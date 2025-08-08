Colombia

Controversia por precios oficiales en Cholón en Cartagena; la Alcaldía los aprueban: limonada a $50.000 y langosta a $255.000

La Alcaldía de Cartagena defendió el nuevo tarifario concertado con operadores turísticos para regular costos en Cholón

Por Mauricio Villamil

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena,
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, invitó a turistas a denunciar irregularidades - crédito @dumek_turbay/X

La reciente divulgación de una lista oficial de precios para servicios y platos en la playa de Cholón, en Cartagena, ha generado un intenso debate entre visitantes, empresarios y autoridades locales.

El documento, que fija tarifas para alimentos, bebidas y alquiler de espacios, fue presentado por la Alcaldía Distrital junto con la Cooperativa Ecoturística de Barú, como parte de un plan para frenar cobros desproporcionados y dar mayor transparencia a los turistas.

El anuncio se hizo durante la entrega del nuevo embarcadero en Cholón. Entre los valores establecidos, la limonada aparece con un costo de $50.000 y el agua de coco a $30.000. Los platos más económicos incluyen la mojarra a $55.000, mientras que el más alto corresponde a la langosta, fijada en $255.000. Preparaciones como el arroz de camarón y el ceviche quedaron en $150.000, al igual que cocteles como “Don Pablo” y “El Chapo”, con precios de $150.000 y $185.000, respectivamente.

Playa Blanca es uno de
Playa Blanca es uno de los lugares más apetecidos para los turistas en Cartagena - crédito TripAdvisor

La administración distrital defendió la medida indicando que el propósito es dar claridad al visitante desde el primer momento de su estadía. “Con esta medida buscamos que los turistas sepan cuánto van a pagar desde el inicio y evitar sorpresas desagradables al final de su visita”, explicó la Alcaldía, resaltando que la iniciativa surgió de un proceso de concertación con los prestadores de servicios locales.

Pese a este respaldo, el listado no tardó en generar reacciones críticas. Operadores turísticos y algunos visitantes manifestaron que los valores fijados podrían limitar el acceso a la zona para una parte importante de los turistas, y solicitaron abrir espacios de diálogo con el Distrito para evaluar ajustes.

Frente a la polémica, el alcalde Dumek Turbay respondió directamente a las observaciones, asegurando que el verdadero problema surge cuando no existen parámetros claros para cobrar. “¿Abuso? Abuso y estafa es que no haya reglas claras y que se especule con los precios indiscriminadamente. Aquí estamos del lado de los nativos con quienes hemos pactado compromisos de respeto, orden y buen servicio al visitante. Todo en aras de un turismo ordenado, responsable y sostenible”, afirmó.

El listado oficial también contempla precios para otros servicios en la zona. Entre ellos, el alquiler de un parasol con cuatro sillas se fijó en $50.000, las sillas individuales en $10.000, mesas a $20.000 y kioskos a $100.000. Los masajes se incluyeron con dos opciones: cuerpo completo a $150.000 y medio cuerpo a $80.000.

En el ámbito gastronómico, además de la mojarra y la langosta, la oferta incluye sierra por $75.000, pargo a $95.000, pollo a $70.000, cangrejo a $150.000, camarones y pulpo al ajillo a $150.000 cada uno, pargo bañado en mariscos por $185.000, plato mixto a $200.000, picada mixta pequeña para dos personas a $350.000 y una versión grande para cinco personas en $600.000. También figuran la cazuela de mariscos a $150.000, ceviche de pescado a $185.000, porciones de patacón o arroz a $30.000 cada una.

Según el Distrito, la intención es que los precios sean visibles y de conocimiento público para todos los visitantes, evitando diferencias entre consumidores y fortaleciendo la confianza en los servicios de la playa.

La Alcaldía insistió en que la concertación se logró con la participación de los operadores locales, quienes asumieron compromisos de atención y calidad.

Playas en Cartagena - crédito
Playas en Cartagena - crédito Booking

Los visitantes y algunos gremios insisten en que los valores pueden impactar el flujo turístico y piden revisar si la estrategia de regulación puede equilibrarse con la competitividad frente a otros destinos de la región. Mientras tanto, la administración mantiene su postura de que la medida contribuirá a un modelo turístico más organizado y con menor margen para abusos en los cobros.

Cartagena

