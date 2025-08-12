Alcalde de Lima declara persona non grata a Gustavo Petro y busca retirarle la Medalla de la Ciudad

En el marco de la disputa diplomática entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la triple frontera con Brasil, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, realizó un pronunciamiento que involucra directamente al presidente colombiano, Gustavo Petro.

Durante un acto público en el distrito de San Juan de Miraflores, el mandatario local indicó que impulsará la revocatoria de la “Medalla de Lima” que Petro recibió en 2012, cuando se desempeñaba como alcalde mayor de Bogotá y fue reconocido por la entonces alcaldesa Susana Villarán.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“La señora Villarán le dio la Medalla de Lima a este señor. Yo voy a proceder a quitársela, el señor no merece la Medalla de Lima, hay que largarlo de acá”, expresó López Aliaga durante su intervención.

Además, el alcalde anunció que llevará el tema al Concejo Metropolitano para que se someta a votación la decisión. “Voy a someterlo al Concejo. Si el Concejo decide así, sí. Yo creo que no merece. Es una persona que nos está insultando, está invadiendo territorio peruano. (Es una) persona no grata. Creo que no merece la Medalla de Lima una persona que nos está insultando todo el tiempo”, señaló el burgomaestre, citado por el diario El Comercio.

En sus declaraciones, López Aliaga también calificó a Petro con términos críticos y sostuvo que “Perú está bajo ataque de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora con el payaso de Colombia, que tiene un problema interno y nos quiere tirar una guerra. Pero no hablan nada, los políticos de acá bien callados. Incluso esa gente de izquierda avalando”.

El anuncio del alcalde se produce después de que el presidente colombiano manifestara que no reconoce la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa. Petro ha sostenido que este territorio, que ha estado bajo administración de Perú, pertenece a Colombia.

La distinción que ahora pretende ser retirada fue concedida a Petro en el año 2012 como reconocimiento a su trayectoria política y profesional, y además incluyó el nombramiento como Huésped Distinguido de la Ciudad de Lima.

El debate sobre la soberanía de la isla Santa Rosa ha escalado en las últimas semanas. El territorio se ubica sobre el río Amazonas y ha sido históricamente administrado por Perú, aunque Colombia argumenta que nunca le fue “asignado” oficialmente, según comunicó su cancillería. La discusión ha cobrado fuerza tras las variaciones en el caudal del río, que habrían modificado la configuración geográfica y acercado la isla a la margen colombiana donde se encuentra Leticia.

En un reciente comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia propuso que una comisión binacional defina la titularidad de la isla, al considerar que no existe un acuerdo definitivo sobre su soberanía.

La posición peruana ha sido respaldada por su presidenta, Dina Boluarte, quien mantiene que la isla es parte de su territorio. Ninguna de las partes ha dado señales de ceder en la discusión, lo que podría llevar el caso a instancias judiciales internacionales si no se alcanza un consenso.

El episodio diplomático se agravó con el reporte de un sobrevuelo no autorizado de una aeronave militar colombiana sobre Santa Rosa, hecho que motivó una nota de protesta formal del gobierno peruano y una exigencia de garantías para que no se repita.

En este contexto, las expresiones de López Aliaga representan un nuevo capítulo de la tensión bilateral, ahora trasladada también al plano simbólico y ceremonial. Retirar la “Medalla de Lima” a un jefe de Estado en ejercicio, aunque la condecoración haya sido otorgada en un cargo anterior, constituye un gesto inusual en las relaciones municipales internacionales.

Fuentes del Concejo Metropolitano indicaron que, de someterse la propuesta a votación, el resultado dependerá de la correlación política dentro de la corporación, ya que la entrega de distinciones y su revocatoria requieren un trámite formal.