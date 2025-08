Renzo, exparticipante del ‘Desafío’, contó que está cuidando a su pequeño Ethan, hijo que tuvo con Anamar: “No estás solo”

Renzo Meneses publicó su primera foto junto a Ethan el hijo que tuvo con la también exparticipante del 'Desafío' Anamar - crédito @renzomenesess/Instagram

Renzo Meneses, exparticipante del Desafío XX que estuvo en el ojo del huracán luego de que Anamar, expareja a la que conoció dentro del reality, lo denunciara por infidelidad, maltrato y abandono durante el embarazo, reapareció en redes sociales posando junto a su bebé.

El modelo barranquillero aprovechó su publicación para reflexionar acerca de la relación que tendrá en adelante con la madre de su pequeño Ethan, que nació prematuramente, y afirmó que estará al cuidado de su hijo, pese a los conflictos que enlodaron su noviazgo con la también exdesafiante.

“Tu llegada trajo una misión hermosa: recordarnos lo que realmente importa y amarte sin medida”, escribió.

“Perdón por lo que aún no entendemos, pero amor, amor es lo que sobra. Por ti, lo que sea mi rey. Te amamos profundamente. Estoy aquí para ti, contigo, por siempre. Siempre hay una nueva oportunidad de mejorar”, publicó Renzo en la red social, donde destaca el compromiso de los padres con Ethan y la esperanza en una nueva etapa.

Renzo Meneses afirmó que aunque se separó de Anamar durante el embarazo, responderá por su hijo y será un papá presente - crédito @renzomenesess/Instagram

Más temprano, el modelo explicó que la llegada del bebé permitió que tanto él como Anamar dejaran a un lado los conflictos previos, incluidos los señalamientos públicos de agresión por parte de ella, y priorizaran el bienestar de su hijo.

En Instagram, donde reúne a más de 250.000 seguidores, Renzo compartió una fotografía en la que sostiene en brazos al recién nacido, quien se encuentra bajo supervisión médica tras haber nacido prematuramente.

“Hijo mío, no imaginas la fuerza que has despertado en nosotros. Aquí estamos juntos turnándonos para darte calor, para que sientas que no estás solo ni un segundo”, expresó al pie de la imagen.

Anamar publicó sus primeras impresiones luego de dar a luz a su hijo Ethan - crédito @anamar.rpo/Instagram

De esta forma, Renzo se comprometió tanto con sus seguidores como con su bebé recién nacido a que será un papá presente y cariñoso, sin importar que terminó su amor con Anamar, incluso desde antes de enterarse que la exparticipante del Desafío estaba en embarazo.

Ethan, el hijo de Renzo y Anamar, exparticipantes del ‘Desafío’ nació prematuro

Durante el embarazo de Ethan, Ana María Restrepo compartió en sus redes sociales varias actualizaciones sobre su estado y reflejó entusiasmo ante la llegada de su hijo. Exintegrantes del Desafío XX, emitido por Caracol Televisión, la respaldaron en este periodo.

Anamar, exparticipante del 'Desafío', dividió opiniones en redes sociales al subir en su Instagram imágenes de su parto - crédito @anamar.rpo/Instagram

La deportista había anunciado que asumiría la maternidad de manera independiente, luego de que Renzo Meneses, su expareja y también exconcursante, cuestionó la paternidad del niño tras una serie de denuncias relacionadas con presunto maltrato intrafamiliar. Ana María Restrepo, conocida como Anamar, participó en los equipos Gamma y Omega durante el programa y comenzó su relación con Meneses después de su salida del reality.

Mientras el recién nacido permanece en la clínica, su madre realiza dos visitas diarias para extraer leche y acompañarlo, aunque aún no logra cargarlo ni alimentarlo directamente, ya que sigue dentro de la incubadora y todavía no puede regresar a casa. La creadora de contenido expresó que estar separada de su bebé ha resultado extraño y doloroso tras compartir ocho meses de gestación, aunque aseguró que él se encuentra en buen estado, solo necesita incrementar su peso en la UCI antes de recibir el alta.

La deportista relató que ni ella ni su familia tenían preparativos listos para la llegada de Ethan la tarde en que debieron hospitalizarla de urgencia. Por la prisa, su hermana tomó lo primero que encontró para ambos y acudió al hospital. Ethan nació prematuro, de 36 semanas, por cesárea, con bajo peso y tamaño reducido, por lo que fue ingresado a la UCI Neonatal; la madre quedó en cuidados especiales tratándose la preeclampsia severa diagnosticada ese mismo día. Tras pasar cuatro días hospitalizada, recibió el alta, pero su hijo permanece bajo atención médica.

La narración publicada en sus redes describe cómo todo ocurrió tras una cita médica de control, donde se confirmó la agravación de su preeclampsia y el bajo percentil de crecimiento del bebé, por lo que se programó una cesárea urgente.