Andrea Petro se burló de la comparación entre su padre y Julio Profe tras explicación matemática: “Mi papá siendo mi papá”

Andrea Petro reaccionó con humor ante memes, críticas y contenidos virales sobre su padre, el presidente Gustavo Petro - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

Un fragmento de una intervención presidencial sobre economía, matemáticas y tecnología provocó una ola de comentarios en redes sociales, luego de que Gustavo Petro realizara una compleja explicación durante un encuentro internacional.

Las comparaciones no tardaron en surgir y una usuaria compartió el momento con un mensaje que se volvió viral: “Ni Julio Profe se atrevió a tanto”. El comentario, acompañado por un video del mandatario, llegó hasta Andrea Petro, hija mayor del presidente, que reaccionó con humor y lo compartió en sus historias de Instagram con la frase: “Mi papá, siendo mi papá”, acompañada de un emoji de risa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La grabación corresponde a una intervención de Petro durante la séptima reunión de ministros y ministras de Energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En su participación, el mandatario abordó temas de inteligencia artificial y economía, relacionando conceptos teóricos con fórmulas matemáticas aplicadas a modelos de consumo.

En redes sociales compararon discurso de Gustavo Petro con las clásicas clases virtuales de Julio Profe y Andrea Petro se burló de la situación - crédito @andreapetro91/Instagram

En su explicación, el presidente expresó: “En la economía de funciones continuas, demanda y oferta, cruzo las curvas de indiferencia por diversos eh cosas para consumir, le pongo una tangente, entonces yo sé que la fórmula de la tangente y es el punto cero donde la línea recta toca con la curva de indiferencia que debe ser siempre cóncava hacia abajo, porque si es cóncava hacia arriba no me sirven las matemáticas. Esa matemática ya no sigue. Esa matemática fue desplazada por la matemática cuántica. Y me arrepiento de no haber aprendido”.

El nivel técnico del discurso y la manera en que fue expresado generaron reacciones inmediatas. Algunos usuarios compararon la intervención con una clase universitaria de matemáticas avanzadas, y en particular, con los conocidos contenidos del docente y creador de contenido Julio Profe.

La empresaria y fundadora de la marca de ropa Bachué replicó la publicación, evidenciando que no solo estaba al tanto del comentario, sino que decidió sumarse al tono humorístico con el que fue compartido. La reacción de Andrea Petro fue interpretada por muchos de sus seguidores como una muestra de naturalidad y cercanía frente a las críticas y bromas constantes que surgen alrededor de la figura presidencial.

El mandatario colombiano explicó conceptos económicos complejos y relacionó funciones matemáticas con modelos de consumo, lo que llamó la atención en redes sociales - crédito @soygabyromero/Instagram

No es la primera vez que Andrea Petro responde o interactúa con este tipo de contenido en redes sociales. A lo largo del mandato de su padre, se mostró receptiva a los montajes, ediciones y comentarios que circulan sobre las declaraciones públicas del jefe de Estado. En el pasado compartió memes o publicaciones irónicas sobre temas como los discursos de su padre, su manera de expresarse o incluso los procedimientos estéticos a los que se sometió el mandatario, como el lifting facial y el injerto capilar.

En todos estos casos, su actitud fue de humor y aceptación. De hecho, en ocasiones, cuando las críticas fueron más intensas, optó por responder en defensa de su padre, pero la mayoría de las veces mantiene un tono distendido.

Andrea Petro también respondió a críticas por supuestas actitudes discriminatorias del Gobierno de su padre

A finales de julio, por medio de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la joven respondió con firmeza a los comentarios que acusan a su padre de prácticas discriminatorias, particularmente tras las declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez, que mostró sentirse víctima de exclusión, estigmatización y violencia simbólica dentro del mismo Ejecutivo que la llevó a ser la segunda mandataria de Colombia en 2022.

Andrea Petro fue interrogada directamente sobre por qué defiende lo que muchos califican como racismo dentro del Gobierno - crédito @andreapetro91/Instagram

Francia Márquez expresó su inconformidad en medio del acto de Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, llevado a cabo en Cali el 25 de julio. En dicho escenario, hizo un recuento de cómo su figura pasó, según sus palabras, de representar esperanza a ser señalada como traicionera.

Por lo que al ser cuestionada de forma directa por un usuario de la plataforma digital que le preguntó: “Con todo respeto, ¿por qué defiendes lo indefendible sobre el racismo del Gobierno?”, Andrea Petro ofreció una respuesta en video junto a su madre, María Luz Herrán, exmilitante de la extinta guerrilla del M-19, organización donde conoció al presidente Petro.

“Es que mi papá no es racista, o sea, es la persona menos racista que existe. No hay más que saquen de contexto ni siquiera escucharon realmente lo que dijeron y que lo estén atacando racismo por mi papá. Jamás ha sido ni será racista, o sea”, afirmó Andrea mientras miraba a su madre. Luego le preguntó: “¿Es racista mi papá?”, a lo que María Luz Herrán respondió: “No, además mi madre es negra. Su exsuegra”. Andrea concluyó con un comentario coloquial: “Pero no, nada que ver, dejen la bobada”.