Colombia

El comediante Hassam reveló cómo unos familiares ofrecieron espectáculos a su nombre y estafaron a terceros: “Eso fue un negociazo”

El humorista confesó que su identidad fue utilizada sin permiso por familiares y allegados para vender espectáculos, lo que generó pérdidas económicas y desconfianza entre sus clientes

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Hassam reveló que su nombre
Hassam reveló que su nombre fue usado por un familiar y conocidos para ofrecer espectáculos y estafar a terceros sin realizar presentaciones - crédito @oficialhassam/Instagram

El comediante colombiano Hassam reveló en una entrevista con Radio Uno que su nombre fue utilizado por un familiar y conocidos para ofertar espectáculos, recibir dinero de terceros y nunca cumplir con las presentaciones pactadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la charla, Hassam relató el episodio protagonizado por su tío Freddy, que hace más de una década le pidió ayuda económica.

“Me dijo: ‘estoy en la inmunda, présteme plata’. Yo detesto prestar plata. Le dije: ‘Venda un show mío, venda un show, yo le regalo el show’. Si le va bien, me da algo, si no, todo bien”, dijo.

Según el comediante, el familiar vendió el espectáculo y logró obtener ganancias.

El humorista explicó que el tío se acercó a empresarios, diciendo: “Yo le tengo el show de Hassam, soy primo del man, soy el tío”. Con ese argumento logró que el dueño del Downtown le comprara diez fechas. “Eso fue un negociazo y empezó a darse cuenta de que sí podía facturar”, relató Hassam.

Más adelante, Freddy se asoció con dos amigos, Javier Domingo Sepúlveda y un hombre de apellido Cerquera. “Mi tío prefirió a estos dos muchachos que a su familia”, aseguró.

Hassam narró que descubrió el fraude cuando recibió un mensaje de una mujer a través de redes sociales: “Hassam, hágame un favor. Mire, es que nosotros intentamos montar un show suyo con Javier Domingo Sepúlveda y otro señor que se llama Freddy, y que dice que es su tío”.

Según la afectada, pagaron cinco millones de pesos por una función que nunca se realizó. Incluso, algunos habían acudido a préstamos informales para conseguir ese dinero.

“Se habían embalado con un gota a gota para sacar esos cinco millones de pesos prestados”, relató Hassam.

La mujer también aseguró que no era la primera vez que su tío cometía este tipo de hechos. “Además, no somos los primeros, porque una señora le dio plata hace como un año. Esa señora se murió y usted no le pagó”, dijo la afectada, según el testimonio de Hassam.

Decidido a buscar respuestas, el comediante se enfrentó a uno de los involucrados. “Me voy pal barrio al negocio, tienen una pañalera. Le hago la cacería al muchacho Javier (...) Le pregunté: ‘¿Qué hubo la plata?’, y me respondió: ‘¿Cuál plata? ¿A mí cuándo me dieron plata?’”.

A pesar de las evidencias, el comediante optó por no iniciar acciones legales: “Me asesoré y aquí es donde viene lo peor (...) como no hay un papel firmado, no hay algo que demuestre que realmente le dieron la plata”.

Hassam admitió que eventos como este han generado distanciamiento con su familia. “Yo soy muy distanciado de mi familia por evitar cosas. Y pues, principalmente, me la paso con mis dos hijas, yo con eso tengo y me sobra y me basta”, concluyó.

Temas Relacionados

Hassamcomediante HassamFamilia HassamEstafaEstafa HassamComediante colombianoEstafa redes socialesColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Iván Cepeda acusa a Tomás y Jerónimo Uribe de orquestar campaña difamatoria y promete represalias legales

Tras la condena en primera instancia a Álvaro Uribe, sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe lanzaron una campaña en redes sociales contra el senador Iván Cepeda, a quien acusan de ser “heredero de las Farc”, y buscan respaldo judicial en EE. UU.

Iván Cepeda acusa a Tomás

Juan Valdez llegó como nuevo patrocinador del River Plate de Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros anunció la alianza entre la empresa de café colombiana y uno de los clubes más importante de Argentina

Juan Valdez llegó como nuevo

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

En uno de los partidos más destacados de la fecha, los dos equipos llegan necesitados de resultados por la mala campaña que viven en la liga

Millonarios vs. Deportivo Cali EN

Excreadora de contenido para adultos confesó por qué dejó Onlyfans y le envió un consejo a las que quieren empezar a trabajar en la página

La emprendedora colombiana compartió su experiencia sin tapujos, advirtiendo sobre los mitos y riesgos emocionales que enfrentan quienes piensan que el éxito en plataformas para adultos es inmediato o sencillo

Excreadora de contenido para adultos

Resultados del Super Astro Luna: signo y números ganadores del 7 de agosto de 2025

Esta la lotería colombiana difundió la combinación ganadora de su último sorteo

Resultados del Super Astro Luna:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Turista británico que dejó su

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

ENTRETENIMIENTO

Excreadora de contenido para adultos

Excreadora de contenido para adultos confesó por qué dejó Onlyfans y le envió un consejo a las que quieren empezar a trabajar en la página

Concierto de Damas Gratis en Bogotá no será reprogramado tras violentos enfrentamientos en el Movistar Arena: promotores anunciaron acciones legales

Creadora de contenido demandó al presunto escolta de Melissa Gate y denunció que fue amenazada e insultada: “Temo por mi vida y por la de mi familia”

Nampa Básico reveló qué pasará con sus presentaciones en el Movistar Arena, tras los desmanes en el concierto de Damas Gratis: “Muy lamentable”

Luisa Fernanda W sobre las fans de Pipe Bueno, la confianza en su relación y sus límites personales: “No tengo que manejar nada”

Deportes

Juan Valdez llegó como nuevo

Juan Valdez llegó como nuevo patrocinador del River Plate de Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

Luto en el periodismo deportivo colombiano: el cartagenero Eugenio Baena Calvo murió a los 71 años

Nairo Quintana reveló si continuará en el ciclismo profesional en el 2026: “No he tenido la fortuna ni la fortaleza de estar ganando como antes”

Así reaccionó la prensa alemana al partido de Luis Díaz ante Tottenham: “Repetidas imprecisiones”