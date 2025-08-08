Colombia

Asistentes a la conmemoración de la Batalla de Boyacá en Leticia gritaron “¡fuera, Petro!” a la llegada del presidente: el mandatario negó el hecho

Durante su discurso en el Amazonas, el jefe de Estado habló sobre la hoja de ruta a seguir en su último año de mandato y sentó la postura de su administración frente al diferendo limítrofe con Perú, por la isla Santa Rosa

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Fuera Petro en Leticia durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá - crédito @MariaFdaCabal/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, lideró el 7 de agosto de 2025 la conmemoración de la Batalla de Boyacá que se celebró en Leticia, Amazonas. Como es habitual, el jefe de Estado debía pronunciarse a las 10:00 a. m., pero su intervención se vio retrasada por casi tres horas, puesto que no había llegado al lugar.

A las 12:18 p. m. el primer mandatario ingresó al recinto donde lo esperaban cientos de colombianos. Sin embargo, fue abucheado por personas que corearon “¡fuera, Petro!, ¡fuera, Petro!, ¡fuera, Petro!”, en símbolo de molestia no solo por la tardanza, sino por la gestión que ha realizado durante los tres años al mando de la Casa de Nariño.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Al oír el clamor de los espectadores, el gobernante siguió su camino hacia el atril donde lo esperaban los altos funcionarios de su Gobierno, como la vicepresidenta Francia Márquez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Estos hechos fueron reposteados por la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal. En reacción, Petro subió en sus redes sociales un video en el que, contrario a los mensajes de rechazo al Gobierno, fue recibido con bombos y platillos por parte de los habitantes de la capital del Amazonas y los soldados del Ejército Nacional de Colombia.

La reacción de Petro al
La reacción de Petro al video en el que lo abuchean - crédito @petrogustavo/X

Además, sostuvo que el video publicado por la congresista es falso. “Estas imágenes que trae doña senadora son falsas. Nunca estuve en ese lugar. Mi evento fue en el parque central de Leticia”, afirmó el primer mandatario, que trató de desestimar las imágenes en las que se registró el mencionado rechazo.

Así fue el discurso de Petro en Leticia

El presidente reafirmó su intención
El presidente reafirmó su intención de defender la soberanía del país - crédito Reuters/Vectezy

Durante su intervención en la conmemoración, el presidente Petro habló sobre la tensión con Perú, y señaló que en la isla de Santa Rosa supuestamente aterrizó un helicóptero ruso lleno de militares, lo que vulnera los acuerdos entre ambos países.

Entonces que me expliquen por qué en la isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares. El tratado dice que es de común acuerdo y no nos hemos sentado a decidir si es de Colombia o de Perú”, expresó el presidente en su intervención.

A su vez, sostuvo que en su posición de jefe de Estado y por su deber constitucional declara que el país se basa en los acuerdos binacionales para garantizar que “la isla de Santa Rosa y otras zonas fluviales no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”.

Y agregó que la ley por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales. Lo anterior, al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos Estados, “violando el principio de primacía del Derecho Internacional sobre el derecho interno”.

La medida impactará a miles de jóvenes que hoy prestan servicio militar obligatorio y que actualmente reciben una pequeña bonificación monetaria - crédito @RTVCnoticias/X

En efecto, afirmó que la decisión del gobierno vecino de anexionar dicho territorio es un acto unilateral que viola los tratados y no se basa en los instrumentos internacionales. Así las cosas, Colombia no reconoce la soberanía del Perú en Santa Rosa.

“No reconocer las autoridades de facto en Santa Rosa porque viola el principio de privacía del derecho internacionales. Colombia no reconoce la soberanía del Perú en la zona de Santa Rosa”, aseveró.

A propósito, anunció que a partir del 1 de enero de 2026 todos los soldados regulares del Ejército Nacional, es decir, quienes prestan servicio militar recibirán, un salario mínimo mensual de $1.300.000. Según Petro, el aumento será posible gracias a que fue contemplado dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, el cual fue radicado el 29 de julio de 2025 ante la Cámara de Representantes.

“El primero de enero del año entrante, el presupuesto ya está presentado al Congreso de Colombia: todos los soldados de este Ejército que hoy conmemora 215 años, tendrán un salario mínimo de $1.300.000 pesos (...) nosotros hemos elevado el presupuesto de la fuerza pública para que tengan con qué vivir y sus familias también”, expresó Petro en su discurso, que se extendió por hora y media.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFuera PetroLeticiaAmazonas7 de agostoBatalla de BoyacáGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro lamentó la muerte del hincha de Santa Fe, Sergio Blanco, durante los desmanes en el Movistar Arena: “Militante antifascista”

El jefe de Estado colombiano no fue ajeno a la tragedia que se registró en la noche del miércoles 6 de agosto en inmediaciones al escenario ubicado sobre la carrera 30 con calle 63 de Bogotá

Gustavo Petro lamentó la muerte

Colpensiones advirtió que miles de colombianos perderán su pensión de invalidez si no cumplen este requisito en 2025

La entidad estatal de pensiones en el país detalló que el proceso busca confirmar si el estado de salud del afiliado sigue cumpliendo los criterios para recibir la pensión por esta condición

Colpensiones advirtió que miles de

León de México entró en crisis y James Rodríguez pagaría las consecuencias: se acabaría el proceso con una dura salida

Lo que era un proyecto deportivo que prometía éxito por la cantidad de figuras en el cuadro mexicano, terminó en una serie de fracasos que el volante colombiano también sufre

León de México entró en

Jennifer Pedraza y Daniel Quintero se ‘sacaron los trapitos al sol’ en redes sociales por disputa de isla Santa Rosa: “A engañar bobos”

La representante y el precandidato presidencial protagonizaron una fuerte discusión pública en la que se tildaron de “payaso” y “cobarde”, por representar bandos políticos diferentes

Jennifer Pedraza y Daniel Quintero

Invima lanzó grave advertencia a los consumidores por agua con registro vencido, sin control y en venta

El organismo colombiano encargado de la vigilancia de alimentos y bebidas destacó los peligros de consumir productos sin registro, y alertó sobre posibles consecuencias para la salud de la población

Invima lanzó grave advertencia a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Turista británico que dejó su

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

ENTRETENIMIENTO

Aterciopelados recordó la colaboración de

Aterciopelados recordó la colaboración de Andrea Echeverri con Soda Stereo: “Una noche donde el tiempo se suspendió”

Murió el papá del cantante Beéle y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el artista

EN VIVO: Carla Giraldo hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’ para juzgar los platos de los participantes el 7 de agosto

Shakira compartió con parte del elenco de ‘Zootopia 2′ tras bambalinas en Los Ángeles

Festival de Verano 2025: estos son los artistas del conciertazo de cierre en el parque Simón Bolívar; Farruko encabeza la lista

Deportes

Pese a ser suplente en

Pese a ser suplente en River, Juan Fernando Quintero está cerca de un histórico récord: vea de qué se trata

Gustavo Petro lamentó la muerte del hincha de Santa Fe, Sergio Blanco, durante los desmanes en el Movistar Arena: “Militante antifascista”

León de México entró en crisis y James Rodríguez pagaría las consecuencias: se acabaría el proceso con una dura salida

Se prendieron las alarmas en el fútbol colombiano: esta es la preocupante cifra de expulsados en la Liga BetPlay

Iván Valenciano reapareció para felicitar a Junior por su cumpleaños, pero dejó preocupación por su salud: “No estoy bien”