Actor de ‘La reina del flow’ que enfrenta proceso judicial habló desde la cárcel: “En el colegio los amiguitos empezaron a mostrarle el periódico a mi hijo”

Santiago Cano Taborda, conocido también como “Rapza de barrio” en sus redes sociales, enfrenta en estos momentos un proceso judicial que lo tiene tras las rejas, por un aparente caso de maltrato animal. Sin embargo, el hombre que formó parte de algunos capítulos de La reina del flow se refirió al tema nuevamente, aclarando información.

Cano a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, reveló que no fue condenado por maltrato animal sino por la tenencia animales silvestres fuera de su hábitat natural. El artista urbano que fue capturado en Medellín, manifestó su descontento por cómo ha sido señalado por los medios, afectando a su familia.

Según dijo, al estar en prisión no tiene acceso a sus redes sociales, lo que ha permitido que sea señalado, por lo que decidió hacer públicas una aclaración respecto a proceso que enfrenta: “A mí me han detenido por tenencia de fauna silvestre, por tener animales fuera de su hábitat, no por maltrato animal”.

De otra parte, el artista que se encuentra enfrentando un nuevo traslado de centro penitenciario por tercera vez, aseguró que su familia se está viendo afectada toda vez que su hijo como su abuela, con quienes convivía, no sabían que estaba detenido, sino que estaba trabajando en España:

“Pero ya en el colegio los amiguitos empezaron a mostrarle el periódico a mi hijo y a decirle que era mentira”, agregó, sentenciando que estas publicaciones dañaron la paz del menor.

En la grabación, en la que aparece en el penal, el artista urbano criticó que las personas se escondan detrás de una pantalla de celular para lanzar juicios de valor sobre lo que ocurrió realmente: “¿Tienen pruebas? ¿Por qué dañan la inocencia de mi hijo? ¿O la credibilidad al menos con él? … A ver, si estoy detenido por tener solo esos animales, ¿por qué estoy dentro con violadores y asesinos? Con gente que, a la final merezcan o no, son gente que han cometido errores grandes. Yo lo único que he intentado es cumplir un propósito, empezar de cero”.

Aseguró que las publicaciones que hicieron algunos medios en su contra han dañado su carrera en la música, alegando que “yo vengo de abajo, todo mi entorno y amigos de niñez son sicarios, muertos… he intentado llevar paz a la Comuna 13 y afuera. Que esconda la mano quien no ha cometido errores”.

Finalmente, el actor dijo que si cometió un error y fue el haber omitido por completo que tenía que asistir a las audiencias a las que fue citado, pero fue por desinterés, no porque fuese una persona soberbia y lleno de rabia como dijeron los medios de comunicación.

“Se cruzaban con la oportunidad de yo ir a España. Yo siempre he querido conocer el mar y allá lo pude conocer. Yo siempre quise tener economía para poder construir mi hogar, para mi familia”. Destacó, además, que no es una persona maltratadora, pues aseguró que tiene todas las pruebas para contar cómo consiguió los animales, pues “los rescaté prácticamente, los tenían en malas condiciones”.

Al respecto, también dijo que los animales que estaban en su poder, estaban tan bien cuidado que incluso, en ocasiones comían mejor que él porque tenía personas que lo apoyaban dándoles mercados para que no sufrieran.

Entre los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación, destacan: “Rapza bendiciones que Dios ilumine tu camino y te dé mucha fuerza espiritual”; “Animo Rapza pronto estarás en tu libertad!👏👏👏❤️❤️”; “Nosotros te conocemos! Y la gente sabe cómo es la cosa … no te angusties tranquilo q te conocemos mi rapza !”, entre otros más.