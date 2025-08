Lina Garrido, con video montando a caballo volvió a arremeter en contra del caricaturista Matador: “Aquí le enseño que es una Yegua”

La representante publicó un mensaje dirigido al caricaturista luego de ser retratada como yegua, generando debate y reafirmando su apoyo a figuras políticas y sectores ecuestres - crédito Lina María Garrido/Facebook - Camila Díaz/Colprensa

Lina María Garrido, congresista de Cambio Radical, sostuvo un nuevo enfrentamiento en redes sociales con el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, en medio de una discusión que generó amplio revuelo en el ámbito digital.

En uno de los episodios recientes de la disputa, el miércoles 23 de julio de 2025, el caricaturista Matador publicó en sus redes sociales una ilustración en la que retrató a Lina María Garrido como una yegua, montada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Debido a lo anterior, la noche del 3 de agosto Lina Garrido publicó un video montando a caballo y volvió a responder al caricaturista Matador en un mensaje en su cuenta de X en el que dijo: “Aquí le enseño qué es una Yegua”.

Lina Garrido publicó un mensaje en X junto con el video montando a caballo, en el que se dirigió directamente al caricaturista Matador.

En el texto, defendió su posición y realizó una crítica hacia el humorista, además de expresar su apoyo al expresidente Álvaro Uribe y a los caballistas del país.

“Aquí le enseño que es una Yegua @Matador000. Lastima los 🥚que le dieron. Mejor se los hubiesen dado a un verdadero hombre que respete a las mujeres y tenga amor por #Colombia. Mi abrazo y respeto a los Caballistas de 🇨🇴, incluido el presidente @AlvaroUribeVel”, escribió la representante a la Cámara.

Por otro lado, en el video, Lina Garrido se dirigió a Matador con el siguiente mensaje: “Vea matador, yo soy una mujer berraca. Si usted cree que me ofende con esos mamarrachos que dibuja está muy equivocado, no está ni tibio. Usted es un vulgar, usted es un gamín”.

Durante la grabación, Garrido también lanzó fueres acusaciones en contra del caricaturista. “Pero si hay dos cosas que me ofenden. La primera, que usted, un alcohólico, agreda a su esposa. Usted ofendió a su familia, a su mujer, a su hogar. Yo hubiese querido estar al lado de su esposa. jueputa, lo cojo a rastras porque usted es un chandoso y hay que educarlo”.

Lina Garrido continuó su intervención señalando que le resultó ofensivo el intento de ridiculizar a la yegua, defendiendo el valor y la dignidad de este animal, y asociándolo a la identidad de los trabajadores rurales en Colombia.

“Y segundo, me ofende que quiera ridiculizar un animal tan hermoso con sus dibujos baratos, un animal majestuoso. Si usted y los petristas cree que me insultan comparándome con una yegua colombiana, honor que me hace. Es un animal noble, indomable, elegante. Al lomo de este animal, campesinos y llaneros como yo sacamos adelante este país”, aseveró la congresista perteneciente al partido de oposición, Cambio Radical.

Lina Garrido finalizó su mensaje con un comentario dirigido tanto al caricaturista como a los simpatizantes del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego: “Usted y todos los petristas son fracasados, traicioneros y mentirosos. Suerte con eso, matador”.

En una publicación anterior, Lina Garrido ya había respondido a la caricatura de Matador, resaltando el valor simbólico del Caballo de Paso Fino Colombiano y defendiendo la importancia de la yegua de trocha como símbolo nacional.

“Para ustedes, el patrimonio histórico es el sombrero de un guerrillero; para mí, lo es el Caballo 🐴 de Paso Fino Colombiano, raza oficial de nuestra nación🇨🇴 (Ley 1842 de 2017). He enfrentado mil batallas, así que su vulgaridad no me afecta. Lo que sí me indigna es que se burle de la Yegua de trocha colombiana, símbolo de fuerza, tradición y trabajo en nuestro país. Su burla solo deja en evidencia su ignorancia, su mal gusto y su desprecio por lo que representa nuestra identidad”, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

Y agregó: “En los próximos días le voy a enseñar lo que significa una Yegua fina. Un abrazo grande a mis amigos caballistas y campesinos”.