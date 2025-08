Gobernadora del Meta respondió a Gustavo Petro, quien aseguró que la mandataria lo odia: “Preocupa que esas palabras pongan en riesgo mi vida”

La gobernadora del Meto dijo que temía por su vida después de las palabras del presidente Gustavo Petro - crédito @infopresidencia/X y @RafaelaCortesZ

El presidente de la República, Gustavo Petro, en su alocución del 5 de agosto de 2025, abordó temas económicos y sociales. Durante su discurso, presentó cifras relacionadas con la pobreza y la educación.

Petro señaló que la pobreza extrema disminuye en su gobierno. Agregó que esta reducción ocurre más rápido que en casi todas las demás regiones, “excepto en donde ha crecido la agricultura moderna de este país, que no es en la costa Atlántica, lamentablemente, sino en Villavicencio, en el Tolima, donde sus gobernadores nos odian, pero son los que más han crecido esos departamentos”.

Debido a esas palabras, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, respondió a la alocución de Gustavo Petro y afirmó: “Preocupa que esas palabras pronunciadas en televisión nacional y escuchadas por fanáticos pongan en riesgo mi vida”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la República hizo una alocución en la que mencionó a las gobernadoras del Meta y del Tolima - crédito @RafaelaCortesZ

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, respondió al presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones en la alocución nacional. Cortés afirmó que en el Meta se trabaja y se gobierna sin odio ni rencores, con un enfoque en la unidad.

Destacó que los esfuerzos de su administración buscan la unión y el progreso tanto del departamento como del país. Resaltó que la actual gestión ha reducido la pobreza, impulsado el crecimiento del sector agrícola y avanzado en la erradicación de la violencia.

En su mensaje, la gobernadora reconoció los logros alcanzados y expresó su orgullo por la labor realizada junto a la comunidad.

“Presidente @petrogustavo, en el Meta trabajamos, gobernamos, y vivimos sin odio, sin rencor, y sin malos sentimientos. Nuestro gobierno, el gobierno de la unidad, busca eso precisamente: unión y un propósito común, sacar al departamento y al país adelante, y como usted mismo lo reconoce y lo aplaude: lo estamos logrando. Disminuimos la pobreza, hacemos próspero al campo, y desterramos la violencia, entre otros muchos grandes logros. Hoy más que nunca me siento orgullosa del pueblo metense”, contestó la mandataria departamental en su mensaje.

Rafaela Cortés cuestionó las declaraciones del presidente de la República - crédito @RafaelaCortesZ

Cortés invitó al presidente Gustavo Petro a fortalecer el diálogo entre las regiones y el Gobierno Nacional. Señaló que es necesario evitar divisiones y que la palabra odio no debe formar parte del discurso oficial. Insistió en que el Meta promueve la unión y rechaza la confrontación.

“No es tarde para tender puentes. No deje que quienes mal lo aconsejan, rompan la tan necesaria articulación entre las regiones y el Gobierno Nacional. La palabra odio encierra una enorme maldad y no debería usarse nunca, y menos desde la Presidencia. En el Meta no odiamos a nadie, incluso le extendemos la mano a quienes nos atacan, porque creemos en una Colombia unida, no dividida”, comentó la gobernadora.

En la parte final de su mensaje, la gobernadora Rafaela Cortés expresó inquietud por la seguridad propia, la de su familia y la de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, así como la de la familia de Matiz. Solicitó al presidente Gustavo Petro que haga un llamado explícito a la no existencia de odio entre los colombianos.

Cortés reiteró que el Meta no fomenta el odio, sino que trabaja por construir y fortalecer el tejido social.

“No puedo finalmente dejar de confesarle que preocupa que esas palabras pronunciadas en televisión nacional y escuchadas por fanáticos pongan en riesgo mi vida, la de mi familia o la de la gobernadora del Tolima @AdrianaMatizTol, o su familia. Mucho le agradecería expresar que no existe, ni tiene porque existir odio entre colombianos como lo somos nosotras y usted. El Meta no odia. El Meta construye”, concluyó Rafaela Cortés en su mensaje.

En la alocución antes mencionada, el presidente Gustavo Petro sostuvo que bajo su gestión la pobreza monetaria descendió hasta un 1,38% a nivel nacional, nivel que, según sus declaraciones, constituye el más bajo desde que se emplean los actuales métodos de medición en Colombia.

En la alocución antes mencionada, el presidente Gustavo Petro sostuvo que bajo su gestión la pobreza monetaria descendió hasta un 1,38% a nivel nacional, nivel que, según sus declaraciones, constituye el más bajo desde que se emplean los actuales métodos de medición en Colombia - crédito Colprensa

Destacó que esta marca no se había registrado desde al menos 2012, y empleó este dato para respaldar la continuidad de las políticas sociales y económicas impulsadas por su gobierno.

“Casi la mitad de la población en extrema pobreza y después qué pasa el covid se logra recuperar, pero llega este Gobierno y definitivamente disminuye la pobreza monetaria a 1.38% en el total nacional que es el menor de la historia registrada con este tipo de estadística”, indicó.