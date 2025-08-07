Colombia

Karina García sería la nueva presentadora oficial de famoso programa de chismes

Así reaccionó la famosa ante la posibilidad de tener un espacio en uno de los canales nacionales

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

La famosa reaccionó de esta manera ante la posibilidad de tener un espacio en el canal - crédito Rechismes / Instagram

Karina García es una de las participantes más reconocidas de La casa de los famosos Colombia, pues su paso por el reality show no pasó desapercibido ante sus polémicas y sus relaciones amorosas. Lejos de su vida personal, la popular creadora de contenido es reconocida por su belleza y por su interés por convertirse en presentadora.

Tal parece que este sueño estaría a punto de cumplirse, pues la paisa estuvo como presentadora invitada una semana en Lo sé todo, reconocido programa periodístico que se transmite por Canal 1 y que le ofreció un espacio durante una semana por su popularidad en las redes sociales.

Karina García cumplió su sueño recientemente, por lo que compartió con sus seguidores detalles de esta experiencia que se convirtió en un paso más para lograr lo que tanto espera y que expresó en varias oportunidades en la segunda temporada del polémico concurso.

Ante su aparición en cámaras, los internautas no dudaron en reaccionar. Pese a que su fandom la apoyó, la joven recibió una gran cantidad de críticas entre las que se destacan: “¿Cómo así que ahora cualquier prepago de quinta puede ser presentadora? Y los que estudian durante 5 años, se especializan ni les dan la oportunidad”, “Por qué mueve la cabeza como perro de adorno de taxi” y “¿Desde cuando a las cariñosas les dan programas y en la TV pública?”, lo que demuestra que la famosa tiene una gran cantidad de haters.

Así se ve la paisa en su faceta como conductora - crédito Canal 1 / X

Entre tanto, algunos de los “Si lo puedes soñar, lo puedes hacer”, “Amé el programa, super divertido con Kari”, “Bien por Karina. Se ha ganado sus espacios con constancia y esfuerzo, no con favores” y “Me parece bien que le den esta oportunidad a Kari. Lo importante ahora es que la aproveche y se note su esencia”.

Karina García como presentadora oficial

La exparticipante del polémico concurso no solo se volvió viral por la primera semana que estuvo al aire como presentadora temporal, sino que, al parecer, a los directivos les habría gustado bastante su desempeñó y sus ocurrencias.

“Escuché un rumor, que tenían muchas ganas de dejarte como presentadora oficial”, le dijo en un live una de las figuras más importantes de la farándula en el territorio nacional. Ante esta afirmación, ella hizo una expresión de sorpresa, aunque terminó su intervención con la siguiente frase: “Amanecerá y veremos. No mentiras, el tiempo de Dios es perfecto. Yo no presiono nada”.

Pese a que este rumor emocionó a sus seguidores, las críticas no se hicieron esperar y otros cancelaron de inmediato el canal por la presencia de la modelo y creadora de contenido.

Tras la cantidad de rumores que desató su presencia en el Canal 1, Karina García decidió hablar a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con millones de seguidores y dijo lo siguiente: “Quizá mucha gente no lo entienda, pero verme ahí en esas pantallas presentando un programa para mí es algo muy muy grande”.

Karina García cumpliría su sueño
Karina García cumpliría su sueño de ser presentadora oficial de entretenimiento - crédito canal RCN

Del mismo modo, la paisa aseguró que el hecho de verse en televisión nacional se convirtió en un sueño cumplido: “Créanme que esto para mí si es el inicio de algo muy bonito y ustedes de una manera linda captan el mensaje”.

Entre otros de los comentarios positivos para la que se convertiría en la nueva presentadora de Lo sé todo se destacan: “Felicidades Karina García. Tienes un talento innato, carisma y belleza y eso es tu mayor virtud”, “Escogieron a la mejor”, “La presentadora mas top” y “Hermosa Kari, ella tiene mucho talento, bendiciones”.

Temas Relacionados

Karina GarcíaLa casa de los famosos ColombiaLa casa de los famososLo sé todoKarina en Lo sé todoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

