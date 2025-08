‘Desafío Siglo XXI’: Gio y Andrey están en la cuerda floja y los fans piden el regreso de Abrahan

El participante podría volver de la muerte tras las lesiones de sus compañeros - crédito Emisión Desafío/Caracol Televisión

Los televidentes del Desafío Siglo XXI están especulando a través de las redes sociales sobre la posibilidad de que Abrahan, excapitán de Beta, regrese al reality de Caracol Televisión, lo que desató toda una conversación y gran cantidad de etiquetas a la producción, pues los seguidores del formato piden respuesta ante una serie de accidentes recientes que involucran a Gio y Andrey, dos de los actuales participantes.

Y es que los rumores relacionados con el posible retorno de Abrahan cobró fuerza después de que Gio, miembro de Gamma, sufriera una lesión en el pie durante una prueba en el Box Amarillo. Aunque el percance no lo apartó de la competencia y su desempeño se ha mantenido estable, la inquietud sobre su continuidad persiste entre los seguidores del programa.

La situación se complicó aún más cuando, en el capítulo número 24 emitido el lunes 4 de agosto de 2025, Andrey resultó herido tras recibir un fuerte golpe en el rostro por parte de Gero durante el Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Rojo. El equipo médico intervino de inmediato, pero la preocupación por una posible eliminación de Andrey por motivos de salud continúa vigente, especialmente entre los integrantes de Omega.

La reacción de Katiuska ante la lesión de Andrey fue determinante y desató sorpresa entre los concursantes y los televidentes, puesto que ella decidió colocarle el Chaleco de Sentencia, con lo que buscaba anticiparse a un posible deterioro del estado físico de su compañero de equipo y con la intención de proteger al resto de los competidores de la casa rosada.

Esta decisión fue percibida por muchos como precipitada y como una acción de la concursante para salvarse a ella misma de ir al “Desafío a Muerte”, pues no se ha enfrentado a esta situación.

En contraste, la polémica figura de Abrahan sigue vigente entre los seguidores del reality, debido a que, tras su eliminación, el excapitán de Beta se encuentra en el Cubo de ditu, a la espera de abandonar la Ciudad de las Cajas, pues todos los concursantes que caen en el “Desafío a Muerte” tienen la posibilidad de volver si algo extraordinario ocurre en el programa, como es el caso de Sathya, que regresó a la competencia tras la salida de Cami por una lesión.

Y es que la salida del participante no ha pasado desapercibida, teniendo en cuenta que su paso por el programa estuvo marcado por decisiones polémicas que dividieron a la audiencia. Ahora, su posible regreso se presenta como una alternativa viable en caso de que alguno de los lesionados deba abandonar el formato por recomendación médica.

Y es que los seguidores no dejan de hablar en las redes sociales sobre la teoría del retorno de Abrahan, con mensajes como “Esperemos no dañe la convivencia” y “¿Será cierto que Abrahan vuelve?”, lo que demuestra tanto la expectativa de sus seguidores como la preocupación de aquellos que no estaban de acuerdo con el programa.

A pesar de la cantidad de reacciones sobre esta situación, no existe aún una confirmación oficial sobre la gravedad de las lesiones de Gio o Andrey ni sobre la posible reincorporación del excapitán de Beta al juego.

Por ahora, la incertidumbre de los participantes domina el ambiente de la competencia, debido a que muchos de ellos están preocupados por sus compañeros. Entre tanto, los internautas continúan atentos a cualquier novedad que pueda alterar la dinámica del Desafío Siglo XXI para continuar apoyando a sus favoritos en la competencia.