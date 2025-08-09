Colombia

Ministro de Defensa afirmó que el Clan del Golfo con el que el Gobierno va a negociar la paz hace parte del grupo que quiere matar al presidente

Pedro Sánchez sostuvo que en la Junta del Narcotráfico hay otros grupos armados ilegales

Por Luciano Niño

El actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez habló sobre el Clan del Golfo - crédito Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, informó el viernes 8 de agosto de 2025, desde Tierralta, Córdoba, que su Gobierno inició conversaciones de paz fuera del país con el autodenominado Clan del Golfo.

“Quiero informar a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Éjército Gaitanista. He iniciado varias. Yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo”, afirmó el mandatario.

Gustavo Petro reconoció que mantiene varias conversaciones cono grupos armados ilegales - crédito Redes sociales/X

Esta revelación introduce un nuevo elemento en la política de paz del Gobierno, al admitir contactos directos con una de las estructuras criminales más poderosas del país, y sugiere la búsqueda de una salida negociada al conflicto con actores tradicionalmente excluidos de los procesos de diálogo.

El presidente Petro insistió en que estos actores, junto a individuos que residen fuera del país, incluso en Dubai, conforman el núcleo de poder que desafía la seguridad nacional y la estabilidad institucional.

Tras la intervención del primer mandatario, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó que el Clan del Golfo pertenece a la Junta del Narcotráfico, una coalición concreta integrada por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y otros carteles del narcotráfico.

“Las organizaciones criminales suelen trabajar desde el anonimato. La Junta del Narcotráfico, que ha sido relacionada con el presidente, incluye al Clan del Golfo, también está alias Chiquito Malo, narcos, incluso, personas que viven en Dubái”, dijo en diálogo con Semana.

A su vez, el ministro Sánchez detalló la magnitud de la respuesta estatal frente a estos líderes criminales. Por alias Iván Mordisco y alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo, el Gobierno ofrece recompensas de hasta $4.400 millones por cada uno, una cifra que refleja tanto la peligrosidad de estos individuos como la prioridad que representa su captura para las autoridades.

Los tres hombres más buscados
Los tres hombres más buscados por las autoridades son alias Gonzalito, alias Richard y alias Matias - crédito Mauricio Dueñas/EFE/Ministerio de Defensa

A propósito, dijo que entre los objetivos prioritarios del Gobierno están alias Gonzalito, alias Richard y alias Matías. Los dos primeros identificados como miembros de alto rango del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, mientras que el tercero lidera una estructura del ELN en la zona de Tarazá, en el departamento de Antioquia.

En relación con los temas de inteligencia, es importante elevar las recompensas y aquí ya tenemos tres importantes objetivos. Se trata de alias Gonzalito, alias Richard y alias Matías, los responsables de sembrar el terror”, informó.

Según el titular de la cartera, el historial delictivo de alias Gonzalito incluye delitos graves como secuestro, asesinato y violaciones, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad. Por su captura, el Gobierno ofrece una recompensa de $3.284 millones.

“Por alias Gonzalito, un líder delincuencial muy peligroso del Clan del Golfo y que uno se pregunta qué le ha dado a esta nación diferente a muerte, terror, secuestro, asesinato y violación. Por él se ofrece una recompensa de hasta 3284 millones de pesos”, comentó.

Esta política de recompensas busca debilitar la estructura de mando de las organizaciones y fomentar la colaboración ciudadana, aunque el propio Sánchez reconoció que el anonimato sigue siendo un escudo eficaz para estos grupos.

El rechazo a los diálogos con el Clan del Golfo

La revelación del Gobierno nacional causó críticas, ya que el grupo ha sido responsable de perpetrar hechos violentos en distintas regiones del país. Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es un error dialogar con criminales.

El gobernador de Antioquia criticó
El gobernador de Antioquia criticó el anuncio de los diálogos con el Clan del Golfo - crédito @AndrésJRendón/X

“Lo que usted considera, presidente @petrogustavo, una virtud —insistir en otorgar impunidad a criminales, tratarlos con benevolencia y mantenerlos entre algodones— no es más que un problema en su escala de valores y una afrenta a la Constitución”, escribió en su cuenta de X.

