Colombia

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este viernes 8 de agosto

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este viernes 8 de agosto en la ciudad. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede manejar sin repercusiones.

No olvides que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: 5, 6,.

Taxis: 3,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio actualizó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 17 de enero y hasta el 19 de diciembre del 2025.

Las medidas de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo lunes 20 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 3 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 0 a 9.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Villavicencio, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaVillavicenciocolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Benedetti advierte que Perú no iría a instancias internacionales para discutir isla Santa Rosa y pide no ceder más territorio

Como respuesta a la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior colombiano expresó en X su postura sobre la disputa con Perú y cuestionó posibles cesiones territoriales

Benedetti advierte que Perú no

Sinuano Noche, resultado del 7 de agosto 2025 en el último sorteo

Cada sorteo es una nueva posibilidad para multiplicar el valor de la apuesta

Sinuano Noche, resultado del 7

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 8 de agosto

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pico y Placa en Cartagena:

Carla Giraldo volvió a ‘MasterChef Celebrity’ para el reto de salvación: solo un plato se alzó con la victoria

La actriz y presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia’ volvió al formato para juzgar los platos de los competidores. Violeta Bergonzi se ganó el “cachete” de Rausch

Carla Giraldo volvió a ‘MasterChef

Dina Boluarte le responde a Petro y afirma que la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa no es un tema pendiente con Colombia

La presidenta peruana respondió a las declaraciones de Gustavo Petro y reiteró que la isla está bajo jurisdicción de su país

Dina Boluarte le responde a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Turista británico que dejó su

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo volvió a ‘MasterChef

Carla Giraldo volvió a ‘MasterChef Celebrity’ para el reto de salvación: solo un plato se alzó con la victoria

Nicky Jam y Beéle conquistan Spotify Colombia con estas canciones

Aterciopelados recordó la colaboración de Andrea Echeverri con Soda Stereo: “Una noche donde el tiempo se suspendió”

Murió el papá del cantante Beéle y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el artista

Shakira compartió con parte del elenco de ‘Zootopia 2′ tras bambalinas en Los Ángeles

Deportes

Pese a ser suplente en

Pese a ser suplente en River, Juan Fernando Quintero está cerca de un histórico récord: vea de qué se trata

Gustavo Petro lamentó la muerte del hincha de Santa Fe, Sergio Blanco, durante los desmanes en el Movistar Arena: “Militante antifascista”

León de México entró en crisis y James Rodríguez pagaría las consecuencias: se acabaría el proceso con una dura salida

Se prendieron las alarmas en el fútbol colombiano: esta es la preocupante cifra de expulsados en la Liga BetPlay

Iván Valenciano reapareció para felicitar a Junior por su cumpleaños, pero dejó preocupación por su salud: “No estoy bien”