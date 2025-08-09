Video de hombre desnudo arrastrando a una mujer genera indignación: esto aclaró la Policía del Valle sobre este caso de abuso

Hombre sometió sexual y físicamente a una joven al interior de una vivienda en Cisneros, Valle del Cauca - crédito redes sociales/X

La comunidad lamenta un nuevo caso de violencia sexual y física que se conoció por medio de las redes sociales.

A través de estas plataformas digitales se compartió un video en el que se denunció este hecho en contra de una joven en el corregimiento de Cisneros, municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

Las fuertes imágenes se han difundido rápidamente. En ellas se observa cómo, en un momento determinado, una joven desnuda desciende corriendo por unas escaleras, mientras es perseguida por un sujeto, también sin ropa, que se abalanza sobre ella. Ambos caen por las gradas. Segundos después, vuelven a aparecer en pantalla subiendo los escalones, momento en el que ya se evidencia una agresión física por parte del hombre, quien la sujeta del cabello y la alza por la fuerza.

Ante la difusión del video, la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, se pronunció sobre los hechos:“La Policía Nacional se permite informar que, de acuerdo con un video que circula en redes sociales, en el que se evidencia la agresión física contra una mujer, la institución ha dispuesto de todo su equipo investigativo y de atención a la víctima, con el fin de adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el responsable de este hecho punible”.

Asimismo, en la comunicación, las autoridades aclararon que la imagen que circula en redes sociales, en la que supuestamente la institución ofrece una recompensa por información sobre la ubicación del agresor, es falsa.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, se refirió a los hechos - crédito Policía del Valle del Cauca

“Asimismo, frente a una imagen donde se ofrece una recompensa y aparecen logos de la Policía Nacional, me permito informar que en este momento la Policía Nacional no ha emitido ningún texto o documento ofreciendo o implicando a un presunto responsable de estos hechos. En este momento estamos en actividades de investigación con el fin de encontrar al responsable de este, esta violencia hacia la mujer”, agregó la oficial.

Incluso, en el boletín se identificó al hombre como Steven Riascos, sin embargo, las autoridades no han confirmado dicha información. Por parte de las autoridades, hicieron un llamado a todas las mujeres para que en caso de conocer un caso de violencia de género o ser víctimas del delito se comuniquen a la Línea Púrpura 155.

Autoridades desmiente panfleto en el que supuestamente ofrecen recompensa millonaria por información sobre este hombre- crédito redes sociales/X

Abuso sexual en Medellín

María Clara Serna denunció haber sido víctima de abuso sexual la mañana posterior a una fiesta realizada en un apartamento del exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. El hecho, ocurrido en un ambiente de confianza con amigos cercanos, ya es objeto de un proceso judicial bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

La joven tomó la decisión de hacer público su nombre y su historia para exigir celeridad en la investigación y advertir sobre la posibilidad de que existan más víctimas dentro del mismo círculo social adinerado.

De acuerdo con la reconstrucción de Semana, Serna relató que después de la celebración, agotada y bajo los efectos del alcohol, pidió permiso al dueño de la vivienda para que ella y su novio, ambos cansados, pudieran descansar en la cama del anfitrión. “Yo estaba con mi novio, él estaba muy tomado y cansado, era un apartaestudio, él le dijo al dueño que si se podía acostar en la cama y vimos una persona acostada, totalmente inconsciente”, señaló.

La presencia de esa otra persona en la habitación no generó sospechas, pues todos pertenecían al mismo grupo de amigos. Cerca de las 7:00 horas, María Clara despertó y se dio cuenta de que estaba siendo agredida sexualmente. “Mi única respuesta fue quedarme quieta, solo sé que en un momento me paré y me fui de la pieza”, recordó sobre aquel momento.

Al salir, colapsó emocionalmente y lloró frente a sus amigos, quienes la acompañaron a su EPS.

Tras la difusión del testimonio de la ciudadana María Clara Serna en redes sociales, Jorge —su amigo y apoyo durante el proceso— recibió “tres o cuatro mensajes de otras personas diciendo que habían pasado por situaciones similares con hombres de ese mismo grupo de amigos. Este grupito de amigos están recontra cagados en la plata, uno de ellos fue abusador de dos niñas, y se fue a vivir a Dubai”, narró la joven al detallar el alcance que tuvo su denuncia pública.

Una mujer que fue víctima a los 14 años de abusos sexuales por parte de una banda de captación de menores en Rochdale, posa en su casa en Inglaterra, Reino Unido. 8 de enero de 2025. REUTERS/Hollie Adams

La mujer decidió exponer su identidad para visibilizar la posibilidad de que los abusos sufridos no sean hechos aislados, sino parte de un patrón de agresiones sexuales dentro de un círculo de amigos adinerados en Medellín.

Según reconstruyó Semana, el caso central corresponde a la denuncia por abuso sexual presentada por María Clara Serna, hecha pública tras una fiesta en un apartamento del exclusivo sector de El Poblado.

El hecho ocurrió durante la mañana posterior a la celebración y originó un proceso judicial ya en manos de la Fiscalía General de la Nación, impulsado tanto por la víctima como por su amigo Jorge Marín, quienes recurrieron a las plataformas digitales para exigir celeridad y alertar sobre la posible existencia de más víctimas en el mismo entorno social.

La Policía Nacional recordó la importancia de activar rutas de atención y evitar la justicia por mano propia - crédito Policía Nacional

En ese centro médico se activó el código fucsia, un protocolo especial para víctimas de violencia sexual. “Allá te quitan la ropa, la empacan, la meten en bolsas para llevar al búnker de la Fiscalía, te sacan muestras de todas partes para recoger ADN, te dan antibióticos, muchos antibióticos”, explicó.

Los exámenes y citologías practicados confirmaron la agresión, y los testimonios de la víctima, su novio y el amigo Jorge Marín fueron incorporados a la investigación oficial. Además, la Secretaría de la Mujer se puso en contacto para ofrecer apoyo institucional y acompañamiento.

A pesar del protocolo judicial y del acompañamiento recibido, María Clara denunció la lentitud del proceso, ya que, después de más de 34 días desde la denuncia, no observa avances sustanciales. Esta situación la motivó a exponer el caso en redes sociales con el fin de alertar a otras posibles víctimas.

Tras la publicación de su testimonio, Jorge Marín recibió varios mensajes de personas que aseguraron haber atravesado situaciones similares con miembros del mismo grupo de amigos adinerados. La joven insistió en que podrían existir más víctimas dentro de este círculo, y que solo la exposición pública permitirá que los casos no queden silenciados ni en la impunidad.