Limpiavidrios fue intimidado por conductor con el que discutía en vía de Bogotá: le enseñó un revólver

En definitiva, la intolerancia continúa posicionándose como una de las grandes problemáticas en todo el territorio nacional. Y es que más allá de los múltiples casos de inseguridad relacionados con el conflicto armado en las distintas regiones en el país, los casos basados en enfrentamientos entre ciudadanos, situación que se registra a diario, siguen generando terror entre la comunidad.

Por ejemplo, en uno de los casos más recientes, dos sujetos fueron captados discutiendo sobre una vía de Bogotá a plena luz del día. A pesar de que no se logra ver con exactitud cuál es el lugar donde se registra la escena, allí se puede observar que uno de los implicados era un sujeto que limpiaba los vidrios de los carros que quedaban parados por un semáforo.

Puntualmente, en un video que se viralizó en redes sociales se observa que el hombre que limpiaba los vidrios le recriminó de manera no muy amable al conductor de un vehículo negro, al parecer, por no haberle dado dinero. De hecho, este sujeto parecía tener un arma cortopunzante.

Tras algunos segundos de insultos y cruce de palabras, el conductor del vehículo en cuestión decidió abrir la puerta de su vehículo y, de forma intimidante, enseñó un arma, que podría ser traumática, al otro sujeto.

De inmediato, el sujeto que tenía puesta una camiseta de la selección Colombia decidió alejarse algunos metros, no sin antes decir algunas palabras al conductor, que tan solo observaba la escena con el arma en su mano.

La escena generó decenas de reacciones en redes sociales, donde hubo quienes se mostraron a favor de la posición del conductor, así como quienes los criticaron por relucir un arma en plena vía de Bogotá.

Y es que dicho episodio representa una muestra más de la problemática que representan los casos de intolerancia, no solo en Bogotá, sino en todo el país. De hecho, es por este tipo de casos de decenas de personas fallecen en el territorio nacional a diario.

Dos de cada diez personas mueren por casos de intolerancia

La intolerancia en Colombia representa una crisis latente que afecta la calidad del tejido social e impacta directamente en las tasas de violencia interpersonal. Según datos del Ministerio de Defensa, en 2025 dos de cada diez homicidios en todo el país ocurrieron en medio de riñas originadas por reacciones desproporcionadas ante pequeñas ofensas, chismes o “miradas provocadoras”.

En 2024, más de 1.800 personas fallecieron por ataques sujetos a intolerancia social —disputas entre conocidos o extraños que escalaron con armas blancas o manos limpias. La proporción no ha cambiado significativamente desde al menos 2021, cuando el 57 % de los homicidios fue atribuido a casos de intolerancia y riñas.

Este fenómeno encuentra raíces tanto emocionales como estructurales. En el plano digital y político, la Misión de Observación Electoral mostró que al menos el 18 % del total de mensajes durante procesos electorales contiene alto grado de agresividad, intolerancia o discurso polarizador; esta polarización también alimenta una permisividad social hacia el ataque verbal que puede traducirse en violencia física.

En Colombia, la intolerancia no solo se expresa en riñas urbanas, sino también como discriminación sistemática contra poblaciones vulnerables. La población migrante venezolana ha sido blanco recurrente de discursos de odio y ataques comunitarios, incluyendo linchamientos y amenazas en ciudades fronterizas como Cúcuta y Bucaramanga. Al mismo tiempo, comunidades afrodescendientes, indígenas y sakés enfrentan racismo estructural: la pobreza, recorte de servicios, subregistro del censo y acceso desigual a oportunidades persisten como formas institucionalizadas de intolerancia.