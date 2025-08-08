Nampa Básico reveló qué pasará con sus presentaciones en el Movistar Arena, tras los desmanes en el concierto de Damas Gratis: “Muy lamentable”

El cantante habló de las dos fechas en el Movistar Arena tras los desmanes que se presentaron en el concierto de Damas Gratis - crédito @nanpabasicooficial / Instagram

El pasado miércoles 6 de agosto, en el Movistar Arena, de Bogotá, se registraron fuertes disturbios minutos antes del concierto de la banda argentina Damas Gratis, lo que llevó a la cancelación del evento por razones de seguridad.

Los incidentes comenzaron con una pelea entre grupos de hinchas de fútbol, quienes se enfrentaron violentamente dentro del recinto, usando elementos de la logística del evento como canecas y sillas.

El caos generado provocó pánico entre los asistentes y múltiples heridos, situación que obligó a los organizadores, autoridades y personal del Movistar Arena a suspender definitivamente la presentación y priorizar la seguridad de los presentes.

Después de que varios videos se hicieran virales en redes sociales, de los pronunciamientos de las autoridades y el equipo del Movistar Arena, persistía la duda sobre la presentación del rapero paisa Nanpa Básico, que cuenta con dos fechas programadas para el 9 y 10 de agosto en este escenario, presentación que se puso en duda tras los daños causados por los desmanes.

Las dudas de los asistentes al evento y fanáticos de Nanpa fueron aclaradas por el mismo artista, que por medio de su cuenta oficial de Instagram ofreció unas palabras a sus seguidores y les reveló lo que pasará con las dos fechas que tiene programadas.

El rapero confirmó que sus dos presentaciones en este escenario siguen en pie - crédito @nanpabasicooficial/ Instagram

“Mi gente hermosa de Bogotá, les mando un abrazo… Yo sé que han surgido un par de dudas, porque pasaron unos acontecimientos muy lamentables en el Movistar Arena, de los que no voy a opinar, pero quiero contarles que nuestros conciertos del sábado y domingo están firmes, estamos melos, vamos a hacer un fiestón, bendito sea mi Dios, no se nos cayó la vuelta, no se preocupen, estamos más que preparados”, reveló el cantante.

Según información oficial del portal Tu Boleta, el evento comenzará a las 9:00 p. m., por lo que la apertura de puertas será a las 7:00 p. m., información que se mantendrá de la misma forma para las dos fechas que tiene el cantante en el Movistar Arena.

Nanpa Básico es un cantante, compositor y rapero colombiano originario de Medellín. Su nombre real es Francisco David Rosero Serna. Se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del rap y el hip hop en Colombia y América Latina, gracias a letras introspectivas y mensajes sociales, que abordan temáticas de la vida cotidiana, el amor, la superación y la realidad urbana.

El rapero se presentará el 9 y 10 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Tu Boleta

Secretaría de Gobierno confirma ausencia de Policía en concierto de Damas Gratis por decisión de organizadores

Tras los disturbios ocurridos antes del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena en Bogotá, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, afirmó que los organizadores del evento no solicitaron presencia policial para reforzar la seguridad.

“Es un evento privado, con vigilancia privada. La Policía solo acude si el organizador lo solicita, y en este caso no se pidió policía antes del concierto”, explicó Quintero a Blu Radio. La presencia policial se limitó al perímetro del recinto, aunque el Distrito y la Policía habían emitido conceptos de seguridad previos.

Por parte de las barras, también se advirtieron riesgos. Diego González, de la Guardia Albirroja Sur de Santa Fe, sostuvo que alertó al Distrito acerca de la asistencia de miembros de barras al evento. “Le escribí al secretario Gustavo Quintero para que lo tramitara con Goles en Paz. Estimábamos que unas 500 personas de nuestra barra asistirían”, declaró.

En las imágenes quedó registra la sevicia entre los asistentes de este concierto. Fanáticos señalan la ignorancia de los organizadores por la poca seguridad que había

González consideró que el género musical de la cumbia villera atrae a distintos grupos de barras populares y calificó como inadecuado el escenario escogido para evitar enfrentamientos.

El secretario Quintero reconoció que desde el 1 de agosto se realizaron reuniones con organizadores y entidades de seguridad sobre los riesgos del evento. Sin embargo, los filtros y requisas en el ingreso estuvieron a cargo de la seguridad privada, una medida que ahora está en revisión. “Advertimos la necesidad de una requisa exigente”, señaló.

Sobre la muerte de Sergio Blanco, hincha de Santa Fe, González detalló que ocurrió al cruzar la calle 63 tras los disturbios: fue atropellado y falleció minutos después. El secretario Quintero confirmó que el caso sigue bajo investigación. El Distrito no ha autorizado nuevos eventos en el Movistar Arena y convocó a la Comisión Distrital de Fútbol para definir medidas de seguridad de cara al clásico entre Santa Fe y Millonarios, programado para el 13 de agosto.