Shakira recibió a Becky G tras bambalinas en Estados Unidos: así fue el encuentro entre las dos artistas

Durante una de sus fechas en Los Ángeles, Shakira recibió la visita de Becky G tras bambalinas - crédito @shakira/Instagram y Europa Press

Agosto es el mes en el que Shakira retoma su actividad en vivo con Las mujeres ya no lloran World Tour, su gira de regreso tras siete años y con la que viene sumando un récord de convocatoria tras otro, pese a una serie de inconvenientes logísticos o ajenos a la artista que la obligaron a cancelar y posponer varios de sus shows.

La barranquillera, que se dejó ver en julio pasado de vuelta en el estudio de grabación y puso a vibrar a sus fans con la posibilidad de que lance nuevo material de estudio próximamente, cerró la manga norteamericana de la gira en el Valley Children’s Stadium de Fresno el pasado jueves 7 de agosto, a los que se sumaron dos conciertos con lleno total en el SoFi Stadium de Los Ángeles, que la convortieron en la primera artista latina en conseguirlo.

Los dos conciertos en La Ciudad de las Estrellas – originalmente pactados para mayo, pero aplazados por las protestas contra las políticas antimigratorias de Donald Trump – recibieron amplia difusión y contaron con la presencia de todo tipo de celebridades, que no desaprovecharon la oportunidad para interactuar de cerca con Shakira tras bambalinas.

Becky G fue una de las múltiples celebridades que presenciaron los dos shows de Shakira en el SoFi Stadium - crédito @shakira/Instagram

Desde Matt LeBlanc, el actor que interpretó a Joey Tribbiani en Friends; hasta el cantante de Coldplay, Chris Martin; pasando por miembros del elenco de Zootopia 2 en la que la colombiana aportó nuevamente su voz para el personaje de Gazelle; abundaron los famosos en los camerinos.

Una de las que causó sensación con su visita al camerino de Shakira fue Becky G. La norteamericana lució sonriente al lado de la colombiana en la foto que esta difundió en sus cuentas oficiales. Pero, lo que no se vio entonces fue la interacción que protagonizaron ambas.

La norteamericana visitó a la barranquillera tras bambalinas, luego de una de sus fechas en el SoFi Stadium de Los Ángeles - crédito @shakirastuff_/X

Un video que se difundió en distintas cuentas de fans de Shakira, muestra el momento en que las dos artistas se abrazaron de manera afectuosa segundos antes de que se tomara la foto que inmortalizó el momento.

Para los seguidores de la barranquillera se hizo evidente la afinidad entre ambas, aunque tampoco pasó desapercibido el hecho de que Shakira tuvo que compensar su baja estatura con unos zapatos de suela ancha, para equipararse a la altura de Becky G.

De igual modo, señalaron que parecía existir una mayor afinidad de la barranquillera con la intérprete de Ram Pam Pam, en comparación con la que tiene con Karol G, insistiendo en una rivalidad entre ambas cantantes, pese a la barranquillera negó tal rumor.

“Becky debe tener una energía muy linda para que Shakira quiera abrazarla así”, “Entre reinas se entienden”, “Que tierna como la abraza”, “Recordemos que Shakira mide 1:48″, “creo que Becky le cae mejor que Karol”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Así será el paso de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ por América Latina en el segundo semestre de 2025

Shakira extenderá su récord de más fechas en el estadio GNP Seguros de México, en una misma gira, con 12 - crédito cortesía Ocesa

Tras culminar casi todos sus compromisos pendientes en Estados Unidos – solo falta su parada en el Global Citizen Festival 2025 el 27 de septiembre, donde compartirá tarima con The Weeknd en un evento con fines benéficos –, México será el destino elegido por Shakira para reanudar su actividad en vivo por Latinoamérica.

En suelo mexicano, Shakira extenderá su récord de más fechas durante una misma gira en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Y es que, a las siete fechas anunciadas en el primer semestre, se suman otras cinco que se realizarán entre agosto y septiembre para establecer una marca de 12 conciertos. A estos se le suman paradas en otras ciudades, con las que concretará uno de sus pasos más extensos por dicho país y el de más boletas vendidas en toda su historia, superando el millón de entradas.

El anuncio que genera más expectativa es el de su regreso a Colombia para tres presentaciones: dos en el estadio Pascual Guerrero de Cali los días 25 y 26 de octubre, y otra en el Vive Claro de Bogotá el 1 de noviembre.

Shakira volverá a Cali en 2025, ciudad que no visitaba desde el 'Tour Fijación Oral' en 2006 - crédito Colprensa

La visita de la barranquillera a Cali marcará el regreso de la barranquillera a la capital del Valle, 19 años después de su última visita, el 19 de noviembre de 2006, durante el Tour Fijación Oral.

En cuanto a la capital del país, Shakira tocará en el Vive Claro, convirtiéndose en la primera artista colombiana en presentarse en el recinto, sumándose a una programación que incluye a Green Day, Linkin Park, Imagine Dragons y Kendrick Lamar, entre otros.

Este es el itinerario a la fecha de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, programado para el segundo semestre de 2025:

14 de agosto: Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo (México)

17 de agosto: Estadio UACH, Chihuahua (México)

23 de agosto: Parque Fundidora, Monterrey (México)

26 de agosto: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

2 de septiembre: Estadio Corregidora, Querétaro (México)

6 de septiembre: Estadio Akron, Guadalajara (México)

11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla (México)

18 de septiembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

24 de septiembre: Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz (México)

26 de septiembre: Estadio Olímpico, Santo Domingo (República Dominicana)

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)