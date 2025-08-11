Colombia

Valentina Taguado recordó en "MasterChef Celebrity" su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: "Nos casamos"

La locutora le dedicó un plato en ‘Masterchef Celebrity’ a Javier Acosta, el joven que decidió poner fin a su vida de manera asistida tras grave enfermedad y al que le cumplió un deseo antes de morir: “Él me hizo más feliz a mí”

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Valentina Taguado recordó en ‘Masterchef
Valentina Taguado recordó en 'Masterchef Celebrity 2025' el sueño que le cumplió a Javier Acosta, el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024 - crédito Cortesía Canal RCN

“Él dice que fue muy feliz, pero yo creo que él me hizo más feliz a mí”. Con esta frase, Valentina Taguado evocó uno de los momentos más significativos de su vida durante un episodio reciente de Masterchef Celebrity Colombia 2025.

La locutora relató cómo, en las horas previas a la muerte de Javier Acosta, hincha de Millonarios que accedió a la eutanasia el 30 de agosto de 2024, ambos celebraron una boda simbólica en la clínica. J

avier le entregó un anillo y ella, a falta de otra joya, le obsequió un arete. Este gesto, cargado de significado, se convirtió en el centro de una historia que trascendió las redes sociales y marcó a quienes la siguieron.

La conversación surgió cuando Claudia Bahamón preguntó a Valentina por el impacto de la ausencia paterna en su vida.

Valentina Taguado recuerda a Javier
Valentina Taguado recuerda a Javier Acosta, el joven que pidió la eutanasia, y conmueve en 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

Lejos de centrarse en la carencia, la locutora destacó la influencia de su madre, quien le enseñó a vivir según sus propios deseos y a buscar la felicidad sin ataduras.

Esta filosofía, según explicó, la preparó para comprender y acompañar a Javier en su decisión de poner fin a su sufrimiento.

“Hace unos meses Diosito me dio la oportunidad de confirmar ese estilo de vida con alguien que ya no está en este mundo. Él sabía el día y la hora en que iba a morir, por un dolor muy fuerte en su cuerpo. Y hasta el último momento en que hablé con él, estaba muy feliz”, compartió Valentina, visiblemente emocionada.

Aunque en el programa no mencionó el nombre de Javier, la audiencia identificó rápidamente la historia, que había circulado ampliamente en plataformas digitales.

Javier, antes de su muerte, confesó públicamente que Valentina era su amor platónico. Este reconocimiento motivó a la locutora a contactarlo y compartir con él momentos significativos en los días previos al procedimiento médico.

La relación entre ambos se convirtió en un símbolo de empatía y acompañamiento en circunstancias extremas.

Valentina Taguado visitó a Javier
Valentina Taguado visitó a Javier Acosta y se casó con él - crédito @valentinataguado/IG y Javier Acosta PK/Facebook

El caso de Javier Acosta se remonta a una serie de complicaciones de salud originadas por una bacteria. La infección provocó una llaga en el glúteo izquierdo que se extendió hasta el hueso, lo que derivó en un diagnóstico de osteomielitis, una enfermedad ósea crónica caracterizada por un dolor persistente y para la que, en su situación, no existía un tratamiento efectivo.

Ante este panorama, Javier optó por la eutanasia, una decisión que generó debate y visibilidad sobre el derecho a una muerte digna en Colombia.

Valentina Taguado aseguró que ‘se casó’ con Javier Acosta, el hincha de Millonarios que se sometió a la eutanasia

Valentina, al rememorar su experiencia, subrayó el contraste entre las preocupaciones cotidianas y el sufrimiento real que enfrentan algunas personas.

Valentina Taguado fue a visitar a Javier Acosta y se casaron con intercambio de anillo y aretes - crédito @valentinataguado/IG

“A veces los seres humanos se quejan por pequeñas cosas”, reflexionó, tras haber acompañado a Javier en sus últimos días. La historia de ambos se viralizó, no solo por la notoriedad de la locutora, sino por la honestidad con la que abordaron temas como el dolor, la autonomía y la búsqueda de sentido hasta el final de la vida.

Durante el reto de la caja misteriosa en Masterchef Celebrity, Valentina se sumó a otros participantes que compartieron vacíos emocionales y experiencias personales profundas.

Su testimonio, atravesado por la vivencia junto a Javier, aportó una perspectiva sobre la importancia de vivir conforme a los propios valores y de acompañar a quienes atraviesan situaciones límite.

La historia de Javier Acosta, marcada por la enfermedad y la decisión consciente de acceder a la eutanasia, encontró en Valentina una aliada que, lejos de juzgar, eligió celebrar la vida y la felicidad, incluso en el umbral de la muerte.

Antes de ingresar al reality de cocina, Valentina había contado en sus redes sociales lo afectada que seguía tras la entrevista que le realizó a Javier Acosta para programa radial en el que trabajaba en ese entonces y se refirió al anillo que el joven le dio.

En las declaraciones la también creadora de contenido sus declaraciones fue que Valentina reveló que se había reunido unos minutos con Javier Acosta en la tarde del 29 de agosto y en ese espacio aprovecharon para casarse.

Yo le dije que lo quería visitar y que lo quería abrazar y me dio la oportunidad de hacerlo, lo fui a visitar. Él dice que fue muy feliz, pero yo creo que él me hizo más feliz a mí. Ahora bien, dato no menor, nos casamos. Simbólicamente, nos casamos y hasta me dio anillo, yo le di un aretico porque no tenía más. Entonces nos casamos, simbólicamente, palabras de él: ‘Hasta que la muerte nos separe’”, reveló la presentadora de radio entre risas.

Taguado se refirió a la frase con la que el hincha de Millonarios selló su amor y no dejó pasar la oportunidad para enaltecer el humor negro que tiene Acosta, el cual encaja perfecto con el que ella y su equipo de trabajo en Impresentables utiliza.

Es que Javi es la cagada, huevón. Literalmente es el cuarto impresentable. Lo abracé mucho, me hizo muy feliz, yo no me quería ir, pero solo nos dejaron un poquito tiempo. Afortunada toda su familia y todas las personas y amigos que pudieron compartir toda su vida con él o parte de ella, porque qué chimba de persona y qué chimba de corazón”, enfatizó Taguado.

