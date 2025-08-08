Colombia

Ana Karina Soto y su esposo llevaron a su hijo a uno de los atractivos turísticos más tradicionales en México: esta fue su reacción

Uno de los momentos más significativos y celebrados durante el viaje fue la visita familiar a un espectáculo de lucha libre

Por David Garzón

La experiencia fue compartida con entusiasmo por la presentadora en sus redes sociales - crédito @karylamas / IG

La historia reciente de Ana Karina Soto, nacida hace 45 años en la capital de Norte de Santander, refleja el carácter polifacético y resiliente de una de las figuras más queridas de la televisión nacional.

Reconocida actualmente por su participación en los programas Mañanas Express y Buen día, la presentadora cucuteña atraviesa un periodo importante a nivel personal, marcado por los desafíos y recompensas que implica el equilibrio entre la carrera profesional y la vida familiar.

El actor Alejandro Aguilar y su hijo Dante compartieron de la lucha libre mexicana - crédito @karylamas / IG

En 2018, Ana Karina Soto y su esposo, el actor Alejandro Aguilar, celebraron el nacimiento de su hijo, Dante, que desde entonces se convirtió en el eje central de sus esfuerzos y proyectos de vida. Ambos procuran brindarle las mejores oportunidades y estabilidad, una meta que los llevó a tomar decisiones difíciles, como la separación temporal debido a compromisos laborales. Alejandro Aguilar se trasladó a México para integrarse a una producción importante, manteniendo en reserva los detalles del proyecto, pero convencido del sacrificio como una muestra de amor y responsabilidad hacia su familia.

Lucha libre mexicana en familia

La distancia, aunque motivada por las obligaciones profesionales, significó una de las pruebas más complejas en la relación de la pareja. Hace aproximadamente dos meses, la comunidad digital que sigue el día a día de Soto se conmovió ante la despedida de madre e hijo a Alejandro Aguilar en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. El adiós, capturado en imágenes compartidas en Instagram, llenó de emotividad a quienes acompañan virtualmente a la comunicadora y dejó en firme una promesa mutua, reencontrarse y retomar al máximo los momentos familiares, aunque la espera fuese larga.

Vivieron las emociones de la lucha libre, algo que concretaron en familia - crédito @karylamas / IG

Por eso, uno de los momentos más significativos y celebrados durante el viaje fue la visita familiar a un espectáculo de lucha libre mexicana, experiencia que fue compartida con entusiasmo por la presentadora en sus redes sociales. En una publicación cargada de imágenes y sentimientos, Soto relató: “Como pueden ver, Dante estaba feliz y nosotros también. En pocas palabras, la lucha libre es un ícono cultural tan representativo como el mariachi o el Día de Muerto, la pasamos increíble, nos divertimos muchísimo”. La alegría de compartir en familia se unió con el aprendizaje cultural, consolidando instantes que sin duda quedarán marcados en la memoria de los tres.

Relación a distancia

Además, la promesa anteriormente mencionada finalmente se cumplió de manera especial, pues la reunión coincidió con la celebración del aniversario matrimonial, que debió ser festejado a la distancia debido a los tiempos y obligaciones de cada uno. Motivados por el reencuentro, Ana Karina y Dante viajaron a Ciudad de México, donde se propusieron aprovechar al máximo el tiempo juntos. Durante su estadía exploraron emblemáticos destinos como Xochimilco, Teotihuacan de Arista y el histórico Santuario de la Virgen de Guadalupe, sumergiéndose en la riqueza cultural y turística de la capital mexicana.

Ana y Dante volaron a México para pasar tiempo con su papá - crédito @karylamas / IG

La trayectoria de Ana Karina Soto es sustentada no solo en su presencia constante y carismática ante las cámaras, sino en su capacidad de conectar con el público a través de su honestidad y la exposición, sin artificios, de las rutinas, logros y retos cotidianos. Su transparencia al relatar la experiencia de vivir una relación a distancia, el dolor de la despedida y la felicidad del reencuentro, encontró eco en sus seguidores, que ven reflejadas en su historia las dinámicas y sentimientos que viven muchas familias en contextos de movilidad laboral y sacrificio por el bienestar común.

Mientras continúa consolidándose como referente en el entretenimiento matutino colombiano, Ana Karina Soto también demuestra cómo la conciliación entre la realización profesional y la dedicación a la familia es posible. El reciente viaje y los momentos compartidos en Ciudad de México se convierten no solo en recuerdos personales, sino en testimonio de perseverancia y amor ante las exigencias de la vida moderna.

