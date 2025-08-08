El comediante Hassam reveló cómo unos familiares ofrecieron espectáculos a su nombre y estafaron a terceros: “Eso fue un negociazo”

Hassam reveló que su nombre fue usado por un familiar y conocidos para ofrecer espectáculos y estafar a terceros sin realizar presentaciones - crédito @oficialhassam/Instagram

El comediante colombiano Hassam reveló en una entrevista con Radio Uno que su nombre fue utilizado por un familiar y conocidos para ofertar espectáculos, recibir dinero de terceros y nunca cumplir con las presentaciones pactadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la charla, Hassam relató el episodio protagonizado por su tío Freddy, que hace más de una década le pidió ayuda económica.

“Me dijo: ‘estoy en la inmunda, présteme plata’. Yo detesto prestar plata. Le dije: ‘Venda un show mío, venda un show, yo le regalo el show’. Si le va bien, me da algo, si no, todo bien”, dijo.

Según el comediante, el familiar vendió el espectáculo y logró obtener ganancias.

El humorista explicó que el tío se acercó a empresarios, diciendo: “Yo le tengo el show de Hassam, soy primo del man, soy el tío”. Con ese argumento logró que el dueño del Downtown le comprara diez fechas. “Eso fue un negociazo y empezó a darse cuenta de que sí podía facturar”, relató Hassam.

Más adelante, Freddy se asoció con dos amigos, Javier Domingo Sepúlveda y un hombre de apellido Cerquera. “Mi tío prefirió a estos dos muchachos que a su familia”, aseguró.

Hassam narró que descubrió el fraude cuando recibió un mensaje de una mujer a través de redes sociales: “Hassam, hágame un favor. Mire, es que nosotros intentamos montar un show suyo con Javier Domingo Sepúlveda y otro señor que se llama Freddy, y que dice que es su tío”.

Según la afectada, pagaron cinco millones de pesos por una función que nunca se realizó. Incluso, algunos habían acudido a préstamos informales para conseguir ese dinero.

“Se habían embalado con un gota a gota para sacar esos cinco millones de pesos prestados”, relató Hassam.

La mujer también aseguró que no era la primera vez que su tío cometía este tipo de hechos. “Además, no somos los primeros, porque una señora le dio plata hace como un año. Esa señora se murió y usted no le pagó”, dijo la afectada, según el testimonio de Hassam.

Decidido a buscar respuestas, el comediante se enfrentó a uno de los involucrados. “Me voy pal barrio al negocio, tienen una pañalera. Le hago la cacería al muchacho Javier (...) Le pregunté: ‘¿Qué hubo la plata?’, y me respondió: ‘¿Cuál plata? ¿A mí cuándo me dieron plata?’”.

A pesar de las evidencias, el comediante optó por no iniciar acciones legales: “Me asesoré y aquí es donde viene lo peor (...) como no hay un papel firmado, no hay algo que demuestre que realmente le dieron la plata”.

Hassam admitió que eventos como este han generado distanciamiento con su familia. “Yo soy muy distanciado de mi familia por evitar cosas. Y pues, principalmente, me la paso con mis dos hijas, yo con eso tengo y me sobra y me basta”, concluyó.