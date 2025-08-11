Indignación global por el crimen de Miguel Uribe: así reaccionaron presidentes y figuras políticas del mundo

El asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay desata condena internacional y alarma por la violencia política en América Latina - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La noticia del asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay sacudió a la región y generó una cascada de reacciones de líderes y gobiernos de distintos países. Su muerte, ocurrida en la madrugada del lunes 11 de agosto tras más de dos meses hospitalizado por las heridas sufridas en un atentado en Bogotá, fue interpretada por muchos como una señal preocupante del clima de violencia política que atraviesa América Latina.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el 7 de junio durante un mitin en la capital colombiana, en plena campaña para la nominación del partido Centro Democrático con miras a las elecciones presidenciales de 2026. El atentado, que le ocasionó varios disparos, mantuvo al político en estado crítico hasta su fallecimiento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Líderes y gobiernos de América, Europa y organismos multilaterales exigen justicia y unidad tras el atentado mortal contra Uribe Turbay - crédito @SecRubio/X

Las reacciones internacionales comenzaron de inmediato. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio se dijo “muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano” y reafirmó que “Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables”.

En Sudamérica, el Gobierno de Brasil repudió “vehemente cualquier forma de violencia política” y envió condolencias a la familia del senador. El diputado Eduardo Bolsonaro calificó lo ocurrido como “lamentable” y lo atribuyó a un “modus operandi político de la izquierda cuando se siente amenazada de perder una elección”. Su hermano Carlos Bolsonaro fue más allá al afirmar que Uribe Turbay fue baleado por un “criminal protegido por aliados” del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que la investigación en Colombia aún no ha concluido.

Eduardo Bolsonaro calificó el asesinato como “lamentable” y lo vinculó a un “modus operandi” de la izquierda en la región - crédito @BolsonaroSP/x

Carlos Bolsonaro afirmó que el ataque contra Uribe Turbay fue cometido por un “criminal protegido por aliados” de Lula da Silva - crédito @CarlosBolsonaro/X

Otros gobiernos expresaron su pesar y preocupación. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que este crimen debe unir “con más fuerza, en todo el continente para combatir el crimen”. Desde Quito, el Gobierno de Ecuador manifestó su “más profundo pesar” y su condena “firme” a cualquier forma de violencia, sumándose al llamado por la unidad regional. Perú, por su parte, reiteró “su más firme condena a todo acto de violencia o intimidación política que atente contra el derecho del libre ejercicio de participación en democracia y el respeto al Estado de derecho en la región”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió unidad continental para combatir el crimen tras el asesinato - crédito @SantiPenap/X

Perú reiteró su rechazo a la intimidación política y defendió el libre ejercicio democrático en la región - crédito @CancilleriaPeru/X

En Centroamérica también se escucharon pronunciamientos. Panamá pidió preservar “el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática” y se unió “al clamor por la paz, la unidad y la justicia” en Colombia. Costa Rica rechazó “enérgicamente este acto de violencia que enluta no solo a la familia Uribe Turbay sino a todo el pueblo colombiano y a quienes valoramos la democracia”. En la misma línea, el canciller hondureño Javier Bu condenó “todo uso de violencia política” y expresó su deseo de que “la unidad y la paz prevalezcan en estos momentos de dolor”.

El canciller de Honduras, Javier Bu, pidió que la unidad y la paz prevalezcan en Colombia en este momento de dolor - crédito @JavierEBS/X

Europa también reaccionó. El Gobierno español remarcó que la violencia “es inaceptable” y no tiene cabida en las sociedades democráticas, transmitiendo su solidaridad a la familia y amigos del senador. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo definió como un político “valiente” y “defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos”. En cambio, el líder de Vox, Santiago Abascal, fue más frontal: aseguró que “asesinaron” a Uribe “por defender a Colombia y su libertad y plantar cara al terrorista y lacayo de (Nicolás) Maduro que hoy la preside”.

Alberto Núñez Feijóo definió a Uribe como un político “valiente” y “defensor de la libertad y la esperanza” de muchos colombianos - crédito @NunezFeijoo/X

Santiago Abascal, líder de Vox, acusó al presidente Petro de estar alineado con Nicolás Maduro y responsabilizó a la extrema izquierda - crédito @Santi_ABASCAL/X

Italia se sumó a los mensajes oficiales a través de su canciller Antonio Tajani, que expresó que, “en estas trágicas horas, Italia se une al pueblo colombiano, a los familiares y amigos de Miguel Uribe Turbay, condenando este atroz acto de violencia y expresando su más sentido pésame a toda la nación”.

El ministro italiano Antonio Tajani envió el pésame de Italia a Colombia y condenó el “atroz” acto de violencia - crédito @Antonio_Tajani/X

En Venezuela, las voces de la oposición se pronunciaron con fuerza. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia denunció que el “autoritarismo y la violencia” se extienden en la región y lamentó que la “violencia política” haya terminado con la vida de alguien “que solo quería trabajar por una Colombia mejor”. María Corina Machado manifestó su “profundo dolor” por la pérdida de un “gran amigo, valiente, generoso y comprometido” y sostuvo que “luchar por la libertad y la paz de Colombia y Venezuela es la mejor forma de honrar su memoria”. El también dirigente opositor Leopoldo López afirmó que Uribe fue “víctima de quienes se vieron amenazados por su liderazgo” y que su compromiso con el país seguirá vivo.

Edmundo González Urrutia denunció que el “autoritarismo y la violencia” se expanden en la región y lamentó la pérdida de Uribe - crédito @EdmundoGU/X

María Corina Machado dijo sentir “profundo dolor” por la muerte de su “gran amigo” y pidió honrar su memoria luchando por la libertad - crédito @MariaCorinaYA/X

En Chile, las figuras de la derecha no ocultaron su indignación. La candidata Evelyn Matthei aseguró que, “se apagó una voz valiente y un líder íntegro. Pero el terrorismo no vencerá. La democracia siempre será más fuerte”. En un tono más duro, el candidato Johannes Kaiser dijo que “asesinaron” al senador “por desafiar al narcosocialismo implantado por quien hoy preside dicho país” y que lo hizo “por defender la ley, la libertad y la decencia, todas cosas que odia la extrema izquierda”.

Evelyn Matthei afirmó que “se apagó una voz valiente y un líder íntegro” y aseguró que la democracia prevalecerá sobre el terrorismo - crédito @evelynmatthei/X

Desde el ámbito multilateral también hubo pronunciamientos. Michelle Muschett, subsecretaria General de la ONU y rirectora Regional del Pnud para América Latina y el Caribe dijo, “Expresamos nuestras condolencias al pueblo colombiano y a la familia del senador Miguel Uribe Turbay y reiteramos el llamado del Secretario General a adoptar las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas con garantías de seguridad”. Su mensaje se sumó a la preocupación internacional por la necesidad de proteger los procesos democráticos en el país, en un momento marcado por tensiones políticas y altos riesgos de violencia.

Michelle Muschett, alta funcionaria de la ONU, llamó a garantizar elecciones pacíficas y seguras en Colombia - crédito @MichMuschett/X

La magnitud y diversidad de reacciones reflejan no solo la relevancia política de Uribe Turbay, también el temor compartido de que su asesinato marque un punto de inflexión en la escalada de violencia política en la región.