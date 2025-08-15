Un soldado muerto dejó ataque con dron a tropas del Ejército en Bolívar: ELN sería el responsable

La víctima mortal fue el soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien falleció durante la evacuación al hospital de la ciudad de Bucaramanga - crédito Ejército Nacional

Tropas del Batallón de Selva N.º 48 del Ejército Nacional sufrieron un ataque con artefactos explosivos lanzados desde un dron por integrantes del ELN el 14 de agosto de 2025, en la vereda La Pradera del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar.

A raíz de esta agresión, un soldado profesional murió y siete más resultaron heridos por esquirlas, mientras el Ejército activó maniobras militares en la zona para asegurar el control y ubicar a cuatro efectivos que permanecen desaparecidos tras el ataque.

El Comando de la Brigada 19, unidad adscrita a la División 1 del Ejército Nacional, detalló que la víctima mortal fue el soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien falleció durante la evacuación al hospital de la ciudad de Bucaramanga a pesar de los esfuerzos de los enfermeros de combate y del personal médico.

“En estos hechos fue asesinado nuestro #HéroePorSiempre, soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien a pesar de los esfuerzos de los enfermeros de combate y el personal médico, falleció durante la extracción a un hospital de la ciudad de Bucaramanga”, señala el informe oficial.

Un equipo interdisciplinario de la institución ya atiende a la familia del militar fallecido, entregando acompañamiento psicosocial, jurídico y espiritual.

Además, la comunicación destaca que tras el ataque las unidades desplegaron acciones para asegurar el área y avanzar en la ubicación de los soldados afectados.

La Brigada 19 rechazó de manera tajante el atentado, calificándolo como un “acto terrorista que atenta no solo contra la vida e integridad de nuestras tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil”.

En la misma línea, recalcó que este tipo de hechos son una “clara violación de los derechos humanos”.

En su mensaje a la opinión pública, la unidad militar envió condolencias a los familiares, compañeros y amigos de Jhon Redondo Jiménez, a quien definió como “un hombre comprometido con la defensa y seguridad de Colombia”.

Finalmente, aseguró que las operaciones en el sur de Bolívar continúan de forma sostenida “para enfrentar el accionar delictivo de grupos armados ilegales y con ello salvaguardar la seguridad de sus comunidades”.