Desde políticos estadounidenses hasta presidentes, así fueron las reacciones internacionales tras la muerte del senador Miguel Uribe: “La violencia debe ser erradicada en Colombia”

Diversas figuras políticas internacionales manifestaron su tristeza por la pérdida del senador Miguel Uribe, resaltando su compromiso con la democracia y enviando mensajes de apoyo a sus familiares y allegados- crédito Colprensa

Colombia despertó este lunes con la confirmación de la muerte de Miguel Uribe Turbay, congresista y aspirante a la presidencia, que falleció en la Fundación Santa Fe, de Bogotá, a causa de heridas sufridas en un atentado perpetrado el 7 de junio durante un evento político realizado en la ciudad.

El deceso del parlamentario opositor generó reacciones inmediatas en distintos ámbitos internacionales, donde líderes políticos y organizaciones manifestaron su consternación por lo ocurrido.

Un de ellas es la congresista estadounidense María Elvira Salazar, que expresó sus condolencias tras la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Salazar señaló el impacto de la pérdida para Colombia y destacó la trayectoria del senador como líder comprometido y servidor público. Además, manifestó solidaridad con la familia de Uribe Turbay, resaltando la huella que dejó entre quienes lo conocieron.

“Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia. Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día. Todo mi cariño y solidaridad para su esposa, María Claudia, y para toda su familia en estos momentos tan difíciles”, escribió en su cuenta de X la legisladora.

María Elvira Salazar reaccionó a la muerte del senador Miguel Uribe - crédito @MaElviraSalazar

En ese sentido, el representante también de Estados Unidos Carlos Antonio Giménez dijo: “El Senador Miguel Uribe, hombre de estado, brillante, incansable, valiente.Tuve el honor de recibirlo durante sus visitas al Congreso en Washington. Mi más sentido pésame a su familia y a todo el pueblo colombiano. Esta enorme injusticia no puede ser en vano”.

Carlos A. Giménez lamentó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay - crédito @RepCarlos

El congresista republicano Mario Díaz Balart se unió a Salazar y Giménez y en sus redes sociales dijo: “Me uno al pueblo colombiano en este momento de profunda tristeza por el fallecimiento de @MiguelUribeT Un joven político que fue una esperanza para la democracia en su país. Mi más sentido pésame a su familia y mi convicción de que la violencia debe ser erradicada en #Colombia”.

Mario Díaz Balart mandó su sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Uribe - crédito @MarioDB

A los mensajes tras el fallecimiento del senador Uribe Turbay se sumó la cancillería de Panamá, que también transmitió su mensaje sobre la muerte del senador colombiano y compartió el siguiente comunicado: “El Gobierno de la República de Panamá expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno de la República de Colombia, a la familia del señor Miguel Uribe Turbay y al noble pueblo colombiano por su lamentable fallecimiento”.

A lo anterior agregaron: “En este momento de dolor, el Gobierno panameño se une en solidaridad y respeto, reconociendo la trayectoria y el compromiso de Miguel Uribe Turbay con su país. Asimismo, condena enérgicamente todo acto de violencia, venga de donde venga, y reafirma la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática. La voz de Panamá se suma al clamor por la paz, la unidad y la justicia en Colombia y en toda la región”.

La Cancillería de Panamá también se pronunció con respecto a la muerte de Miguel Uribe - crédito Cancillería de Panamá

De hecho el presidente de Panamá José Raúl Mulino también uso sus redes sociales para enviar sus condolencias: “Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Un joven líder comprometido con su país, con quien compartí conversaciones sinceras sobre el futuro de nuestra región. A su familia, amigos y al pueblo colombiano, les envío mi más sentido pésame y toda mi solidaridad en este momento tan doloroso”.

Presidente de Panamá también habló de la muerte del senador - crédito @JoseRaulMulino

La Embajada de Colombia en Estados Unidos manifestó “su profundo pesar por el trágico fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay”.

También afirmó que “la rápida identificación y captura del autor y sus cómplices demuestra la diligencia de nuestras fuerzas del orden. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con las autoridades competentes, continúa llevando adelante una investigación exhaustiva para garantizar que todos los responsables de este acto sin sentido, incluidos sus autores intelectuales, sean llevados ante la justicia”.

Embajada de Colombia en los Estados Unidos habló de la muerte de Miguel Uribe - crédito @ColombiaEmbUSA

Por su parte, el político venezolano Edmundo González también habló del fallecido congresista del Centro Democrático. En un fragmento de un extenso mensaje de X dijo: “Es duro aceptar que la violencia política acabe con la vida de alguien que solo quería trabajar por una Colombia mejor. También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países. El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen, y protegerlos es una responsabilidad de todos”.

Edmundo González lamentó la muerte de Miguel Uribe en su cuenta de X - crédito @EdmundoGU

La Misión de la ONU en Colombia expresó su pesar por la muerte de Miguel Uribe Turbay, resaltando la gravedad de la violencia política en el país. Recalcó la importancia de proteger la vida como fundamento democrático y llamó a erradicar la violencia del ámbito político.

“Nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia, amigos y colegas de Miguel Uribe Turbay. Es un momento doloroso para las y los colombianos. Es imperativo sacar la violencia del ejercicio de la política y garantizar la protección de la vida como base de la democracia”, escribieron en su mensaje.

Misión Onu Colombia mandaron sus condolencias a la familia de Miguel Uribe - crédito @MisionONUCol

El embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson, también expresó su pesar por la muerte de Miguel Uribe Turbay. Reconoció la valentía del senador y reiteró el rechazo a la violencia en la política.

“Que triste ver que Miguel Uribe ha fallecido, tras tan valiente lucha. Desde la Embajada Británica, nos sumamos a los mensajes de pésame de toda Colombia y de diferentes partes del mundo, y reiteramos que la violencia no tiene ningún lugar en la política democrática. QEPD”, dijo.

El embajador del Reino Unido en Colombia se unió a los mensajes por la muerte de Miguel Uribe - crédito @HodgsonGeorge