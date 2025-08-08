Déficit récord y fuga de millonarios: así se tambalean las finanzas de Colombia en 2025

El Monitor Fiscal de Corficolombiana revela que el déficit fiscal de Colombia alcanza niveles históricos pese al aumento del recaudo tributario - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El más último informe Monitor Fiscal de Corficolombiana, con corte al 1 de agosto de 2025, reveló un panorama ambivalente para las finanzas públicas, aunque el recaudo tributario continúa al alza, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanza niveles históricamente altos.

El documento confirma que, entre enero y junio de este año, los ingresos por impuestos sumaron $148,9 billones, lo que representa un crecimiento del 9,7% frente al mismo periodo de 2024. El mes de junio fue particularmente positivo, se recaudaron $21,9 billones, un 13,1% más que en el mismo mes del año anterior. De esa cifra, el impuesto de renta aportó un aumento del 11,6%, sumando 8,6 puntos porcentuales al crecimiento total.

Sin embargo, las cifras de ejecución presupuestal muestran un ritmo más lento. En el primer semestre, las obligaciones del Presupuesto General de la Nación (sin incluir deuda) ascendieron a $153,5 billones. Esto equivale a una ejecución del 37,2% de las apropiaciones, cifra inferior en 1,7 puntos porcentuales al promedio histórico entre 2000 y 2024, aunque 0,6 puntos por encima del registro del año pasado.

En el capítulo de inversión, los resultados tampoco despegan. Las obligaciones llegaron a $20,3 billones, apenas un 24,2% del total asignado. Si bien este nivel supera en 2,2 puntos porcentuales el de 2024, sigue por debajo del promedio de los últimos 24 años. Entre los 30 sectores que conforman el PGN, Educación, Salud y Protección Social, y Minas y Energía lideran en ejecución, mientras que Registraduría, Presidencia y Deporte y Recreación figuran en la parte más baja del listado.

El informe advirtió un dato que prende las alarmas. El déficit fiscal acumulado del GNC se ubicó en 3,1% del PIB, el más alto registrado para un mes de junio. Y la proyección para todo 2025 es incluso más preocupante, un 7,5 % del PIB, con riesgo de aumentar debido a un rezago en el recaudo estimado en $8 billones respecto a lo previsto.

La advertencia de Corficolombiana fue contundente y, aunque el aumento en el recaudo refleja una economía que todavía genera ingresos, la combinación de una ejecución lenta y un déficit en ascenso podría tensionar aún más las cuentas del país en la recta final del año.

El éxodo de millonarios

La reforma tributaria impulsada en 2022 por el entonces ministro José Antonio Ocampo llegó al Congreso como la más ambiciosa del siglo XXI en Colombia. Su objetivo central es que quienes más ganaran, más aportaran al fisco. Aunque logró un recaudo adicional cercano a los $17 billones anuales, sus resultados muestran un contraste, las personas ricas sí pagan más, pero los superricos redujeron su carga tributaria.

Una investigación de La Silla Vacía, basada en más de 10 millones de declaraciones de renta anonimizadas publicadas por la Dian, reveló que los contribuyentes con ingresos mensuales entre $13 y $100 millones pagan hoy, en promedio, un 3% más que antes de la reforma. Sin embargo, quienes superan los $100 millones al mes —el grupo más acaudalado— pagan un 2% menos. “Mientras las personas con ingresos entre $13 y $40 millones aportaron $1,5 billones más, quienes superaban los $100 millones dejaron de pagar $1,7 billones”, señaló el informe.

El mecanismo detrás de este resultado no está en una reducción legal de las tarifas, sino en la manera en que los más ricos declaran sus ingresos. El impuesto de renta se calcula sobre el ingreso gravable —no sobre el total—, y este puede reducirse aplicando deducciones, exenciones y costos. Los superricos perfeccionaron este proceso, inflando costos reportados (en promedio un 4% más) y reclasificando rentas para tributar menos.

La reforma de Ocampo incrementó los impuestos a los dividendos y ganancias ocasionales, con especial énfasis en los primeros. Esto motivó que algunos contribuyentes transformaran parte de sus ingresos en ganancias ocasionales, que tienen un tratamiento más favorable.

A este comportamiento se suma la salida de más de 6.000 personas con patrimonios altos tras la aprobación de la reforma. Según Ocampo, muchas optaron por tributar en países con menores cargas fiscales o trasladar inversiones al exterior. “Mucha de la gente de más altos ingresos en realidad utiliza inversiones en el exterior para tratar de escapar de esos impuestos”, afirmó.

El caso refleja un reto de fondo, incluso con reformas progresistas, el sistema tributario colombiano no logra frenar la concentración de ingresos ni corregir las desigualdades que mantienen al país entre los más desiguales del planeta.