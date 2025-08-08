Colombia

Hombre murió tras agredir con un machete a un policía en Nechí, Antioquia: el uniformado le disparó en el abdomen frente a una multitud

El caso se desencadenó cuando los habitantes del sector alertaron sobre la presencia de un individuo que, dentro de un taller, intimidaba a varias personas con el arma blanca

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Hombre murió tras intentar agredir con un machete a un policía en Nechí, Antioquia: el uniformado le disparó en el abdomen frente a una multitud - crédito Juan Carlos Cabarcas./Facebook

Un momento de suma tensión se vivió durante un operativo policial en el municipio de Nechí, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño: un hombre murió tras ser abatido por la Policía luego de que este atacara a un uniformado con un machete y lo dejara herido en su brazo derecho.

El incidente, que involucró a la comunidad y a las fuerzas de seguridad, se desencadenó cuando los habitantes del sector alertaron sobre la presencia de un individuo que, dentro de un taller, intimidaba a varias personas con el arma blanca.

El relato de los hechos, según la información difundida por el portal NP Noticias Online, comienza con la llamada de auxilio de los vecinos, quienes denunciaron el comportamiento agresivo y desafiante del sujeto.

Un hombre murió tras ser
Un hombre murió tras ser abatido por la policía luego de que este atacara a un uniformado con un machete y lo dejara herido en su brazo derecho - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Puebliando por Antioquia

Al llegar al lugar, los agentes intentaron dialogar y persuadirlo para que depusiera su actitud. Sin embargo, el hombre respondió con mayor violencia y atacó a uno de los policías, causándole la lesión en su extremidad. Esta agresión elevó la gravedad de la situación y obligó a los uniformados a actuar en defensa propia.

La reacción policial fue inmediata y contundente; el agente utilizó su arma de dotación y efectuó tres disparos contra el agresor: dos de los proyectiles impactaron en zonas críticas: uno en el abdomen y otro en una pierna. Tras ser reducido, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital local de Nechí. Dada la gravedad de las heridas, se dispuso su remisión a la clínica Pajonal de Caucasia, pero falleció durante el trayecto, según recogió Caracol Radio.

El uniformado herido recibió atención médica en el centro asistencial de Nechí y fue dado de alta poco después. La intervención de la justicia penal militar se activó para realizar la inspección técnica al cadáver y asumir la investigación del caso, en cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de hechos.

El policía utilizó su arma
El policía utilizó su arma de dotación y efectuó tres disparos contra el agresor: dos de los proyectiles impactaron en zonas críticas: uno en el abdomen y otro en una pierna - crédito Policía Nacional de Colombia

La secuencia de los acontecimientos, reconstruida a partir de los reportes policiales, pone de relieve la complejidad de las intervenciones policiales en contextos de alta tensión social. La actuación de la fuerza pública, la respuesta de la comunidad y el desenlace trágico abren interrogantes sobre los límites del uso de la fuerza y la gestión de situaciones de riesgo en zonas vulnerables del país.

Dos hombres se atacaron entre sí con machetes en una gallera en el Catatumbo

Otro caso de pelea con machetes se registró el sábado 2 de agosto: en una gallera de Norte de Santander, dos hombres armados con machetes se enfrentaron de forma violenta ante la mirada atónita de decenas de asistentes, quienes, en medio del pánico, buscaron refugio o intentaron intervenir para frenar la agresión.

La pelea surgió de manera abrupta, generando una atmósfera de desorden y confusión. Los gritos de los presentes y la desesperación por contener la situación contrastaron con la ferocidad de los agresores, que se atacaban sin descanso, según la información recogida por el periódico Vanguardia.

Uno de los asistentes, arriesgando su integridad, intervino para separar a los hombres, mientras otros participantes del evento colaboraron para desarmarlos. Solo la acción conjunta de varios terceros logró evitar que la confrontación derivara en consecuencias más graves.

Los hombre terminaron en el
Los hombre terminaron en el suelo de la gallera tras haberse amenazado con machetes - crédito Facebook

A pesar de la intensidad del enfrentamiento y del temor que se apoderó del lugar, los involucrados solo sufrieron lesiones menores, limitadas a golpes y algunos rasguños. La gallera, sin embargo, quedó marcada por el rastro de la violencia, un recordatorio tangible de los riesgos asociados a la falta de medidas preventivas.

El incidente, que se produjo durante un evento público, expuso de nuevo la ausencia de controles de seguridad y la facilidad con la que el consumo excesivo de alcohol puede desencadenar situaciones de alto riesgo en espacios masivos.

Testigos relataron que ambos implicados habían ingerido grandes cantidades de licor antes de iniciar la disputa, lo que contribuyó a la escalada de violencia.

