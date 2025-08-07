Colombia

Andrea Valdiri respondió con humor a los insultos de Yina Calderón tras llamarla “travesti”: ““A mí no me da miedo”

La confrontación entre las creadoras de contenido escala tras la difusión de audios ofensivos y la respuesta creativa de Valdiri, generando un fenómeno viral en redes sociales y aumentando la expectativa por la pelea

Juan David Botia Méndez

La influenciadora barranquillera transforma los ataques verbales en contenido viral, recibiendo apoyo de sus seguidores - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Andrea Valdiri no guardó silencio ante los comentarios despectivos de Yina Calderón, que la llamó en redes sociales “care travesti” y “animal” durante una discusión sobre las condiciones de su enfrentamiento en la velada de WestCol.

Calderón sostuvo: “Esa care travesti de Andrea Valdiri, porque es un animal, porque los animales no razonan”, además de criticar las peticiones de Valdiri para pelear sin casco y con guantes de 12 onzas.

La respuesta de Andrea Valdiri fue directa y creativa. Decidió publicar un video titulado “GRWM con los audios que habla mal de mí”, en el que se muestra alistándose mientras suenan los audios de Calderón con frases como: “Esa vieja está convencida que me va a ganar y eso le puede jugar una mala pasada” y “A mí no me da miedo sin pelear sin casco”.

Durante el clip, Valdiri se burla de los calificativos y de las razones de su rival, comentando con ironía: “Ella cree que esto es una pelea callejera, ella un rottweiler y yo un pitbull, que somos unas gaminas”. Palabras de Yina a las que Andrea le añade ladridos de perros mientras se burla de ella.

El video culmina con la edición de Andrea Valdiri tomando a una “mini” Yina Calderón en su mano para después meterla en una bolsa de basura para callarla, momento en que aprovecha para promocionar uno de sus productos, asegurado que “para no dejarse afectar de los comentarios y sentirse segura”, estos productos le han funcionado.

Andrea Valdiri respondió de manera creativa con un video donde recrea y ridiculiza los audios de Calderón, ironizando sobre la rivalidad y usando el humor como herramienta - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

La publicación se viralizó rápidamente y generó aplausos entre sus seguidores, quienes valoraron la manera en que la barranquillera transformó los insultos en una respuesta humorística. Muchos de sus seguidores expresaron que estos comentarios la motivarán aún más para el enfrentamiento de boxeo programado para octubre.

“La mejor”, “Andrea siempre tan creativa”, “sirvió cuerpo, rostro, venganza, arrastrada a Yina y producto”, “me muero de la risa con esto, La Valdiri es terrible”, “yina esta es asustada”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Después de publicar la respuesta a Calderón, presumió una de sus rutinas de entrenamiento con las que se prepara para luchar contra Yina en Stream Fighters. En el video se ve a la barranquillera en su gimnasio y preparada para entrenar con la descripción: “Suena la campana y subirán los recuerdos”.

La barranquillera está siendo preparada por un profesional del boxeo - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Cuándo y dónde es la pelea

La pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón tendrá lugar el 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá, como parte de la cuarta edición de Stream Fighters.

El evento reunirá a figuras destacadas del mundo digital que participarán en combates de exhibición. El enfrentamiento entre Valdiri y Calderón se perfila como uno de los más atractivos, dada la tensión previa entre ambas y el interés que genera verlas en el ring.

El 18 de octubre Bogotá será testigo del combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Andrea Valdiri se está preparando de manera rigurosa para este combate, bajo la dirección de Jacobo Crissmatt, entrenador reconocido en el ámbito del boxeo profesional. Crissmatt ha trabajado con deportistas de alto nivel, entre ellos el venezolano Alberto Ramírez, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.

Andrea Valdiri aconseja a Karina García antes de su pelea con Karely Ruiz para Stream Fighters 2025

Andrea Valdiri reveló detalles de la conversación que sostuvo con Karina García a propósito de la próxima edición de Stream Fighters.

Durante una transmisión en vivo, Valdiri contó que al encontrarse con Karina le expresó su preocupación por la falta de experiencia física de la paisa en este tipo de competencias: “Me da vaina porque yo vi a Karina, la saludé y estuvo al lado mío… y yo le dije: ‘Cuidado y no te vayas a dejar cascar, práctica para que no te vayan a joder, así sea que le des y le des, pero que no caigas’”.

Aunque Karina ha estado entrenando para el encuentro, Andrea advirtió que no tiene una trayectoria deportiva relevante. “Si una persona nunca ha hecho ejercicio, no debería aceptar entrar a un ring”, afirmó con franqueza. La empresaria costeña aclaró que su intención era bien intencionada y que, al comentarle esto a Karina, su colega respondió con buen ánimo: “Bueno, amiga, yo voy a entrenar”.

Andrea Valdiri advirtió a Karina García para que se prepare para la pelea con Karely Ruiz - crédito stream_fighters/IG

La Valdiri describió a Karina como una mujer “dulce y delicada” y le deseó suerte en su combate frente a la modelo mexicana Karely Ruiz, uno de los duelos más atractivos de la cartelera. La propia Valdiri se enfrentará a Yina Calderón, protagonizando otro de los combates de mayor expectativa.

La cuarta edición de Stream Fighters, organizada por el streamer Westcol, promete reunir a los creadores de contenido más populares de Colombia y otras regiones, quienes medirán fuerzas en seis enfrentamientos transmitidos en vivo a través del canal Kick. El fenómeno ha cobrado fuerza en el país, combinando rivalidades mediáticas con espectáculo deportivo ante una creciente audiencia digital.

