Margarita Rosa de Francisco se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe: “Las voces contrarias deben escucharse”

Cientos de voces se han pronunciado sobre lo que ocurrió en la madrugada del 11 de agosto de 2025 en Bogotá, cuando se conoció de la muerte del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, dos meses después del atentado del que fue víctima y que lo llevaron a ser intervenido quirúrgicamente en repetidas oportunidades.

Desde políticos hasta figuras de la farándula nacional se han pronunciado al respecto, entre los que destaca también el mensaje de la presentadora y escritora, Margarita Rosa de Francisco, que a través de su cuenta de X compartió una reflexión de la política nacional.

De Francisco, férrea defensora del proyecto progresista de Gustavo Petro, aseguró que “todas las voces deben ser escuchadas”, incluso, las de la oposición.

En su mensaje, la escritora aseguró que la muerte de Miguel Uribe Turbay “es devastadora para Colombia”, agregando que todas las vidas “son necesarias para construirnos como personas, miembros de una sociedad, como habitantes de este mundo”.

Asimismo, lanzó un interrogante de lo que no hemos entendido como colombianos y envió un abrazo fraterno a la familia Uribe Turbay.

“Las voces contrarias deben escucharse y tener espacio político. Un fuerte abrazo y solidaridad a su familia”, concluyó la también actriz. La actriz demostró una vez más que a pesar de las diferencias que se tienen en materia política, es importante reconocer que se puede debatir con respeto sin trasgredir los límites.

Las críticas por el pronunciamiento de Margarita Rosa no tardaron en aparecer y algunos de sus detractores en X le pidieron que guardara silencio en estos momentos, en los que la familia de Miguel Uribe entristece por su partida.

Con mensajes como: “Usted está feliz, aniquilaron a la oposición en menos de dos meses”; “si tiene algo de respeto por la familia de Miguel, guarde silencio, usted apoya ciegamente a un gobierno que promueve la violencia”; “de acuerdo, no se puede deshumanizar porque se piensa diferente”, entre otros.

Además de Margarita Rosa de Francisco, otra de las figuras del entretenimiento que se pronunciaron con la muerte del senador fue la cantante y apodada “reina de la tecnocarrilera”, Marbelle, que compartió una fotografía con Miguel Uribe y la frase: “Por siempre Miguel”, siendo una de las defensoras del expresidente Álvaro Uribe y aquellos políticos de derecha.

Margarita Rosa y el minuto de silencio por Miguel Uribe

No es la primera vez en que la comunicadora se pronuncia respecto a lo que ocurrió con el senador Miguel Uribe Turbay, pues durante un encuentro con la comunidad en Cali el presidente Gustavo Petro pidió un minuto de silencio por la salud del congresista.

“Ese minuto de silencio por parte de los caleños que quieren las reformas, ayer, en honor a la vida de una figura política opositora, vale la paz de este país. Así, Cali, así siempre”, escribió la vallecaucana.

El minuto de silencio fue acogido por la mayoría de los asistentes. Sin embargo, hay videos en los que se oyen voces gritando palabras hostiles en contra del precandidato que está en la Fundación Santa Fe en estado crítico tras el atentado en su contra.

Asimismo, la actriz recordada por su papel de Gaviota en la producción Café, con aroma de mujer, tuvo un fuerte cruce de trinos con la precandidata Vicky Dávila, que aseguró le habían suministrado las pruebas de los que perpetraron el magnicidio en contra del senador del Centro Democrático.

Al respecto, Margarita Rosa escribió: ““Si no tiene manera de comprobar la información, su obligación es serenarse y esperar las pruebas en absoluto silencio”, generando todo tipo de reacciones entre sus detractores como seguidores.