El último mensaje del neurocirujano Fernando Hakim sobre Miguel Uribe Turbay: “Fue un luchador único”

El país se despertó con la lamentable noticia de que el senador Miguel Uribe Turbay falleció en horas de la madrugada por complicaciones con su estado de salud, el cual ya había advertido la Fundación Santa Fe que estaba en pronóstico delicado.

La noticia fue confirmada por su viuda María Claudia Tarazona, tras dos meses de una lucha incesante.

Con la confirmación de su fallecimiento, en redes sociales se han viralizado varios mensajes lamentando su muerte y uno de esos fue el del neurocirujano Fernando Hakim, que dejó unas conmovedoras palabras tras ver de primera mano cómo el congresista luchaba por su vida.

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré”, escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje provocó una ola de reacciones de parte de famosos y allegados al congresista, quienes le agradecieron por el compromiso que tuvo al tratar de resguardar la humanidad de Uribe Turbay con los procedimientos a los que lo sometió.

“Tú y tu equipo también son unos luchadores únicos”, escribió la presentadora Maleja Restrepo, mientras que Claudia Bahamón dijo: “Gracias por su compromiso, dedicación y esfuerzo”.

Esta no era la primera vez en que en médico especialista en neurocirugía se pronunciaba a través de su cuenta de Instagram con un mensaje para el entonces precandidato a la presidencia de Colombia. En un video, Hakim dejó unas conmovedoras palabras tras la dura lucha que tuvo el congresista para recuperar su salud tras el atentado del que fue víctima.

El texto, que provenía del médico sudafricano Christian Barnard, pionero de los trasplantes de corazón resalta la importancia de la voluntad y el estado de ánimo en los procesos de recuperación: “Creo que todo depende del estado del espíritu. Si piensas que perderás, has perdido. Si crees que estás derrotado, lo estás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, es casi seguro que no vas a ganar”.

En su mensaje, agradecido por María Claudia Tarazona, el neurocirujano agregó que: “Si piensas que perderás, ya has perdido porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado del espíritu porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus éxitos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás”.

Qué opiniones hay sobre la historia de Hakim

En conversación con la revista Cambio, uno de sus mejores amigos, Andres Rodríguez Munera, ortopedista y cirujano de columna, destacó que Fernando Hakim nunca se escudó en la fama que adquirió su padre con la invención de la válvula de Hakim.

“Lo más impresionante de Fernando Hakim es que nunca se arropó en su apellido, reconocido en todo el mundo y en las más altas esferas médicas; por el contrario, sin dejar de honrar su legado, se forjó un camino propio y deslumbrante por fuera de la sombra del genio que fue su padre”.

Comunicado de la Fundación Santa Fe

De acuerdo con el último parte médico de la Fundación Santa Fe donde permaneció por dos meses y cuatro días bajo estricto cuidado el congresista, Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 a. m. del lunes 11 de agosto.

“El equipo a cargo del cuidado del senador trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso, y a pesar de sus esfuerzos es muy triste informar el deceso, y nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay”, expresó Adolfo Llinás, el director médico de la Fundación Santa Fe.