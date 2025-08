Dani Duke y La Liendra se refirieron a los rumores de infidelidad y revelaron por qué cerraron la cuenta de Instagram del ‘influencer’: “La tenía muy aporreada”

El creador de contenido colombiano explicó que la desaparición de su perfil fue parte de un proceso técnico y aseguró que no está relacionado con un rumor de su novia - crédito @daniduke/ Instagram - @ laliendraa_oficial/ TikTok

En los últimos días, La Liendra y Dani Duke se convirtieron en tendencia en redes sociales debido a rumores sobre el posible final de su relación.

Usuarios de plataformas digitales especularon que una supuesta infidelidad de Dani Duke habría causado la ruptura con el creador de contenido. Esta versión cobró fuerza luego de que la cuenta de Instagram de La Liendra, nombre artístico de Mauricio González, dejara de estar disponible de forma repentina.

La primera en desmentir este rumor fue Duke, quien compartipo una fotografía junto a su novio en su cuenta de Instagram. En la imagen se le podía ver a la creadora de contenido abrazada al exparticipante de La casa de los famosos Colombia, lo que desmintió los rumores.

La creadora de contenido compartió una foto con la que despejó los rumores de las redes sociales - crédito @daniduke/ Instagram

Sin embargo, el creador de contenido decidió explicar la situación a través de un video en TikTok. “Liendritas, les quiero contar que mi cuenta sale así (muestra una foto de su Instagram), está como si estuviera bloqueada, pero no es nada negativo. No es que me la cerraron, ni es que la cerré, no es que me la bloquearon, nada de eso”, sostuvo.

Según explicó, la desaparición de su perfil se debe a un proceso técnico para remover infracciones anteriores que afectaban su algoritmo y alcance en la red social. “Conseguí un contrato de Instagram que me está ayudando a quitar esas infracciones que tenía en la cuenta y que esté mucho mejor el algoritmo, porque la tenía muy aporreada. Entonces, para hacer este proceso, la ocultaron un tiempo, por lo menos unos dos o tres días”, agregó La Liendra.

El creador de contenido también desmintió infidelidad de Dani Duke - crédito @laliendraa_oficial / TikTok

En ese mismo espacio, el creador de contenido desmintió cualquier crisis sentimental y negó las versiones sobre la supuesta infidelidad de Dani Duke. En un video posterior se muestra junto a Duke en actitud relajada y recalcó que la pareja sigue unida y feliz. “Todo esto son mentiras y chismes que están circulando en redes sociales, tenga paciencia que todo es para un bien”, afirmó.

De este modo, La Liendra aclaró los rumores recientes y aseguró que tanto su relación con Dani Duke como su regreso a Instagram continúan en firme.

Ante las palabras del influencer, algunos internautas reaccionaron a sus palabras, incluso con comentarios cómicos. “Gracias no he dormido estos días”, “gracias liendra no había podido dormir en estos días pensando en tu cuenta”, “Menos mal mano casi me da un infarto”, “Ahhh casi le pregunto”, “Yo dije por que Lali me bloqueó 😭🥺“, ”y la gente ya inventando cuentos 🙄“, fueron algunos de los comentarios.

