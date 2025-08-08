Petro reveló que inició conversaciones con el Clan del Golfo fuera del país: “Me dicen que soy un poco pendejo”

Gustavo Petro reconoció que mantiene varias conversaciones con grupos armados ilegales - crédito Redes sociales/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, informó el viernes 8 de agosto, desde Tierralta (Córdoba), que su Gobierno inició conversaciones de paz fuera del país con el autodenominado Clan del Golfo.

El anuncio se produjo durante un acto de entrega de 6.500 hectáreas tierras en los municipios de La Apartada, Tierralta, Valencia, Pueblo Nuevo, Buenavista, Montería, Chimá, Cotorra, Purísima, Lorica, Sahagún y Planeta Rica, como parte del programa de Reforma Agraria, que beneficiará a familias campesinas del departamento.

Durante su discurso, Petro explicó que el proceso de diálogo utiliza como base jurídica el proyecto de ley presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ante el Congreso de la República.

Gustavo Petro afirmó que mantiene conversaciones con el Clan del Golfo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Esta iniciativa busca otorgar beneficios penales a jefes de grupos criminales, similar a lo contemplado en la Ley de Justicia y Paz, aunque con una mayor ampliación de la justicia restaurativa.

“Quiero informar a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Éjército Gaitanista. He iniciado varias. Yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo”, afirmó el mandatario.

Petro fue enfático en afirmar que su Gobierno ha incautado más cocaína que cualquier administración anterior y señaló que la lucha contra el financiamiento de la violencia en distintas regiones es una prioridad.

“(...) hemos incautado más cocaína que cualquier otro Gobierno, todos los días. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia. Y la condición para hablar, la condición para hacer un trato, que tiene que ver con el mundo jurídico, por eso se llama sociojurídico, no depende tanto de mí. De mí depende lo socio, la sociedad en el territorio, su riqueza alternativa, pero lo jurídico es independiente al Gobierno. Se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad (sic)”, continuó en su intervención.

El presidente advirtió que el aspecto jurídico del proceso de paz no depende solo del Ejecutivo, sino que corresponde al Congreso estudiar el proyecto de ley a fondo. El mandatario reiteró la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas, refiriéndose a las deudas pendientes tras los acuerdos con los paramilitares durante gobiernos anteriores.

El mandatario enfatizó que su Gobierno ha sido el que mayor incautaciones de cocaína ha realizado respecto a sus antecesores - crédito Colprensa

También expresó que, aunque la Ley de Justicia y Paz buscaba la verdad y la restitución de tierras a las víctimas, algunos bienes permanecen en manos de actores armados o fueron desviados por políticos, impidiendo la reparación.

“Se ha quedado, por tanto, enmochilada una reparación. Y, por tanto, sí es cierto que hay que darle un paso final al acuerdo que se hizo en el Gobierno de Uribe, que yo critiqué, pero que la Corte confirmó (sic)”, expresó durante el evento.

Petro hizo llamado a reelegir la reforma Agraria y envió mensaje a Gobierno Trump

Durante el evento, el presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de mantener el enfoque agrario como prioridad de Estado, por lo que llamó a los asistentes a “reelegir” a quien continúe con la iniciativa.

“Hay que reelegir la reforma agraria. Miren ahí los programas de todos los candidatos a ver quién habla de reforma agraria, Cabal seguro que no. Bueno, no puedo hacer política tampoco. Hay que reelegir la reforma agraria porque son los objetivos del pueblo en un programa”, expresó Petro.

Gustavo Petro afirmó que se debe reelegir la reforma Agraria - crédito Presidencia/Yotube

En su intervención, agregó que “el Gobierno de Trump debería entender que la mejor forma para que no haya cultivos de coca es la reforma agraria”.

De acuerdo con cifras oficiales, 2024 representó un avance sin precedentes en la política de tierras de Colombia, con la redistribución de 440.000 hectáreas entre campesinos en el transcurso del año.

Al mismo tiempo, se formalizaron legalmente entre 1,2 y 1,5 millones de hectáreas para familias rurales, proceso que el Gobierno destaca como la reforma agraria más ambiciosa de la historia reciente del país.

La Agencia Nacional de Tierras reportó impactos favorables en la producción agrícola derivados de la entrega de predios. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el sector agropecuario mostró un crecimiento del 8,9% en 2024, superando ampliamente el promedio de incremento registrado en el resto de la economía.