Levantan bloqueo en la vía Bogotá-La Calera, pero comunidades advierten nuevos cierres si no hay acuerdos

Después de más de 12 horas de cierre, fue habilitado el paso en la vía Bogotá–La Calera, a la altura del kilómetro 6, donde habitantes de cinco municipios del oriente de Cundinamarca protagonizaron una jornada de protesta este lunes 4 de agosto.

Aunque se restableció la movilidad, las comunidades advirtieron que el levantamiento es temporal y que podrían volver a bloquear el corredor el próximo fin de semana si no se concretan compromisos claros por parte del Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

¿Por qué fueron los bloqueos?

Los manifestantes, provenientes de Cáqueza, Ubaque, Choachí, Fómeque y La Calera, denunciaron el deterioro de los corredores viales rurales y los graves efectos de la construcción de la Perimetral del Oriente, una obra de cuarta generación que, según los habitantes, ha dejado a varias veredas prácticamente incomunicadas.

“Hemos enviado derechos de petición, recibimos una respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura, pero no hay soluciones claras. Llevamos años esperando que nos escuchen”, aseguró uno de los líderes de la protesta a los medios de comunicación.

La jornada de bloqueos inició desde las 5:00 a.m. y colapsó completamente el tránsito entre Bogotá y La Calera, obligando a los ciudadanos a buscar rutas alternas por Sopó, El Codito y Choachí. No se permitió el paso de vehículos particulares ni de transporte público, lo que afectó no solo la movilidad de pasajeros, sino también el transporte de alimentos y productos agrícolas hacia la capital.

A las 8:00 p.m., los manifestantes comenzaron a dispersarse luego de una mesa de diálogo con la ANI, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de La Calera. - crédito captura de video

Exigencias de las comunidades

Durante la jornada de protesta, los voceros comunitarios entregaron un pliego de peticiones que incluye:

Mejoramiento de los accesos viales deteriorados por la construcción de la Perimetral del Oriente.

Garantías de conectividad para veredas aisladas.

Respuesta técnica y jurídica por parte de la ANI frente a las afectaciones en infraestructura.

Presencia activa y seguimiento de los compromisos por parte del Gobierno Nacional y departamental.

Habilitan el paso sin acuerdos firmados

Sobre las 8:00 p.m., los manifestantes comenzaron a dispersarse luego de una mesa de diálogo con la ANI, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de La Calera. Sin embargo, los líderes advirtieron que la apertura es provisional.

“Si el miércoles a las tres de la tarde no hay compromisos serios, volveremos a cerrar el sábado, durante la competencia de ciclismo. También podríamos bloquear Cáqueza para impedir el paso hacia la vía al Llano”, señalaron.

A pesar del alivio temporal en la movilidad, la amenaza de nuevos bloqueos sigue latente. - crédito Secretaría Distrital de Movilidad.

Gobernación de Cundinamarca se pronunció

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó el levantamiento del bloqueo a través de redes sociales. Señaló que se dispuso maquinaria del concesionario de la Perimetral y equipos del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCUGOB) para intervenir de forma inmediata los puntos críticos de los corredores viales.

“Desde la Gobernación, a través de @MovilidadCundi, hemos brindado nuestra intermediación para que las voces de la comunidad sean escuchadas y valoradas”, indicó Rey.

Además, anunció que el próximo miércoles 6 de agosto se realizará una nueva reunión con participación de alcaldes de los municipios afectados, líderes comunitarios y representantes de la ANI. En ese encuentro se revisarán los compromisos adquiridos y se definirán acciones estructurales.

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó el levantamiento del bloqueo a través de redes sociales - crédito X @JorgeEmilioRey

¿Qué viene ahora?

A pesar del alivio temporal en la movilidad, la amenaza de nuevos bloqueos sigue latente. La comunidad ha manifestado que, si no se logran avances concretos en la reunión del miércoles, retomarán las manifestaciones durante el fin de semana, justo cuando está programada una competencia ciclística en la región.

“La protesta sigue en pie. Solo buscamos ser escuchados y tener soluciones reales”, insistió otro de los voceros.

Por ahora, el tránsito en la vía Bogotá–La Calera se encuentra habilitado, pero con presencia constante de las autoridades para prevenir nuevos cierres. Se espera que la mesa técnica del miércoles logre destrabar el conflicto y evitar que la región entre nuevamente en una crisis de movilidad.