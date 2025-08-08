Resultados del Super Astro Luna: signo y números ganadores del 7 de agosto de 2025

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Como todos los días, Super Astro Luna publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo millonario.

Descubra si obtuvo alguno de los tantos premios que ofrece esta popular lotería colombiana.

Fecha del sorteo : jueves 7 de agosto de 2025.

Tipo de sorteo : Super Astro Sol.

Resultado : 5 4 5 8.

Tres cifras : 4 5 8.

Dos cifras : 5 8.

Signo : Tauro.

Ganadores: 7 mil 106.

Dinero entregado en el día: $570 millones 889 mil 200.

Dinero entregado en el mes: $ 9 mil 360 millones 454 mil 500.

A que hora se juega el Super Astro

Super Astro tiene dos tipos de sorteo que celebra prácticamente todos los días: Super Astro Sol y Super Astro Luna.

Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 16:00 horas.

Super Astro Luna, que se realiza de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Cómo cobrar un premio de Super Astro

Cuide bien el tiquete porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerde que se tiene un lapso de 365 días, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de lo contrario se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.