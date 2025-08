Julio, exparticipante del ‘Desafío 2025’ confesó que salió del ‘reality’ con el corazón roto: “Es muy guapa”

Julio, exparticipante del 'Desafío 2025' reveló su gusto por Deisy y aseguró que la modelo fitness lo flechó - crédito @deisymodel/Instagram y Caracol Televisión/Youtube

Julio Cortés, el eliminado del Desafío siglo XXI que sueña con convertirse en un reconocido actor, se sinceró sobre su atracción por su excompañera Deisy, la modelo fitness que continúa en la competencia.

Según contó el instructor físico llanero, la joven vallecaucana de 22 años le rompió el corazón luego de haberlo flechado con sus visibles atributos.

También mencionó que espera tener la oportunidad de que ella lo conozca mejor cuando salga del reality de Caracol Televisión.

Julio, eliminado del 'Desafío 2025' dejó al descubierto que salió enamorado de una excompañera de la competencia - crédito Caracol Televisión/Youtube

Julio respaldó de manera decidida la elección de Katiuska como nueva capitana en La Ciudad de las Cajas y afirmó su confianza en que ella posee todas las cualidades necesarias para ejercer ese rol.

Al ser consultado sobre los comentarios negativos que algunos integrantes de su propio equipo lanzaron en su ausencia, el exconcursante respondió que no otorga credibilidad a esas palabras porque confía plenamente en sus capacidades, aunque no descarta la posibilidad de una traición de parte de ellos si la ocasión se presenta: “Nada, pues que era mentira”, afirmó durante el diálogo.

En la entrevista concedida a Preguntas a Muerte, Julio reveló que otras participantes también llamaron su atención, mencionando a Manuela, integrante de los morados, y a Claudia, quien optó por abandonar el reality y ceder su lugar a Dani para que continuara compitiendo en los Boxes.

El momento que más repercusión generó entre los seguidores ocurrió cuando el presentador John Álvarez le preguntó directamente si sentía atracción por Deisy.

“Es una mujer muy guapa, sé, pero que me guste… Bueno sí (…) Me rompió el corazón”, respondió Julio, sumándose a la lista de participantes como Rata y Andrey que también han manifestado interés por ella.

Aunque confesó esa atracción, Julio aseguró que no se sintió utilizado por Deisy a raíz del poder que tenía para escoger a los sentenciados en la casa rosa de Omega, declarando.

Deisy, participante que cautivó a Julio en el 'Desafío 2025' tiene 22 años y es modelo fitness - crédito @deisymodel/Instagram

“No me gustó lo que dijo cuando habló de mí”, pero subrayó que no considera haber sido un “idiota útil”, dejando a criterio de su excompañera cualquier opinión sobre su personalidad o su comportamiento en el programa de Caracol Televisión.

Su paso a la Suite ditu junto a Deisy se dio cuando ambos encabezaban a sus equipos en aquella fase de la competencia en el Desafío del siglo XXI.

Tras su eliminación, Julio, conocido como el Súper Humano, aclaró sus sentimientos y abordó las polémicas que rodearon su relación con sus compañeros y rivales en el reality.

Julio reveló la cifra de dinero que ganó en el ‘Desafío 2025′ y en qué la gastará

Isa intervino en la entrevista y habló sobre Zambrano y las experiencias compartidas en La Ciudad de las Cajas. Comentó que durante su estadía en la Suite ditu mantuvo la tranquilidad gracias a su capacidad para establecer límites y resaltó el respeto mostrado por él, afirmando que el beso fue consensuado. También relató que él le sugirió que era “El Elegido”, aunque tiempo después lo observó en el Desafío a Muerte y comprendió lo ocurrido.

Julio habló de su paso pro el 'Desafío Siglo XXI' y la gran pérdida que sufrió mientras participaba - crédito Caracol Televisión/Youtube

En el en vivo transmitido, varias dudas de televidentes y usuarios en línea recibieron respuesta. Julio reveló que obtuvo 3 millones de pesos, mientras que su compañera del equipo Gamma ganó 10 millones 500 mil pesos. Posteriormente, confesó que, de no haber compartido la Suite ditu con Deisy, Cami habría sido una de sus opciones.

Julio explicó el motivo por el que Deisy lo eligió para compartir ese espacio: se trató de un gesto de agradecimiento porque él la seleccionó para integrar el equipo Omega. Además, profundizó sobre el conflicto vivido en dicho grupo, cuando pidió al capitán mayor presencia con los integrantes y abordó la polémica surgida tras su paso por Playa Baja.

Describió la situación al encontrarse con la ropa y zapatos en mal estado: “Solamente veo dos regaderas, entonces voy a esperar a que ellas se organicen y mañana yo lavo lo mío. Me estaban diciendo que iban a echar la ropa a la lavadora, yo saqué dos camisas y se las pasé. De pronto de ahí también se pagaron para decir que no estaba ayudando. A ellos también les faltó comunicación. Yo venía estresado, me puse a hacer un poco de ejercicio, estar listo para competir, para no dejarme poner tieso y estar más activo”.