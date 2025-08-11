Vicepresidenta Francia Márquez se pronunció tras la muerte del senador Miguel Uribe: “Toda mi solidaridad en este momento”

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció tras la muerte del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, que fue víctima de un atentado el sábado 7 de junio de 2025, en la localidad de Fontibón.
A través de su cuenta de X, Márquez envió un mensaje de solidaridad a su familia y amigos.
“Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor”, indicó la vicepresidenta.
