Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores de Medellín: hora, recorrido y todo lo que debe saber

La Feria de las Flores 2025 de Medellín cerrará este domingo con su tradicional Desfile de Silleteros - crédito Alcaldía de Medellín

Agosto marcó el inicio de una nueva edición de la Feria de las Flores, la fiesta más importante de Medellín, desplegando más de 200 actividades gratuitas en toda la ciudad. El domingo 10 del presente mes tendrá su cierre con su evento central: el tradicional Desfile de Silleteros.

El evento, presente desde su primera edición, busca exaltar la cultura silletera y las tradiciones populares que han definido la identidad de la llamada “Ciudad de la eterna primavera”.

Como evidencia de su impacto, la Alcaldía de Medellín desplegó las denominadas Plazas de Flores, que funcionan como núcleos culturales, con espectáculos de danza, teatro, trova en vivo, muestras de emprendimiento y conciertos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según dio a conocer la organización, el Desfile de Silleteros contará con 540 participantes: 430 adultos, 100 menores de edad y 10 niños con neurodiversidades (síndrome de Down y autismo).

La directora de la corporación de silleteros de Santa Elena, Diana Vélez, destacó la incorporación de estos niños. “Este año estrenamos vestuario y tendremos niños neurodivergentes desfilando con orgullo junto a sus familias”, afirmó.

La Feria de las Flores 2025 culminará con el Desfile de Silleteros el domingo 10 de agosto - crédito Alcaldía de Medellín

El recorrido iniciará a las 2:00 p. m. desde el puente de Guayaquil, pasará por la calle San Juan y la Avenida del Ferrocarril, y culminará en Plaza Mayor. En el punto de partida del desfile se podrá ingresar de manera gratuita, pero para quienes deseen ubicarse en graderías o palcos es necesario gestionar su ingreso mediante reserva previa.

Las entradas para estos espacios se distribuyen a través de paquetes turísticos ofrecidos por agencias locales, lo que fomenta la participación de visitantes y dinamiza la economía del sector turístico.

La Alcaldía de Medellín implementará campañas para entregar aproximadamente 20.000 boletas a ciudadanos ejemplares, especialmente para el desfile - crédito Alcaldía de Medellín

Además, la Alcaldía de Medellín implementará campañas para entregar aproximadamente 20.000 boletas a ciudadanos ejemplares, contribuyentes cumplidos y públicos especiales. Esta estrategia busca reconocer el compromiso cívico y garantizar la presencia de diversos sectores de la sociedad en el evento más emblemático de la feria.

Durante el desfile, las silletas serán evaluadas bajo diferentes criterios, agrupadas en categorías que reflejan la creatividad, el trabajo artesanal y la fidelidad a las tradiciones. La competencia y exhibición de las silletas constituyen el núcleo simbólico de la celebración, reafirmando el valor patrimonial de la cultura silletera para Medellín y sus alrededores.

Por otra parte, en el Desfile de Silleteros de 2025 habrá un gesto de luto que lo marcará especialmente. Y es que, según dio a conocer la Alcaldía de Medellín, los participantes portarán un listón negro en el brazo, un símbolo de respeto hacia las familias que han perdido seres queridos por las intensas lluvias recientes en Medellín y otras regiones de Colombia.

El alcalde Federico Gutiérrez explicó el sentido de esta decisión: “Para nosotros, como sociedad, una de las cosas más importantes es jamás olvidar... el símbolo de nuestros silleteros con una cinta negra desfilando sus silletas será un homenaje a quienes han sufrido”, indicó.

Juan Luis Guerra, Fuerza Regida y Juanes encabezan el ‘Súper Concierto’ de la Feria de las Flores 2025

Juan Luis Guerra, Fuerza Regida y Juanes encabezan la alineación del Súper Concierto Feria de las Flores 2025 - crédito cortesía Oficina Gus Rincón

Como preámbulo al Desfile de Silleteros, Medellín vibrará con su tradicional Súper Concierto, este sábado 9 de agosto, con una programación de alto nivel. Juan Luis Guerra, Juanes y la banda mexicana Fuerza Regida, serán los encargados de animar la noche antoqueña en el estadio Atanasio Girardot.

Además de la vigencia del dominicano reconocido por éxitos como Bachata en Fukuoka o La Bilirrubina, Juanes presentará sus grandes éxitos y los temas que sirven como adelanto para su próximo álbum de estudio, mientras que los exponentes del regional mexicano harán su debut en la capital antioqueña, días después de presentarse durante dos noches en el Movistar Arena de Bogotá.