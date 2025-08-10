Colombia

Valentina Taguado, de ‘Masterchef Celebrity’, respondió a las críticas por ayudar a Valeria: “No los han querido pero nadita”

A la conductora radial sus ‘haters’ no le perdonan que siempre esté desde el balcón respaldando a la comediante, por lo que dejó un contundente mensaje

La locutora de Los 40
La locutora de Los 40 Colombia lanzó un dardo en contra de aquellos que no conocen la amistad - crédito cortesía Canal RCN

El 8 de agosto se llevó a cabo una nueva eliminación en MasterChef Celebrity, en la que los famosos debieron presentar una versión gourmet de la changua, un plato típico bogotano que, para muchos, no es del todo una preparación agradable para el paladar.

Entre los sentenciados estaban los actores Raúl Ocampo, Luis Fernando Hoyos, Caterin Escobar y Patricia Grisales, además de Valeria Aguilar, la exreina Michelle Rouillard y el exfutbolista Mario Alberto Yepes. De acuerdo con la deliberación de los jueces, el eliminado de la semana fue el excapitán de la selección Colombia, pues no tuvo elementos destacados y le faltó sal a su plato.

Valentina Taguado dejó mensaje a
Valentina Taguado dejó mensaje a sus 'haters' por ayudar a su amiga Valeria - crédito @valentinataguado/IG

Durante el reto se presentaron algunos momentos de colaboraciones entre los participantes del balcón y los que se encontraban en la cocina, especialmente entre Valentina Taguado y Valeria Aguilar, que le daba algunas indicaciones sobre cómo elevar su plato. Esto no cayó bien en los televidentes, quienes en redes sociales criticaron la postura de la DJ y creadora de contenido.

Al respecto, Taguado respondió con un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, en la que arremetió contra aquellos que, quizá en algún momento de su vida, no le han tendido la mano a su mejor amigo: “Se nota que en la vida han tenido buenos amigos”, indicó la locutora con un notorio sarcasmo hacia sus haters.

Asimismo, Taguado destacó una de las cualidades con las que el ser humano no hace y es tener el conocimiento absoluto de todo lo que debe preparar, comportarse, entre otras actividades que impliquen destreza alguna. Por eso, escribió además en sus InstaStories: “Por eso el mundo es colaborativo, ayudar solo es malo en mentes egoístas y/o envidiosas … Desde el respeto”, concluyó en su mensaje la locutora.

Valeria Aguilar y Raúl Ocampo
Valeria Aguilar y Raúl Ocampo despertaron rumores de romance tras su actuación en pareja en MasterChef Celebrity - crédito @ocamporao / Instagram

Así fue la participación de Valeria en la noche de eliminación

El jurado conformado por Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, dio a conocer los detalles del reto de eliminación. Los famosos tuvieron que trabajar con changua, tomando por sorpresa a todos los participantes que esperaban un plato libre y siendo una de las preparaciones menos preferidas por algunos.

Valeria se mostró nerviosa por su inexperiencia con la changua, por lo que, con ayuda de Valentina desde el balcón, comenzó a ejecutar su plato. Sin embargo, ni Jorge Herrera ni Patricia Grisales se mostraron de acuerdo con esta situación, pues lo consideraban una desventaja para el resto de famosos en riesgo.

La trovadora tuvo algunas dificultades para conseguir que su preparación estuviera acorde con las exigencias del jurado, especialmente con el huevo, porque a cada chef le gusta de manera diferente, pero Valeria se inclinó por presentar la changua con un huevo en estilo pochado.

Nicolás de Zubiria pasó por el puesto de Valeria y este le ayudó a conseguir el huevo pochado. El chef hizo apuntes sobre el emplatado y le pidió que probara la changua cuando terminara la preparación, porque a la vista era una preparación prometedora.

Valeria Aguilar ha destacado con
Valeria Aguilar ha destacado con su humor en 'Masterchef Celebrity 2025' - crédito Cortesía Canal RCN

El tiempo para ejecutar el plato se acabó y el jurado pidió que uno a uno pasara al frente para defender la preparación que llevaban al atril. Cuando llegó el turno de Valeria con su “Changua bellaca”, la presentó con una trova. Sin embargo, su desparpajo y capacidad de bromear en momentos de tensión no sirvió frente a Belén, que fue la primera en juzgar el plato y fue fulminante: “Ojalá la changua estuviera tan buena como la trova”.

El jurado tuvo algunas reservas con el plato, pero en general le dio su aprobación y la joven logró tener un cupo en la siguiente semana y seguir demostrando su habilidad para la cocina.

Temblor hoy en Colombia: magnitud

Pronóstico del clima para Cartagena

Resultados Lotería de Boyacá de

Alejandro Ramelli defendió avances de

Resultados del Baloto y Baloto
Cayó alias Alonso, señalado cabecilla

Los alucines y otros podcasts

Video: Andrés Llinás reaparece tras

