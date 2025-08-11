Colombia

Miguel Uribe y su legado en la política: así fue el paso por el Consejo de Bogotá y el Congreso de la República

El precandidato presidencial falleció el lunes 11 de agosto a las 2:00 a. m. después de dos meses internado en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El precandidato presidencial falleció a
El precandidato presidencial falleció a sus 39 años - crédito prensa Miguel Uribe

A las 2:00 a. m. de este lunes 11 de agosto falleció el precandidato presidencial y senador por el Centro Democrático Miguel Uribe después de permanecer por más de dos meses internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en la Fundación Santa Fe.

Antes del atentado del que fue víctima el 7 de junio de 2025, el joven político mantenía una prometedora carrera política que lo llevó desde temprana edad al Consejo de Bogotá y lo convirtió en 2022 en el senador más votado del país.

Hijo de una reconocida familia en el mundo político, empezando por su abuelo materno, el expresidente Julio César Turbay, Uribe logró grandes reconocimientos desde una corta edad.

Motivado por el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, el joven político dio sus primeros pasos con el firme propósito de recuperar la seguridad desde la capital del país.

En 2012, Uribe Turbay se postuló como candidato para el Consejo de Bogotá y, con una fuerte votación, fue elegido como representantes por el Partido Liberal cuando apenas tenía 26 años. Sin embargo, ese fue apenas el primero de los galardones que logró obtener el político colombiano.

De hecho, la elección de Miguel como el presidente del Concejo más joven en la historia de Bogotá, con 32 de los 45 votos disponibles, marcó un punto decisivo en la política local y simbolizó la confianza depositada en nuevos liderazgos dentro de las instituciones públicas de la capital. Esta consolidación le permitió recibir el reconocimiento del programa “Concejo Cómo Vamos” como uno de los mejores concejales y ser nombrado por periodistas como Concejal Revelación.

Desde su primera victoria en el cabildo capitalino a los 26 años, Miguel se posicionó como una figura joven e independiente. Durante su mandato, ejerció una oposición constructiva frente a la administración del entonces alcalde Gustavo Petro, planteando críticas al sistema de recolección de basuras y a la ejecución de los programas sociales implementados en la ciudad. Su gestión se centró en la defensa de la institucionalidad y la promoción de políticas orientadas al bienestar de los bogotanos.

Entre los principales proyectos promovidos por Miguel Uribe destacó su enfoque en la seguridad ciudadana. Impulsó iniciativas para fortalecer la vigilancia en zonas críticas mediante la implementación de tecnología para el monitoreo y propuso mejorar la coordinación entre la policía y las autoridades locales con el fin de reducir los índices de criminalidad.

En materia de movilidad, presentó propuestas dirigidas a mejorar el sistema de transporte público, como la ampliación de la red de TransMilenio, el desarrollo de ciclorrutas y la incorporación de medios de transporte sostenibles.

En cuanto a la gestión pública, Uribe se distinguió por su defensa de la transparencia y el buen gobierno, llevando ante el Concejo iniciativas para fortalecer la rendición de cuentas de la administración distrital y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Respecto al presupuesto distrital, participó activamente en los debates relacionados, proponiendo medidas para optimizar el gasto público y garantizar una asignación eficiente de los recursos en sectores prioritarios como educación, salud y servicios sociales.

El interés de Miguel Uribe en la educación y la cultura se reflejó en las propuestas que buscaban mejorar la calidad de la educación pública, promover el acceso a la cultura y apoyar a los artistas locales. Todo ello formó parte de una visión de ciudad orientada al desarrollo integral, la eficiencia administrativa y la inclusión social.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Murió Miguel UribeHistoria Miguel UribeMiguel Uribe en la PolíticaPerfil Miguel UribeMiguel Uribe concejalMiguel Uribe senadorColombia-noticias

Más Noticias

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia

La muerte de Miguel Uribe Turbay hizo que se recuerden los siete casos de la misma índole que se han registrado en el país

Miguel Uribe Turbay se convirtió

Otros crímenes de alias el Costeño, uno de los responsables del intento de magnicidio del senador Miguel Uribe

Uno de los testigos que tiene la Fiscalía en contra de este hombre confirmó que alias el Costeño o “Chipi” fue responsable del crimen de uno de sus amigos

Otros crímenes de alias el

Este fue el reporte de la Fundación Santa Fe tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

El precandidato presidencial del Centro Democrático murió luego de ser víctima de un atentado en su contra el sábado 7 de junio

Este fue el reporte de

La faceta musical de Miguel Uribe Turbay: qué instrumentos tocaba y cuál era su género predilecto

El joven senador estudió música desde niño, y esa pasión siempre estuvo presente en su vida, incluso, durante la apretada agenda política

Infobae

Así reportó la prensa internacional la muerte del senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses hospitalizado

La muerte del congresista de 39 años fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, que estuvo atenta a la evolución en su estado de salud

Así reportó la prensa internacional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Amparo Grisales se cayó en pleno desfile de la Feria de las Flores, pero nunca perdió el estilo

Juan Luis Guerra sorprendió a Juanes por su cumpleaños 53 en pleno Superconcierto de la Feria de las Flores

Canciones de K-pop en iTunes Colombia para escuchar hoy

Álzate aseguró que no se subía a una tarima sin consumir cocaína: “Todo mi éxito me la gocé drogado”

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta