“Si Vicky conecta más con la gente, nos vamos con ella. Al final, buscamos lo mismo”: Abelardo de la Espriella sobre las elecciones en 2026

Abelardo De La Espriella contestó a un mensaje de Vicky Dávila y dijo que la apoyaría si conecta más con la gente en las elecciones - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa y Catalina Olaya/Colprensa

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, distintos sectores políticos comienzan a perfilar sus estrategias. Los candidatos que se presentan como contradictores al actual Gobierno ya han empezado a organizar sus equipos y afinar sus mensajes, buscando captar la atención de los votantes que piden alternativas en el escenario nacional.

En ese sentido, Abelardo de la Espriella, abogado y candidato, destacó que en el escenario político actual las decisiones se basan en cifras y niveles de aceptación, no solo en percepciones personales. Además, subrayó que la preferencia de los electores será el factor clave que determine el rumbo de la contienda, dejando en claro que los liderazgos deben medirse en función del respaldo ciudadano.

Además, De la Espriella reconoció la relevancia de Vicky Dávila como candidata dentro de la oposición al Gobierno, y señaló que está dispuesto a apoyarla si tiene mayor conexión con la gente, manteniendo su apuesta por un proceso abierto y competitivo entre las distintas opciones de la oposición.

“Esto no es de opiniones, es de números y de aceptación. Soy tan libertario y demócrata que creo en el libre mercado. Que salgan todos los productos y que sea el pueblo quien elija. Si Vicky conecta más con la gente, nos vamos con ella. Al final, buscamos lo mismo”, escribió en su mensaje el abogado y candidato presidencial.

Abelardo De La Espriella dijo que apoyaría a Vicky Dávila - crédito @ABDELAESPRIELLA

El anterior no fue el único mensaje de De La Espriella hablando del tema, pues contestó a una publicación de Dávila en el que la candidata decía lo siguiente: “Yo creo en la unión para rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical. Pero toda mi vida como periodista he denunciado a los criminales y a los corruptos. Por eso no me uniría con quien los ha defendido y ha vivido de ellos. No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab, para tratar de sacarlo en limpio”.

Y agregó: “Tengo la esperanza de lograr entre todos que Colombia sea un país libre, próspero y seguro. Las elecciones las vamos a ganar con las mayorías silenciosas. No solo sirve ganar, para seguir en la corrupción de siempre, hay que transformar el país con firmeza, pero con una honorabilidad a toda prueba y una coherencia inquebrantable”.

Vicky Dávila volvió a hablar de unión en otra de sus publicaciones - crédito @VickyDavilaH

Abelardo De La Espriella respondió de manera directa a Dávila, al recordarle su relación personal en el pasado. En su mensaje, expresó: “Estimada @VickyDavilaH: espera de mí lo que han dejado los buenos recuerdos de cuando fuimos tan amigos”, evocando momentos compartidos como cuando “hacíamos karaoke y nos sentábamos en familia a departir”.

El abogado resaltó su trayectoria profesional y su compromiso con la transparencia al recordar que “defendí a tu esposo como abogado, así como a Alex Saab, Natalia Ponce de León, Rosa Elvira Cely y muchos más”. Subrayó que su vida ha sido pública y que su ejercicio profesional es “una vocación sagrada”, añadiendo que siempre actúa “de frente”.

De La Espriella afirmó que, con la misma entrega con la que ejerció la defensa en los tribunales, ahora lo hace en la política, y enfatizó que “no hay contra mí decisiones judiciales por mi trabajo como defensor, simple y sencillamente porque jamás violé la ley”.

También comentó en su mensaje lo siguiente: “La unidad, respetada Vicky, es más que una palabra: es una convicción del alma que se traduce en hechos. Dicen que la política aflora lo peor de los seres humanos; a quienes, como tú y como yo, que no somos políticos, nos corresponde dar ejemplo con los hechos. Yo no me comportaré como político en este camino que he emprendido para defender la Patria”.

Abelardo De La Espriella contestó a un mensaje de Vicky Dávila - crédito @ABDELAESPRIELLA

El abogado y precandidato presidencial hizo referencia a la cercanía que mantuvo con Dávila en el pasado, cuando ella seguía ejerciendo como periodista, y al efecto que tuvo la política en su relación personal. En sus palabras: “Mi amistad siempre estará sobre la mesa; fuimos muy cercanos hasta que la política se atravesó por la mitad. Jamás, en 20 años, me hiciste un reproche porque conoces la transparencia de mi proceder y la bondad de mi corazón”.

Y concluyó diciendo: “En este proyecto caben todos los que combatan al dictador Petro. Siempre serás bienvenida a Defender la Patria; periodistas valientes y honestas como tú son fundamentales para la democracia. (A.D.L.E)”.