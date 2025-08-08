Alcaldía de Bogotá señaló qué pasará con la mujer que inició los desmanes en concierto de Damas Gratis, la Procuraduría también se pronunció

Un muerto y varios heridos dejo enfrentamiento de asistentes a concierto de Damas Gratis en Bogotá - crédito redes sociales/X

Las autoridades de Bogotá investigan a una mujer que, durante los disturbios ocurridos el 6 de agosto de 2025 en el Movistar Arena, fue captada en video amenazando con un cuchillo a asistentes de un concierto de Damas Gratis, según declaraciones del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

El funcionario indicó que la prioridad es identificar a la mujer que aparece en el video intentando herir a otras personas, por lo que está recurriendo a los registros de cámaras del recinto para ubicarla.

“Ella está siendo investigada para identificar claramente quién es porque es necesario judicializar a todas las personas violentas que actuaron ese día”, dijo en entrevista a Blu Radio. Además, señaló que, aunque en redes sociales circulan datos sobre su posible identidad, aún no pueden confirmarla oficialmente.

Las imágenes difundidas muestran a la mujer en medio de enfrentamientos que involucraron a presuntos hinchas de equipos de fútbol de la capital del país. Las autoridades evalúan la posibilidad de que pertenezca a una barra y han solicitado colaboración a estos grupos para avanzar en la identificación.

Quintero afirmó: “Estamos confirmando a qué barra pertenece. Vamos a hablar con las barras para que nos ayuden, de alguna manera, a saber más quién es la persona”.

La mujer que presuntamente empezó la agresión con cuchillos en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @NoticiasBta/X

Según precisó el secretario, además de buscar su judicialización, existe preocupación por la seguridad de la mujer, ya que “podría estar en riesgo”. Remarcó que la intención es proteger su vida y obtener su testimonio sobre los hechos: “Nosotros vamos a proteger la vida de todas las personas, además la necesitamos para que nos cuente exactamente qué fue lo que pasó”.

La Procuraduría habló sobre los enfrentamientos en el Movistar Arena

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero aseguró que buscan la judicialización de la implicada en los enfrentamientos que se registraron en el Movistar Arena - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte/Captura video

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Bogotá y a la Policía Metropolitana un informe detallado sobre las acciones implementadas para prevenir desórdenes en espectáculos públicos, según informó el Ministerio Público. La petición exige información precisa sobre los hechos violentos atribuidos a presuntos hinchas de fútbol, que recurrieron a objetos contundentes como sillas y canecas de basura para provocar disturbios y sembrar el caos tanto dentro como fuera del Movistar Arena.

De igual manera, requirió un reporte sobre las acciones previstas para evitar la repetición de este tipo de situaciones a corto y largo plazo. El objetivo es garantizar la seguridad y el orden en futuros eventos masivos, una preocupación central tras los hechos ocurridos recientemente en el recinto para albergar eventos deportivos, conciertos y espectáculos de gran magnitud.

El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, precisó que el evento en cuestión era de carácter privado. Según sus declaraciones, “el evento, desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, y conforme a la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, debería contar con servicios privados de vigilancia y control para garantizar el normal desarrollo de la jornada cultural”. Esta aclaración introduce un elemento clave en el debate sobre la responsabilidad en la seguridad de los espectáculos privados y la coordinación con las autoridades públicas.

La promotora anunció el inicio de acciones legales para que los responsables de los actos de vandalismo sean judicializados - crédito redes sociales

Por su parte, la productora SILRA Eventos y Producciones confirmó en un comunicado que el concierto cancelado no tendrá nueva fecha en la capital del país, una decisión motivada por la gravedad de los disturbios y el riesgo para la seguridad de los asistentes. La empresa, responsable de la organización, lamentó los hechos y anunció la adopción de acciones legales para esclarecer responsabilidades, subrayando la necesidad de proteger la integridad de los ciudadanos y garantizar la viabilidad de futuros espectáculos masivos en Bogotá.

La promotora explicó que “un grupo de individuos irrumpió violentamente en el recinto y arremetió contra los asistentes y la infraestructura”, por lo cual la organización optó por dar por terminado el evento y evacuar a la población, con el fin de evitar consecuencias mayores.

“A pesar de que todos los recursos de logística, vigilancia y seguridad estaban dispuestos para la realización del show, tuvimos la obligación de priorizar la seguridad del público”, argumentó la empresa en el comunicado.