Miguel Uribe y su legado en la política: así fue el paso por el Consejo de Bogotá y el Congreso de la República

El precandidato presidencial falleció a sus 39 años - crédito prensa Miguel Uribe

A las 2:00 a. m. de este lunes 11 de agosto falleció el precandidato presidencial y senador por el Centro Democrático Miguel Uribe después de permanecer por más de dos meses internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en la Fundación Santa Fe.

Antes del atentado del que fue víctima el 7 de junio de 2025, el joven político mantenía una prometedora carrera política que lo llevó desde temprana edad al Consejo de Bogotá y lo convirtió en 2022 en el senador más votado del país.

Hijo de una reconocida familia en el mundo político, empezando por su abuelo materno, el expresidente Julio César Turbay, Uribe logró grandes reconocimientos desde una corta edad.

Motivado por el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, el joven político dio sus primeros pasos con el firme propósito de recuperar la seguridad desde la capital del país.

En 2012, Uribe Turbay se postuló como candidato para el Consejo de Bogotá y, con una fuerte votación, fue elegido como representantes por el Partido Liberal cuando apenas tenía 26 años. Sin embargo, ese fue apenas el primero de los galardones que logró obtener el político colombiano.

De hecho, la elección de Miguel como el presidente del Concejo más joven en la historia de Bogotá, con 32 de los 45 votos disponibles, marcó un punto decisivo en la política local y simbolizó la confianza depositada en nuevos liderazgos dentro de las instituciones públicas de la capital. Esta consolidación le permitió recibir el reconocimiento del programa “Concejo Cómo Vamos” como uno de los mejores concejales y ser nombrado por periodistas como Concejal Revelación.

Desde su primera victoria en el cabildo capitalino a los 26 años, Miguel se posicionó como una figura joven e independiente. Durante su mandato, ejerció una oposición constructiva frente a la administración del entonces alcalde Gustavo Petro, planteando críticas al sistema de recolección de basuras y a la ejecución de los programas sociales implementados en la ciudad. Su gestión se centró en la defensa de la institucionalidad y la promoción de políticas orientadas al bienestar de los bogotanos.

Entre los principales proyectos promovidos por Miguel Uribe destacó su enfoque en la seguridad ciudadana. Impulsó iniciativas para fortalecer la vigilancia en zonas críticas mediante la implementación de tecnología para el monitoreo y propuso mejorar la coordinación entre la policía y las autoridades locales con el fin de reducir los índices de criminalidad.

En materia de movilidad, presentó propuestas dirigidas a mejorar el sistema de transporte público, como la ampliación de la red de TransMilenio, el desarrollo de ciclorrutas y la incorporación de medios de transporte sostenibles.

En cuanto a la gestión pública, Uribe se distinguió por su defensa de la transparencia y el buen gobierno, llevando ante el Concejo iniciativas para fortalecer la rendición de cuentas de la administración distrital y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Respecto al presupuesto distrital, participó activamente en los debates relacionados, proponiendo medidas para optimizar el gasto público y garantizar una asignación eficiente de los recursos en sectores prioritarios como educación, salud y servicios sociales.

El interés de Miguel Uribe en la educación y la cultura se reflejó en las propuestas que buscaban mejorar la calidad de la educación pública, promover el acceso a la cultura y apoyar a los artistas locales. Todo ello formó parte de una visión de ciudad orientada al desarrollo integral, la eficiencia administrativa y la inclusión social.

Noticia en desarrollo...