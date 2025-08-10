Colombia

Obras de TransMilenio en Soacha generan desvíos y congestión: autoridades piden rutas alternas

La ampliación del sistema incluye infraestructura moderna, desvíos temporales y estrategias para mitigar congestión, con el objetivo de entregar una experiencia renovada a más de un millón de usuarios en 2026

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La construcción de 4,4 kilómetros
La construcción de 4,4 kilómetros de carril exclusivo y nuevas estaciones beneficiará a más de un millón de ciudadanos - crédito Tránsito Bogotá

El avance del 59,5% en la ampliación de TransMilenio en Soacha marcó un hito en la transformación de la movilidad regional, según el reporte conjunto de la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional (EFR) y la Alcaldía de Soacha.

Dicho progreso, que implica la construcción de 4,4 kilómetros adicionales de carril exclusivo, un nuevo portal, seis estaciones intermedias, una estación de integración, puentes peatonales y la recuperación de espacio público, redefine el panorama del transporte para más de un millón de ciudadanos que se desplazan a diario entre Soacha y Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En palabras del gobernador Jorge Emilio Rey, “esta no es solo una obra de infraestructura. Es una inversión en bienestar para miles de familias que se movilizan cada día entre Soacha y Bogotá. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de ofrecer una movilidad moderna, digna y sostenible”.

La intervención de calzadas y
La intervención de calzadas y la instalación de colectores de aguas lluvias abordan problemas históricos de movilidad y drenaje - crédito Gobernación de Cundinamarca

El impacto de este proyecto se refleja en la ejecución total del Patio Portal El Vínculo, que abarca 110.000 metros cuadrados construidos, y en la finalización del puente peatonal de acceso al portal. Además, se han intervenido 1.882 metros en la calzada BRT, 2.050 metros en la calzada Bogotá–Girardot y 777 metros en la calzada Girardot–Bogotá. La instalación de 630 metros de tubería del colector sur representa un avance fundamental para el manejo de aguas lluvias, una problemática histórica en el municipio.

La magnitud de la intervención requirió la construcción de un desvío temporal de 2,5 kilómetros, con una inversión cercana a $4.000 millones, que permite mantener el flujo vehicular desde la calle 16 hasta la diagonal 5 Sur durante el desarrollo de las obras. Este esfuerzo logístico busca mitigar el impacto de las restricciones viales, especialmente en sectores críticos como Maiporé, Moteles y El Altico, donde la reducción de tres a dos carriles ha generado congestión vehicular.

La Alcaldía de Soacha recomienda
La Alcaldía de Soacha recomienda evitar la vía Bogotá–Girardot en fines de semana y festivos por reducción de carriles - crédito Gobernación de Cundinamarca

La administración municipal, encabezada por el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’, advirtió sobre las afectaciones en la vía Bogotá–Girardot y ha solicitado a los viajeros evitar este tramo, en particular durante fines de semana y puentes festivos.

El mandatario subrayó la necesidad de priorizar la culminación de las obras: “Es mejor incomodarnos ahora y permitir que las obras finalicen con urgencia, que seguir aplazando los beneficios que traerá este sistema de transporte masivo para más de 250.000 usuarios diarios. La reducción de carriles en puntos de alta afluencia, como la Comuna 1, en la entrada de Compartir, y la Comuna 6, en El Altico, nos obliga a pedir a los viajeros que eviten transitar por la Autopista Sur hacia Bogotá. Pensamos en los soachunos y en la tranquilidad de quienes se desplazan por este corredor”.

El Patio Portal El Vínculo
El Patio Portal El Vínculo y el puente peatonal de acceso ya están finalizados, mejorando la infraestructura de transporte - crédito Gobernación de Cundinamarca

Para reducir la congestión durante el plan éxodo y retorno de fines de semana y festivos, la Alcaldía recomendó utilizar vías alternas como la ruta por Mondoñedo o el corredor Bogotá–Girardot por La Mesa. Además, se recordó la aplicación del pico y placa para el ingreso por Soacha el domingo 10 de agosto: placas pares de 12:00 p. m., a 4:00 p. m., y placas impares de 4:00 p. m., a 8:00 p. m.

Junto a la ampliación de TransMilenio, se ejecuta la construcción de un colector de aguas lluvias, intervención que busca una solución definitiva a las inundaciones en el municipio. Ambas obras requieren maquinaria pesada y excavaciones profundas, lo que limita la capacidad vial y exige la comprensión de residentes, comerciantes, transportadores y viajeros. La administración municipal reiteró que estos trabajos no solo mejorarán la conexión con Bogotá, sino que también garantizarán un acceso digno al sistema de transporte masivo.

La meta de la Gobernación de Cundinamarca, la EFR y la Alcaldía de Soacha es entregar la obra en el segundo semestre de 2026, con el objetivo de optimizar la conectividad, reducir los tiempos de desplazamiento y transformar la experiencia de movilidad en la región.

Temas Relacionados

TransMilenioFase IIISoachaAutopista surPico y placa regionalCundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

Actor Jimmy Vásquez reveló detalles de la experiencia sobrenatural que le salvó la vida

Una fuerza desconocida alejó al artista de un grave peligro en una avenida de Bogotá

Actor Jimmy Vásquez reveló detalles

“Estamos de culo pa’ arriba”: la dura frase del cantante Alzate sobre la situación de Colombia bajo la gestión de Gustavo Petro

El artista de música popular afirmó que la seguridad es uno de los mayores problemas que ha observado en sus recorridos y, aunque insinuó haberse reunido con Álvaro Uribe, expresó rechazo hacia los extremos políticos del país

“Estamos de culo pa’ arriba”:

Resultados del Sinuano Día del 10 de agosto de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados del Sinuano Día del

Keiko Fujimori lanzó dura crítica a Gustavo Petro por disputa territorial: “Con el Perú no te metas”

La líder opositora peruana arremetió contra el presidente colombiano tras la controversia por la isla Santa Rosa, rechazando sus declaraciones

Keiko Fujimori lanzó dura crítica

Katherine Miranda arremetió contra Petro, tras polémica instrucción: “¿Ahora nuestra fuerza pública al servicio del dictador de Maduro?”

La representante a la Cámara de la Alianza Verde no ocultó su enojo frente al más reciente mensaje del presidente de la República, en la que pidió a los miembros de la fuerza pública defender al régimen en caso de un ataque del Gobierno de los Estados Unidos, que arreció en su ofensiva por el Cartel de los Soles

Katherine Miranda arremetió contra Petro,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque armado contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: esto se sabe

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Actor Jimmy Vásquez reveló detalles

Actor Jimmy Vásquez reveló detalles de la experiencia sobrenatural que le salvó la vida

Beéle despidió a su padre dedicándole un emotivo verso, pero las críticas no se hicieron esperar: “No se le entiende”

Juan Duque habló de la cicatriz que tiene en su abdomen y que le recuerda que su vida estuvo en riesgo: “No había quirófanos”

De OnlyFans a pastor: exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en la página azul para dedicarse a predicar

Hernán Orjuela se despachó contra los que cometieron desmanes en el Movistar Arena de Bogotá

Deportes

Arturo Reyes finalizaría su travesía

Arturo Reyes finalizaría su travesía en el fútbol peruano: no continuaría como técnico del Sport Boys

Con Natalia Garzón, Colombia conquistó su primer oro en los Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción

Daniel Muñoz protagonizó choque con árbitro de la final de la Community Shield contra Liverpool, ya sin Luis Díaz

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Community Shield con el Crystal Palace: vencieron al Liverpool por penales

Nairo Quintana dejó ver la herida que sufrió tras su fuerte caída en la Vuelta a Burgos, que lo dejó por fuera de la competencia