Colombia

Ministerio de Trabajo rechazó presuntas presiones a trabajadores para marchar hoy 7 de agosto en apoyo a Álvaro Uribe

La entidad recalcó que la participación en manifestaciones debe ser voluntaria, además, ordenó inspecciones a empresas señaladas y pidió denunciar cualquier vulneración de los derechos laborales.

Por Dahana Ospina

Guardar
El Ministerio de Trabajo rechazó
El Ministerio de Trabajo rechazó las presuntas presiones ejercidas sobre trabajadores. - crédito X @Danielbricen y Camila Díaz/Colprensa

El Ministerio de Trabajo de Colombia rechazó las presuntas presiones ejercidas sobre trabajadores para que participen en la marcha convocada este 7 de agosto en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que se conocieran denuncias sobre supuestas órdenes de empresas y sectores políticos que buscarían obligar a empleados a manifestarse.

La movilización fue organizada tras la condena en primera instancia contra Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un comunicado divulgado este miércoles, la cartera laboral subrayó que cualquier imposición para asistir a la protesta representa una vulneración de los derechos laborales. En el texto, el Ministerio dejó claro que la participación en movilizaciones sociales debe ser absolutamente voluntaria y nunca producto de presiones empresariales, políticas o de cualquier otra índole.

En la comunicación, el MinTrabajo expresó:

“Este Ministerio adelanta investigaciones y llama a la denuncia a las empresas que estén presionando y amenazando a sus trabajadores”.

Además, la entidad recordó que la protesta social y la libertad de expresión constituyen derechos fundamentales, siempre que su ejercicio se realice de manera pacífica y sin afectar la libertad de quienes deseen o no deseen movilizarse.

El comunicado enfatiza que tanto hombres como mujeres trabajadoras en Colombia cuentan con la protección de la Constitución y de la ley ante cualquier intento de coacción política o religiosa relacionada con su decisión de manifestarse.

La cartera subrayó que cualquier
La cartera subrayó que cualquier imposición para asistir a la protesta representa una vulneración de los derechos laborales. - crédito MinTrabajo

Inspección y vigilancia a empresas

Ante las denuncias, el Ministerio de Trabajo anunció el inicio de acciones inmediatas de inspección, vigilancia y control a las empresas de las que se tenga conocimiento de supuestos casos de amenazas o violación de la normativa laboral, en relación con los hechos denunciados.

La cartera dirigida por Antonio Sanguino instó especialmente a los trabajadores a interponer denuncias ante las autoridades competentes si llegan a enfrentar cualquier tipo de presión. Asimismo, reiteró el llamado al rechazo de cualquier caso de vulneración de derechos laborales en el marco de acciones políticas o movilizaciones sociales.

Marco legal y protección a los trabajadores

El comunicado hace referencia directa al artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), que prohíbe expresamente las imposiciones sobre trabajadores en temas de índole política o religiosa, subrayando que la libertad política de los empleados debe ser respetada por las empresas en todo momento.

Además, el ministerio reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y recordó que cualquier vulneración será objeto de procesos sancionatorios y correctivos.

La controversia surge luego de
La controversia surge luego de la convocatoria de una marcha nacional en respaldo a Álvaro Uribe, impulsada principalmente por sectores de oposición ligados al Centro Democrático. - crédito AP

Contexto de la polémica

La controversia surge luego de la convocatoria de una marcha nacional en respaldo a Álvaro Uribe, impulsada principalmente por sectores de oposición ligados al Centro Democrático. El expresidente fue condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno a testigos, lo que generó una respuesta de movilización por parte de sus seguidores, quienes buscan expresar su inconformidad con la decisión judicial.

Luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas presiones para forzar la asistencia de trabajadores a la marcha, surgieron nuevos cuestionamientos hacia el Gobierno Nacional por parte de algunos sectores.

En particular, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, acusó al Ministerio de Trabajo de intimidar a empresarios que han invitado a empleados a participar en la manifestación.

Cadavid expresó en su cuenta de X que funcionarios del Ministerio habrían visitado empresas en Antioquia para advertir sobre posibles sanciones o cierres temporales, en caso de ejecutar convocatorias internas a favor de la protesta.

El congresista aseguró que los
El congresista aseguró que los empresarios están siendo amenazados por el Gobierno si asisten a las marchas en favor de Álvaro Uribe - crédito red social X

El congresista anunció que adelantará acciones legales contra la cartera de Trabajo y lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro, a quien señaló de estar detrás de dichas acciones, comparándolo incluso con regímenes autoritarios del pasado.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasÁlvaro Uribemarchar el 7 de agostoapoyo a Álvaro Uribe Vélezdenuncias laboraleslibertad de protestainspección empresarial

Más Noticias

Corte Constitucional revisará demanda de exmilitares que cuestiona atribuciones de la JEP sobre la verdad anticipada

El alto tribunal aceptó una acción que pone bajo análisis una herramienta jurídica empleada por la JEP con exuniformados

Corte Constitucional revisará demanda de

Banco de la república prevé que inflación regrese al 3 %, pero advierte riesgos que podrían aplazar ese escenario hasta 2027

Aunque los precios siguen bajando, el Banco de la República advierte que la meta de inflación aún tomará tiempo

Banco de la república prevé

Interpol aún no emite circular roja contra Carlos Ramón González, pese a solicitud de la Fiscalía

La solicitud para el exdirector del Dapre se envió el 4 de julio. Señalado como líder del entramado de corrupción que llevó a la cárcel a altos exfuncionarios del Congreso, permanece prófugo y estaría en Nicaragua.

Interpol aún no emite circular

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barranquilla

El clima en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades admosféricas de este día

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Medellín: temperatura y probabilidad de lluvia para este 7 de agosto

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Medellín: temperatura y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Bolívar anunció el

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

Ministro de Defensa confirmó que uniformados secuestrados por el ELN estarían en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Karina García sería la nueva

Karina García sería la nueva presentadora oficial de famoso programa de chismes

La Liendra sorprendió en Medellín con una jornada solidaria al mejor estilo de Camilo Cifuentes

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió a Deisy al revelarle su deseo de compartir con ella en un espacio más íntimo

“Estuve muerto 25 minutos”: DJ Exotic reveló detalles del atentado que casi le cuesta la vida

Deportes

Luis Fernando Muriel dio cátedra

Luis Fernando Muriel dio cátedra de fútbol con Orlando City en la Leagues Cup: anotó triplete contra el Necaxa

Atlético Nacional habría cambiado de opinión con el técnico Javier Gandolfi: dura decisión para la Copa Libertadores

Nuevo susto en Atlético Nacional: futbolista se desmayó en partido de la Liga Femenina

Jhon Jáder Durán está cerca de su primer fracaso con Fenerbahce y preocupa a José Mourinho: esto dijo el técnico

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que pensó que habían matado a este jugador cuando asesinaron a Andrés Escobar