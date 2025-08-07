Colombia

Los Pibes Chorros se pronunciaron sobre la trifulca en el concierto de Damas Gratis, que dejó un muerto: “Nos duele Colombia”

La agrupación musical enfatizó en que el género debe ser interpretado como un acto de resistencia y no a través de hechos violentos como los acontecidos en la noche del miércoles 6 de agosto, en el Movistar Arena de Bogotá

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

En las imágenes quedó registra la sevicia entre los asistentes de este concierto. Fanáticos señalan la ignorancia de los organizadores por la poca seguridad que había

La presentación de la agrupación argentina Damas Gratis, prevista en el Movistar Arena de Bogotá el miércoles 6 de agosto, tuvo que ser cancelada tras el desorden y caos de algunos asistentes y colados en el evento; que dejó una persona muerta por atropellamiento y al menos 10 más heridas con arma blanca y diferentes objetos contundentes.

Los hechos, registrados en las inmediaciones y al interior del recinto, provocaron la reacción de otra reconocida agrupación musical ligada al género de la cumbia villera.

Se trata del grupo argentino Los Pibes Chorros, que declaró en sus redes sociales sobre lo acontecido en la capital de la República, que dejó cuantiosos daños en el recinto.

Lo que pasó anoche en Bogotá nos duele como músicos, como cumbieros y como personas. La cumbia no se hizo para la violencia. La cumbia se hizo para resistir, para contar lo que más nos duele, cómo se vive en los barrios, para bailar, divertirse y aliviar las penas”, afirmó la icónica agrupación.

Los Pibes Chorros, reconocida agrupación de cumbia villera, se solidarizó con lo sucedido en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Fotomontaje Infobae (Pibes Chorros oficial/Instagram)

De esta forma, la banda envió mensajes de solidaridad a quienes se vieron afectados. “Desde Los Pibes Chorros enviamos un abrazo sincero a la familia de la persona que falleció, a la gente que fue con alegría al Movistar Arena a disfrutar del show de una de las bandas más importantes de Latinoamérica, a la banda y a todo su staff porque sabemos que son buena gente y que también están en contra de esta locura”.

En la publicación, el grupo también se dirigió a los seguidores del género que asistieron al evento.

“A todos los que pasaron un mal momento en lo que debería haber sido una fiesta. También a todxs lxs que creen que la música debe ser un espacio de vida, no de miedo. Somos parte de una misma familia que cruza fronteras llevando nuestro mensaje. Hoy nos duele Colombia, porque la sentimos como nuestra casa. Porque la cumbia une. Porque la cumbia es pueblo (...)”, afirmó la banda.

Las autoridades investigan los hechos que ocurrieron tras los enfrentamientos entre los que serían barras bravas. Mientras tanto, la comunidad musical suramericana insistió en rechazar cualquier vínculo entre la cumbia y la violencia, e insistió en proteger los espacios de encuentro y celebración que ofrece la música popular.

En la publicación enpresaron sus condolencias a la familia del único fallecido hasta el momento a raíz de los hechos - crédito PibesChorrosOficial/Instagram

Vocalista de Damas Gratis relató momentos previos a la tragedia

Sobre lo sucedido, Pablo Lescano, líder y voz de Damas Gratis, se pronunció sobre lo sucedido en radio La Redde Argentina. “Esto que pasó no puede pasar, ¿entendés? Que muera una persona que fue a un recital de música", afirmó el artista.

Y relató que el grupo no alcanzó a llegar al recinto, lo que no les permitió presenciar el bochornoso comportamiento de algunos de sus seguidores. “Probamos sonido a la tarde y después nos fuimos al hotel. Cuando bajamos a las 8:30, creo que 9 (p. m.), nos dijeron: ‘Che, se suspendió el show porque entraron barras y violaron la seguridad de la entrada’”, agregó Lescano.

El músico recalcó que el episodio superó por completo a la banda. “Me da pena, me entristece que una persona fue a ver un show de música y termina falleciendo”, reiteró. Y cuestionó el comportamiento de parte del público, al señalar diferencias respecto a la audiencia argentina: “El público es muy distinto”.

Pablo Lecano se refirió a
Pablo Lecano se refirió a lo sucedido en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Fotomontaje Infobae (Franco Fafasuli-Redes sociales/X)

En la citada entrevista, Lescano confesó su asombro y rechazo ante los hechos. “¿Cómo vas a pagar una entrada para ir a cagarte a trompadas?”, expresó el músico, que creía que estos episodios ya no sucedían en este tipo de eventos.

También aclaró que no han sido citados por la justicia colombiana y que la situación los excedió como músicos. “Nos sobrepasa, nosotros somos músicos que estamos arriba del escenario y encima acá no pudimos ni llegar al escenario como para poder le un paño frío (sic)”.

Sobre la devolución del dinero a los asistentes, anotó que no les compete este asunto. ”A nosotros nos compran el show. Es totalmente ajeno a nosotros”, remarcó.

Finalmente, Lescano enfatizó en la tristeza que le produjo la situación. “Me da lástima lo sucedido, que no tiene vuelta atrás. Es lo único que lamento. Después, lo demás, lo manejamos”, finalizó.

