por la que Karina García y Altafulla habrían terminado

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Jhonny Rivera respondió a las críticas tras la fuerte caída de Jenny López: “Estaba llorando”

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Deportes

Atlético Nacional dio a conocer

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

Fallas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid obligaron a tomar fuerte decisión que afecta al Atlético Huila

Atlas de México llevaría a un viejo conocido de Camilo Vargas tras salida de su entrenador: ya fue campeón

Luis Díaz siguió los pasos de Manuel Neuer y se metió al arco del Bayern Múnich: “Aprende rápido”